Metrópoli, a punto para Lola Índigo: más de 10.000 boletos vendidos

Ha llegado el día. La décima edición de Metrópoli arranca esta tarde con las expectativas por las nubes y un llenazo. A partir de las 22.30 horas, Lola Índigo se subirá al escenario central del recinto ferial Luis Adaro en uno de sus primeros conciertos de la gira. Por supuesto, las entradas están agotadas para esta primera jornada, con más de 10.000 boletos vendidos. Quienes deseen acudir al show de la cantante deberán adjudicarse el abono completo de Metrópoli. La expectación es máxima. "Me gusta mucho por su estilo, su personalidad tan abierta y transparente, además de que es una gran bailarina. Conozco sus canciones y creo que me lo pasaré bien cantándolas y bailándolas", señala Sara Martínez, una joven gijonesa que logró una de las últimas entradas para la cita. "Quería ir a algún concierto en España y decidí aprovechar esta oportunidad. Es bastante conocida y a mí su música me gusta", añade, por su parte, Kira Ustymenko, ucraniana residente en Gijón.

En el recinto ferial, el proceso de montaje y preparación para que todo esté fetén de cara a la gran inauguración ya rebasa las dos semanas. La amplia oferta que propone el festival implica un arduo trabajo por parte de los operarios, que se esmeran en pulir hasta el último detalle. No solo hay que acondicionar los espacios para los conciertos musicales, sino también para las exposiciones y la nutrida variedad de actividades. Una treintena de personas de oficina están codo con codo en faena para perfilar los definitivos preparativos. A ellos se les une gente de producción, organización, material, etcétera. Un conglomerado de actores con diversas funciones para que Metrópoli deleite a gijoneses y foráneos que quieran disfrutar de su décimo aniversario. Alrededor de 200 personas han trabajado en esta "previa", unas labores que se presume que prosigan durante esta mañana. Si hay que apurar, se apura. En los escenarios "Thunder Bitch" y "El Águila" será donde los numerosos artistas que conforman la lista de Metrópoli harán las delicias del público. Un público que podrá reponer energías gracias a las 15 "food trucks" y las 7 barras, algunas con carpas, en las que habrá distintas propuestas para que los pasionales asistentes coman y beban durante las jornadas. Un almacén situado en uno de los hangares del recinto actuará como rampa de lanzamiento para que la bebida se distribuya hacia los puestos. El trajín de operarios y vehículos en la tarde de ayer fue una constante. Indicaciones, movimiento, mercancía de un lado para otro... y las pertinentes pruebas de sonido e imagen para que Lola Índigo suene y se vea lo mejor posible. La logística es un mundo complejo. Que se lo pregunten a Mayra Hernández, que apenas se tomaba un respiro ayer. "Si paro, nadie bebe", bromeaba. Una frase que sirve de reflejo de la frenética actividad que se vive en el recinto ferial en la víspera del gran día. A su lado, Edgar Fernández y Mario Novo corrían de un lado a otro, transportando bebidas. Más de lo mismo para Julia Carrio, Aarón de la Rosa y Anhara García. Teniendo en cuenta que la organización prevé que se pasen por Metrópoli unas 400.000 personas, nadie se relaja en la preparación del evento, que vivirá esta noche un "sold out" con Lola Índigo pero que también podría llegar con "Camela". El ritmo de la venta de entradas es vertiginoso para ver en directo a un clásico nacional. Con Índigo hubo que modificar las previsiones por la ingente demanda de entradas, siempre en consonancia con la capacidad del recinto ferial. De hecho, se declinó la posibilidad de ofrecer entradas en taquilla. Como Metrópoli abrirá sus puertas a las 17.00 horas, aún resta algo de tiempo para rematar cosas antes de recibir al ilusionado público. Y claro, montar y desmontar puede sonar parecido pero nada más lejos de la realidad. El montaje es mucho más lento y requiere calma y seguridad en el proceso. Hoy, a las 21.00 horas, la actriz y cantante Nia marcará, a nivel musical, el arranque de una de las ediciones más especiales de Metrópoli. Sus directores, Marino González y Suca García, vaticinan un rotundo éxito dado el bagaje pasado en la ciudad. Conciertos, exposiciones, zonas infantiles, un espacio deportivo, otro para el tatuaje, la mítica Comic Con... Es solo una pizca de todo lo que brindará Metrópoli, que ya afina los últimos pormenores de cara a que los miles de fans de Lola Índigo gocen de un espectáculo a la altura de una cita que afronta su décimo aniversario con más pasión que nunca.