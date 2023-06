"El nuevo gobierno local tiene una visión similar a la nuestra de lo que necesita Gijón"

Ángel Lorenzo del Rivero encara el ecuador de su mandato en Otea Gijón, la patronal hostelera en la ciudad. Coincide el cambio en el gobierno local con las expectativas al alza de un verano que se presume de récord. Tras haber tenido que afrontar las consecuencias de la pandemia para el sector afronta los años venideros con muchos proyectos encima de la mesa.

–¿Qué balance hace del tiempo que lleva al frente de Otea Gijón?

–Tomamos las riendas con la pandemia, que fue un periodo muy difícil. Había que sacar muchas cosas adelante, hacer que la hostelería sobreviviera. Ahora, que ya ha pasado la emergencia sanitaria, es cuando podemos empezar a desarrollar muchas de nuestras ideas.

–¿Cómo se plantea el verano?

–Gijón y Asturias lo afrontan con muy buenas perspectivas. Lo notamos ya en las reservas y los fines de semana. Junio solía ser un mes, por así decirlo, de trámite y ya estamos viendo mucha gente. La región y la ciudad ya se conocen y Asturias ha dejado atrás la imagen lluviosa. Cada vez más gente huye de las aglomeraciones, el calor y los precios que marcan en la costa andaluza y mediterránea. Será un verano bastante bueno.

–¿Cómo valora el cambio en el gobierno local?

–Tuvimos reuniones informales con parte del nuevo gobierno local y las sensaciones que hemos tenido son muy buenas. Tienen una visión muy parecida a la nuestra en cuanto a lo que necesita la ciudad. Nos ofrecemos a trabajar con ellos para mejorar Gijón y ponerlo turísticamente a la cabeza del norte de España. Con el anterior gobierno la comunicación fue buena, pero el covid fue duro para todos. Ahora ya se pueden desarrollar nuevas ideas y cambios necesarios.

–Como la ordenanza de terrazas, ¿por ejemplo?

–La ordenanza tiene diez años y entre medias ha habido una pandemia que ha cambiado los hábitos. Hay que modificar, más bien actualizar, ciertos aspectos, para conseguir que las terrazas sean más atractivas para los clientes de aquí y los visitantes. Buscamos confort y atractivo. Nos gustaría que tuvieran estética parecida según las diferentes zonas de la ciudad porque embellecería la ciudad.

–¿Habrá entendimiento con los vecinos?

–Por supuesto. Los hosteleros servimos las terrazas, pero las disfrutan los vecinos. Tenemos que buscar un acercamiento para que todos quedemos contentos con las modificaciones. Eso no implica enfrentarse a nadie. Ya hemos tenido alguna reunión con la Federación vecinal y creo que lograremos encuentros que beneficien a la ciudad.

–Establecer mejoras en los cierres de las terrazas lo plantean como un asunto clave.

–A eso me refiero con el confort. Las terrazas tienen que ser más cálidas y estar más resguardadas del viento y de la lluvia. El coronavirus lo cambió todo. Antes, en enero, por poner un ejemplo, era impensable que se usara la terraza y ahora sí se hace. Pensábamos que eran para el verano cosa que no sucedía en otras ciudades de Europa como París por citar una. El consumo en las terrazas ha subido mucho. Si la gente demanda más comodidad, tenemos que conseguirlo.

–¿Están a favor o en contra de las despedidas de soltero?

–No se puede generalizar y meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay gente encantadora que viene de despedida y siempre serán bien recibidas. Es cierto que hay otras que emplean una vestimenta inadecuada y pueden generar molestias a otros clientes. Unas pocas están manchando la imagen de muchas. Hay que buscar equilibrio y sensatez. La gente tiene que ser libre, pero respetar a los demás. Tenemos un problema y es que las despedidas que podríamos considerar entre las inadecuadas suelen alojarse en viviendas de uso turístico sin tener ningún tipo de control.

–Regular esas viviendas en Gijón es una de sus peticiones.

–Sí. Gijón tiene 5.200 plazas de hotel y 6.000 plazas en viviendas turísticas legales. A esas hay que sumar las ilegales que no están contabilizadas en ningún sitio. En Oviedo son 6.000 plazas de hoteles y 2.000 en viviendas turísticas. En Gijón han crecido de forma descontrolada y no se ejerce sobre ellas ningún control. Por ejemplo, cuando uno va a un hotel tiene que dar todos sus datos, cosa que no sucede en una vivienda de esta clase donde en una de cuatro plazas pueden entrar ocho personas. Es un problema para los vecinos y el empleo. Un hotel de 40 habitaciones sin restaurante genera 20 empleos directos. Estos números son muy inferiores en las viviendas de uso turístico.

