Gijón celebra la bendición de aguas con el gobierno local: "Hace falta un gran espíritu para no sucumbir a ideologías excluyentes"

Gijón volvió a celebrar la tradicional bendición de las aguas por San Pedro, un emotivo rito que volvió a contar cuatro años después con la presencia de gran parte del gobierno local, con la Alcaldesa Carmen Moriyón a la cabeza. Su regreso marcó en buena medida la cita, con numerosas reivindicaciones a favor de la festividad por parte del párroco Javier Gómez Cuesta y el abad de Covadonga, Adolfo Mariño, que agradecieron y ensalzaron el regreso del Ejecutivo local tras cuatro años de distanciamiento con la exalcaldesa, la socialista Ana González, quien decidió no acudir durante su mandato, en cuyo tramo final aprobó un reglamento de Laicidad. Se trata de un documento para impedir a cargos políticos asistir a actos religiosos y que el nuevo gobierno tripartido se ha comprometido a derogar. Además de la Alcaldesa, como representantes del gobierno local acudieron los ya designados primer y segundo teniente de alcalde, Jesús Martínez Salvador (Foro) y Ángela Pumariega (PP). La representación forista la completaron los concejales María Mitre, Nuria Bravo y Jorge González Palacios, mientras que se ausentaron Montserrat López Moro, Gilberto Villoria y Pelayo Barcia. Además, Ángeles Fernández-Ahúja, Rodrigo Pintueles, Jorge Pañeda y Guzmán Pendás completaron la representación de los populares. También estuvieron presentes los dos ediles de Vox, Sara Álvarez Rouco y Olíver Suárez. Todos ellos llevaban la medalla al cuello.

El párroco Javier Gómez Cuesta volvió a dedicar unas palabras a los asistentes antes de la bendición de las aguas, en la que Moriyón arrojó unas flores al Cantábrico. "¡Ay, Gijón de mis amores! ¡Viva el barrio de Cimadevilla!", comenzó el sacerdote. Su discurso, muy aplaudido por los asistentes, adquirió un tono sentido con la ciudad y el barrio, pero también reivindicativo. "Venimos aquí a cantar a Gijón y a la mar que para los playos es como una madre. Para ellos tiene nombre femenino y es divinidad. Los playos tienen alma de mar y por esos son tan 'salaos'. Venimos a bendecir este manto de canela, como la calificó el poeta Gerardo Diego. Venimos a cumplir una antigua tradición. Son sagradas y un legado histórico. Son memoria", señaló. Y siguió: "Hace falta tener grandeza de ánimo y espíritu para celebrar y no sucumbir a ideologías excluyentes"."Gijon ha sido y quiere seguir siendo una ciudad libre, abierta y acogedora, participativa, solidaria y tolerante. Todos estos calificativos los tiene por derecho propio. Hace 24 años, un 20 de junio de 1999, llegué a esta parroquia y la bendición de las aguas fue mi primer acto público. Asistió al completo la nueva Corporación. Acababan de celebrarse elecciones. Aconteció una grandísima novedad. Por primera vez una mujer era elegida Alcaldesa de Gijón. Su nombre Paz. Hizo honor a ese nombre en su larga actuación. Tengo eterna gratitud para ella por recuperar la festividad local que se nos había hurtado", rememoró. Desde entonces la Alcaldía tiene una historia continua femenina. Esta vez en forma de tripartito. Carmen tiene experiencia y oficio, como médica y cirujana sabrá diagnosticar, recetar y curar. Ángela es una deportista olímpica que sabe desplegar velas para ganar las regatas de un futuro mejor. y Sara, una empresaria que sabrá negociar los mejores eventos de ocio y esparcimiento", prosiguió Gómez Cuesta, quien comparó gobernar esta "ciudad tan plural" como dirigir una orquesta.

