El tripartito de Gijón frena la subida de precios de la energía del contrato con Acciona

"Mostramos muchas dudas sobre este contrato en el mandato pasado y no iba a ser en nuestra primera Junta de Gobierno donde se fijase una revisión al alza tan importante". Así explicaba este miércoles el edil forista Jesús Martínez Salvador, en su estreno como portavoz de la Junta de Gobierno, la decisión de última hora de retirar del orden del día la aprobación de la revisión de los precios de la electricidad del contrato que vincula al Ayuntamiento con la firma Acciona en lo que tiene que ver con el alumbrado público, pero también con la gestión energética de los edificios municipales. Este contrato se adjudicó a principios del año pasado, tras un largo proceso, por 160 millones y 15 años.

El tripartito no solo ha dejado en suspenso el expediente de revisión de precios, sino que ha planteado la organización de un grupo de trabajo donde tengan presencia los tres partidos del gobierno –Foro, PP y Vox– junto a personal del equipo técnicos y del área jurídica para, en palabras de Martínez Salvador, "analizar en profundidad el contrato". El plan es "hacer desde el gobierno lo que pedimos que se hiciera desde la oposición y no se hizo", indicaba el forista recordando una iniciativa plenaria compartida con el PP en la que, entre otras cosas, se pedía un informe sobre el grado de cumplimiento del contrato que suscribiera el servicio de alumbrado público.

En su etapa en la oposición los tres partidos ahora en el gobierno denunciaron el retraso y las irregularidades en la ejecución del cambio de luminarias en la calle. A esas críticas se suman sus dudas sobre el coste real de este contrato para las arcas municipales. El nuevo gobierno, por ejemplo, no tiene claro si la revisión de precios en trámite es la actualización ordinaria que con carácter anual se fija en el contrato o tiene que ver con los cambios regulatorios establecidos en su momento por el gobierno central. Ni cuanto es exactamente la cifra final. "Sí sabemos que una anualidad total es de 12 millones y que ahora mismo el precio en muchas prestaciones es del doble, es da idea de que es algo significativo", concretó el portavoz del tripartito para quien no es problema frenar esa revisión ahora dado su carácter anual.

Además, Acciona tiene pendiente de contestar por el Ayuntamiento una reclamación de dinero que empezó siendo de unos 11,5 millones para bajar a 4,5 millones. El Ayuntamiento lleva tiempo revisando y desglosando los conceptos de miles de facturas enviadas por la empresa para ver si tienen derecho a esa aportación extraordinaria de dinero.

Demasiadas dudas que aclarar integrantes de una Junta de Gobierno cuya constitución se formalizó este miércoles a las ocho y media de la mañana en una reunión presidida por la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, con la participación de las máximas responsables de la Secretaría General e Intervención, Inmaculada Fernández Gancedo y _Belén Grana. La Junta está conformada por nueve ediles: Jesús Martínez Salvador, María Mitre, Gilberto Villoria, Ana Montserrat López Moro y Pelayo Barcia, de Foro, Ángela Pumariega, Rodrigo Pintueles y Ángeles Fernández-Ahúja del PP y Sara Álvarez Rouco, de Vox.

Fin del préstamo a la Zalia

Entre las primeras decisiones estuvo la autorización de la parte del préstamo participativo de la Zalia que le corresponde al Ayuntamiento de Gijón. Una buena noticia para Martínez Salvador, ya que "es la última anualidad que quedaba" lo que permitirá de cara al futuro liberar esos 1,5 millones comprometidos con esa aportación para darle otro uso. La Junta de Gobierno también dio su visto bueno a dos solicitudes de ampliación de plazo de obras en marcha. Al 18 de julio se prolonga el fin de los trabajos de sustitución parcial de la fachada del pabellón del Ayuntamiento en el recinto de la Feria de Muestras y al 30 de noviembre el de la construcción del vivero de empresas de La Camocha, que se financia con fondos mineros.

Además, se autorizó un gasto de 40.000 euros a favor de la Federación Asturiana de Concejos por el servicio de salvamento de playas de Peñarrubia y Estaño durante julio y agosto y la ampliación del horario de cierre de los locales hosteleros hasta las dos y media de la mañana por semana en las jornadas de coincidencia con la celebración de Metrópoli y la Semana Negra. Y en cuanto a la redacción del proyecto de reforma del colegio de educación especial de Castiello, que se paga con fondos europeos, la propuesta para su adjudicación es la presentada por el arquitecto Jovino Martínez Sierra.

La nueva comisaría solo acogerá a la Policía Local e Informática

La nueva Junta de Gobierno conformada por Foro, PP y Vox dio este miércoles su aprobación a una modificación del contrato de construcción de la nueva comisaría de Policía que dejó en marcha el anterior gobierno del PSOE y que compromete dos millones de euros y cinco meses de trabajo. Pero lo hizo dejando claras varias cosas. A saber, que esta aprobación tiene como objetivo desbloquear unas obras que ahora mismo están paralizadas, que fijar en estos momentos nuevos cambios sobre este diseño incluido en el expediente solo supondría generar un mayor retraso que no se quiere y que en ningún caso eso conllevará que el edificio vaya a albergar servicios municipales ajenos al área de Seguridad Ciudadana como había fijado el anterior gobierno. Por ejemplo, dando cabida al departamento de prevención y salud laboral. "No vamos a cambiar nuestro criterio y a la nueva comisaría no va a ir ningún otro servicio que no sea Policía Local y el área de Informática, que así lo decidió por ser el edificio más seguro de los municipales para su centro de procesamiento de datos (CPD)", explicó el edil forista Jesús Martínez Salvador. La construcción de la comisaría se adjudicó a Acciona en 2019 por 7, 7 millones. El nuevo modificado incluye una quincena de ajustes como, entre otros, colocar una barrera al acceso de vehículos, mejorar las instalaciones eléctricas, cambiar la urbanización de la plaza pública y la vegetación de la cubierta verde, ampliar las redes de agua y saneamiento y mejorar la galería de tiro. En previsión de la llegada de otros servicios municipales se pidió reubicar 32 puestos de trabajo. Cuando acaben estas obras tocará acondicionar la instalación antes de que sea operativa.