–¿Han hablado con el gobierno sobre ello?

–Hablamos de ello con todos los partidos durante la campaña. Queremos hablar con la Federación de vecinos y las asociaciones para buscar fórmulas. Quizás haya que limitar que se puedan establecer viviendas así en determinadas plantas de los edificios, como las bajas, o que todo el mundo pueda abrir una sin pasar un control. Estos controles tienen que ser más rigurosos.

–Se acercan los festivales, que atraen a mucha gente.

–Los horarios de la hostelería se amplían por defecto durante la Semana Negra y con Metrópoli lo pedimos otros años y se nos concedió. No es algo nuevo. Pedimos que el horario de los fines de semana se establezca durante esas fechas para los días de diario. No vemos nada lógico que un festival cierre más tarde que la hostelería. Lo hacemos para defender a nuestro sector.

–¿Están en contra de las fiestas de prao?

–Rotundamente, no. Esto tiene que quedar muy claro. Apoyamos las fiestas patronales de los barrios y de las parroquias. Pero a su vez lo que nos gustaría es que los hosteleros de estas zonas no tengan tantas limitaciones de horarios de terraza y de cierre cuando tiene delante una romería con una orquesta que deja de tocar al aire libre sobre las seis y media de la mañana. Tenemos que defender al hostelero que da empleo durante todo el año porque en verano, que es cuando pude obtener beneficios, lo tiene muy complicado por esas diferencias de las que hablo. Además, hay fiestas y romerías desde el primer fin de semana de junio hasta el último de septiembre.

–Arrancan las obras en el Muro para volver a como estaba previamente a la pandemia. ¿Qué opción les gusta para su reforma final?

–La mejor fórmula para el tráfico debe decidirla el gobierno local. Nosotros lo que queremos es más espacio para las terrazas de la fachada marítima y que estas estén protegidas de las inclemencias del tiempo. La ampliación de la acera daría mucha vida a muchos locales que están ahora cerrados. Hemos propuesto colocar entre dos y tres terrazas permanentes en la zona del paseo para dar un mejor servicio a la gente de la playa.

–¿Está a favor de la vuelta de los toros?

–Otea respeta a los taurinos y a los antitaurinos. De lo que estamos a favor es de eventos legales que atraen visitantes y aumentan la clientela de la hostelería y la hotelería. La reforma de El Bibio para acoger eventos todo lo año nos parece muy bien para dinamizar la zona y desestacionalizar el turismo. Esto se conseguirá cuando llegue la Alta Velocidad, un asunto que, por cierto, ha desaparecido del mapa.

–¿Son punteros los conciertos de la Semana Grande?

–Echamos en falta un cabeza de cartel. No buscamos macroconciertos como el que hizo recientemente en Vigo "Guns N’ Roses" sino buenos conciertos de artistas que van a girar en verano por España como Maluma, Quevedo o Alejandro Sanz. Por otro lado, hemos propuesto adelantar el horario de los conciertos de la plaza Mayor para que haya margen para ir a cenar a los restaurantes antes de ir a los de la playa de Poniente porque casi se solapan.

–¿Volverán a retomar las casetas para la Semana Grande?

–Vamos a plantearlo al gobierno local y al sector el uso de casetas en la Semana Grande enfocadas al tardeo. Para este año ya no da tiempo. Esta y otras propuestas las enfocaremos al año que viene.

–¿Por qué esa apuesta por el tardeo?

–El tardeo transformó ciudades como Murcia, Sevilla, Madrid o Málaga. Abarca una pinza de edad mucho más grande que la noche. El tardeo y el vermuteo puede juntar la hostelería con la cultura. ¿A quién no le va a gustar un solista o un grupo de teatro en la cuesta del Cholo?

–¿Cómo están funcionando las jornadas "Gijón sabe a mar"?

–Están teniendo muy buena acogida. Es una gastronomía muy nuestra, muy de Gijón, muy vinculada al mar y eso gusta mucho. Además, estamos acompañados de unos días muy buenos meteorológicamente y eso casa muy bien con las ganas de disfrutar de la calle y de la hostelería con un buen reclamo como estas jornadas.