Asimismo, el párroco de San Pedro defendió la huella social de la Iglesia con los más necesitados a través de instituciones como el Hospital de Jove, la escuela de San Eutiquio, Proyecto Hombre, la Fundación Siloé, entre otros. Además, reivindicó que Cimadevilla, el barrio de la parroquia, necesita un lavado de cara: "Es el cromosoma de la singularidad de este Gijón que sabe a mar. La queremos mucho, pero la tenemos un poco descuidada, con vestidos viejos, lleno de remiendos y alpargatas gastadas. Como si tuviese que salir con la cesta en la cabeza ahora a vender pescado como voceaban aquellas mujeres como la Tarabica". Por ello, pidió que se convirtiese en un referente cultural con nuevos usos para el Revillagigedo y Tabacalera. "Gijón está lleno de grandes pintores. La cultura es un recurso generador de riqueza y desarrollo. Necesitan un museo donde colgar sus obras para que el mundo pueda admirarlas", zanjó. El religioso también pidió paz para Ucrania, trabajo para que los jóvenes no se vean forzados a irse de la ciudad, el regreso a Primera del Sporting, un Piles limpio y navegable y un tiempo soleado para este verano.

Antes, el encargado de presidir le eucaristía previa a la bendición de las aguas fue el Abad Covadonga, Adolfo Mariño, quien ejerció en su día como párroco de la iglesia de San José. El sacerdote ensalzó la figura de San Pedro, "el pescador, el primer apóstol elegido por el Señor y la roca firme en la que se asienta la Iglesia porque él puso las llaves para guiarla en sus inicios". "Es una fiesta grande y solemne. La parroquia se denomina Mayor porque dio luz a esta villa y todas las parroquias que le circundan", continuó. Mariño insistió en que "la fe debe ser confesante y no vergonzante" y pidió a los creyentes mantener la fe ante en "tiempos recios y de inclemencias donde el laicismo campa por doquier y parece que quiere arrastrarnos". Y reivindicó: "Dios hizo libres y desde esa libertad celebramos este día sin ofender ni ideologizar nuestra fe". Mariño también tuvo especiales palabras de cariño para Gijón. "El mar tiene algo. Quienes tenéis dicha venir arropados por el Cantábrico en esta villa marinera, cuna de grandes cantores, donde las olas del mar se despiertan de mañana, donde el olor a ocre penetra hasta los tuétanos, dulcifica el espíritu, ensancha los corazones, configura el carácter y hay horizonte y futuro. Es un lugar ideal para elevar la mirada al cielo", ensalzó. El Abad de Covadonga terminó sus palabras compartiendo sus sueños para la ciudad con los asistentes. "Sueño con una ciudad que tienda puentes y derribe muros que la empobrecen. Con un Gijón por encima de ideologías y miradas distantes, con puertas abiertas para todos, especialmente los más desfavorecidos. Una villa de Jovellanos con sensibilidad social. Una Gigia donde los protagonismos den paso al buen hacer entre todos y para todos. Unas autoridades que dialoguen y cuenten con la Iglesia y el resto de instituciones en una sana colaboración para el bien del pueblo", enumeró, entre otros deseos.

Este año no se hizo entrega de ninguna distinción por el premio San Pedro. "Con la presencia de la Alcaldesa se apoya una tradición centenaria que nos une a todos y no separa a nadie. Aquí se invita a la institución, no a las ideas. Este año no otorgamos el premio San Pedro no porque no hay instituciones merecedoras, aino porque queremos destacar la presencia institucional normalizada", argumento Luis Antuña, secretario de la Asociación de Amigos de la Iglesia Mayor de San Pedro, quien también tuvo palabras de agradecimiento para los socialistas Vicente Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso. "Fue la Alcaldesa que promovió recobrar la festividad por San Pedro. Desde la discreción ambos trabajaron sin aspavientos por ella", enfatizó. Durante la celebración, decenas de representantes de Asturias Laica se manifestaron para recriminar a la Alcaldesa su asistencia a la ceremonía. "Venimos a decirle de una forma pacífica que este no es su sitio. No tenemos nada contra la parroquia, pero el poder tiene que respetar la pluralidad de creencias", denuncó su presidente, Luis Fernández.