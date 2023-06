Era otra víctima y no el verdadero agresor. La Policía Nacional dejó ayer en libertad al joven de 18 años que hace dos días fue detenido en Gijón como supuesto autor de un apuñalamiento en el barrio de Montevil. La agresión se produjo en la plaza de los Donantes e implicó a tres personas. Una de ellas, la víctima, un hombre de 42 años que recibió una puñalada en su gemelo izquierdo al haber tratado de mediar en una pelea entre el joven detenido y el verdadero agresor, que sigue en libertad según las fuentes consultadas. El detenido, tras haber prestado ayer declaración en la comisaría de El Natahoyo, fue puesto en libertad sin pasar a disposición judicial. «La detención se produjo por una confusión. Ahora hay que ver lo que dirá el juez, pero para la Policía ha quedado claro que este chico es una víctima más», expresó ayer la abogada del joven, Elena González.

Los hechos tuvieron lugar el lunes, a las 20:41 horas, en la citada plaza. Según el relato de los hechos que hace la defensa del joven detenido, este se vio involucrado en una pelea con una segunda persona por causas que se investigan. Una tercera persona trató de mediar entre ellos. Se trataba de S. M. V. P., el hombre de 42 años que se llevó una puñalada en la pierna izquierda. Al lugar de los hechos acudió la Policía Local. Uno de los agentes tuvo que hacerle un torniquete al herido para evitar una importante pérdida de sangre. Tras preguntar a los testigos, trataron de localizar a las otras dos personas implicadas.

Los agentes encontraron al detenido, un chico de 18 años que tenía manchas de sangre en la ropa que no supo explicar. Según explicó su letrada, este chico también habría sufrido lesiones a consecuencia de la pelea. «Tenía un brazo vendado y dolor en las costillas», explicó. La Policía Local le detuvo al no aportar una explicación convincente del origen de las citadas manchas de sangre. Tras haber pasado por los calabozos, la Policía Nacional tomó declaración ayer a la víctima y al detenido. «Se pensaron que el verdadero agresor del denunciante fue mi cliente, pero ha quedado claro que no fue así», resumió González. Según explicó la letrada, no tenía conocimiento de que el verdadero agresor hubiera sido detenido.