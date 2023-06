"Se tardó mucho tiempo en reconocernos, pensaban que éramos un boom de un año"

Es uno de los conciertos más esperados de Metrópoli, el festival de ocio y entretenimiento que se celebra desde este viernes en Gijón, en el recinto ferial Luis Adaro. El martes 4 de julio, a las 22.30 horas, "Camela" llegará con su último disco y con sus éxitos de siempre. María de los Ángeles Muñoz, una de las dos caras de la popular formación –la otra es Dioni Martín–, analiza en esta entrevista los secretos de su éxito.

–¿Qué tiene de especial "Camela" para seguir pegando tanto a los 29 años de la publicación de su primer disco y conseguir que cada concierto sea "todo un acontecimiento"?

–No hay ningún secreto, no somos como la Coca-Cola. Es que nos sorprendemos viendo a niños emocionarse en primera fila mientras cantan nuestras canciones. Nos dicen que ya vamos para tres generaciones de fans, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Es una cosa increíble. Pero no hay truco.

–¿Qué se encontrará el público en su concierto de Gijón?

–No podemos dejar de cantar temas emblemáticos. Pero estamos de lleno con la promoción de nuestro último disco, titulado "Que la música te acompañe".

–¿A qué suena?

–Es un guiño a las películas de "Star Wars". Salimos disfrazados de esa temática, es algo habitual últimamente, y nos lo pasamos bien. Y los temas son en nuestra línea, de amor y desamor; si no fueran así, no seríamos "Camela".

–Han publicado 18 discos, a los que hay que sumar los recopilatorios. ¿De cara al futuro, se marcan como premisa continuar sacando nuevo material con regularidad?

–Cada año que pasa intentamos actualizarnos y acercarnos a los sonidos de cada momento. Nos gusta eso, pero sin dejar de lado los temas clásicos, como "Sueño contigo". Pero en mi caso, por lo menos, disfruto con ese refresco, que viene bien, de actualizar sonidos, pero manteniendo nuestro estilo.

–¿Llegaremos a ver a "Camela" subiéndose a la ola de la llamada música urbana?

–Pues puede que sí. Claro que podemos hacer un guiño o colaboración en cualquier otro estilo. La música nos gusta toda en general. Algo simpático y especial, a modo de sorpresa lo podríamos hacer. Ya hicimos una versión diferente de "Sueño contigo", por ejemplo. Siempre me han gustado estas cosas.

–Ya ha nombrado "Sueño contigo". ¿Qué otras cuatro canciones añadiría a sus temas indispensables?

–Estarían "Sueños inalcanzables", "Cuando zarpa el amor", "Nunca debí enamorarme" y "Háblale de mí".

–Forman parte de esos grupos con ese estilo de tecno-rumba que nació en los ochenta y noventa. ¿Por qué le ha sentado tan bien el paso del tiempo?

–Creo que hemos formado un estilo propio, muy difícil de definir. Nos han dicho que somos tecno- rumba y tecno de todo. Porque tenemos algunas canciones muy estilo balada o arreglos más de pop. Es que nuestro repertorio tiene de todo. Diría que, más que tecno-rumba, nuestro sonido es tecno-Camela. Fue algo que surgió de forma natural. A Dioni le gustaba más el flamenquito y a mí el tecno y salió esta mezcla extraña para estar al gusto de todos.

–Ha dicho que están recogiendo ahora el trabajo sembrado durante años, que se les estaba reconociendo ahora después de tantos años en los medios y los escenarios. ¿Por qué cree que ha sucedido?

–Cuando empezamos hubo muchas críticas, pero quizás esas personas que no nos reconocían o nos criticaban, aunque no les gustásemos, pues ahora posiblemente ya no estén trabajando. Considero que se tardó mucho tiempo en reconocernos, muchos pensaban que íbamos a ser un boom de un año o dos, pero aquí llevamos ya 29. Cada disco ha tenido una atracción para el público.

–Un mensaje para sus fans para terminar.

–Gracias a los que vendrán y a los que no puedan les esperamos a la siguiente. La música no puede dejar de sonar nunca, alegra los corazones y en un concierto uno se olvida de todo: eso hay que vivirlo.