El nuevo servicio de bicis eléctricas en Gijón empieza a funcionar este sábado: estos son los precios

El nuevo servicio de bicicletas eléctricas compartidas, "Gijón bici", empieza a funcionar este sábado en la ciudad, tal y como se había previsto, después del último aplazamiento que la empresa adjudicataria había solicitado –se pretendía empezar a mediados de junio– por falta de suministros. A partir de mañana sábado, una red de 250 bicicletas repartidas por 47 estaciones de parada y carga se desplegarán por toda la zona urbana y estarán operativas desde las 6.00 horas y hasta la medianoche durante los 365 días del año. El nuevo edil de Tráfico, Pelayo Barcia, participará en la inauguración del servicio, a las 11.30 horas, en la plaza del Gas.

Esta nueva red, impulsada por el anterior gobierno, sustituye al sistema de bicicletas mecánicas y gratuitas y surge, en palabras del Ayuntamiento, "como un servicio de transporte individual complementario a la red de transporte público urbano". Gijoneses y visitantes podrán controlar el servicio desde una nueva aplicación móvil llamada "Gijón bici" y desde su tarjeta ciudadana. Para los usuarios ocasionales, las tarifas oscilan entre los 50 céntimos (para la primera media hora) hasta los dos euros a partir de las dos horas de uso que se multiplicará cada 30 minutos. También se cobrará un euro por el desbloqueo de la bici. Para usuarios recurrentes, se podrán sacar abonos, anuales o mensuales, que reducen las tarifa hasta los diez céntimos y 1,50 euros en los mismos tramos horarios citados. Existirá, además, un abono social que permitirá usar gratis el servicio en la primera media hora. A este último descuento podrán acceder los gijoneses con prestación no contributiva de desempleo, parados de larga duración y beneficiarios del salario mínimo vital, ayudas sociales y becas de comedor.

También se han previsto medidas para evitar el uso incorrecto de los abonos y las reservas. Si un usuario no ejecuta tres reservas en un mes (también si realiza la reserva pero no llega a liberar la bicicleta) se le penalizará con cinco euros de recargo y no podrá utilizar el servicio de reserva durante 30 días.