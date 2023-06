Los colectivos feministas de Gijón rinden homenaje a la exalcaldesa Ana González: "Vienen tiempos complejos"

El colectivo feminista homenajeó este viernes a la exalcaldesa socialista Ana González. Fue un emotivo encuentro que reunió a decenas de mujeres en el barrio de Cimadevilla para acompañar a una exregidora que se mostró tranquila, alegre y muy habladora, y que aprovechó, "ahora que ya pasó todo", a lanzar algunos mensajes para una ciudad en la que, aseguró, "vienen tiempos complejos" para el feminismo, aunque advirtió: "Incluso en la pérdida, hay muchas cosas que no podrán cambiar. Porque estamos aquí, estamos y somos, y a eso nos vamos a dedicar". Se dirigió a sus compañeras para decirles: "Apelo a nuestra conciencia de lo que es el bien, de la justicia, de la igualdad, del feminismo y de las mejora general de la vida de los hombres y las mujeres. Pero al final nos dedicamos a eso: que hasta ellos vivan bien".

González explicó a las presentes que su equipo de gobierno no aspiraba a liderar grandes cosas –"éramos pretenciosas, pero no tanto", dijo–, pero que sí se habían marcado un cambio de modelo para Gijón. «Buscábamos una salida, no del armario, porque entendíamos que quien tuvo que salir ya lo había hecho, pero sí entendimos que necesitábamos salir del coche». Bromeó mucho la exalcaldesa con este tema de la movilidad. Señaló: "Aún hay gente se encierra en una pequeña cápsula que muchas veces se corresponde con la palabra ‘coche’". Que por definición de González, significa: "Nombre tradicional de algo que se inventó hace mucho tiempo y que sin embargo algunos conservan como su cápsula vital, ¿no? Es una pena, porque les condena a morir por el CO2".

Ese salir del coche suponía, a juicio de González, dos cuestiones. El primero, «aire puro y naturaleza». El segundo, "compartir con las personas que te encuentras en el camino". Y el resultado para González, según dijo, fue positivo. "Yo estoy más saludable ahora que cuando llegué (al gobierno). ¡Eso es la hostia, nadie se lo esperaba!", bromeó la política, que ironizó también con el color "rosita" de su blusa y sus mejillas.