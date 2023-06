“La profesión de cómico se valora poco, mi padre me decía que echase el currículum para la Renault en Valladolid”

Los espectáculos, especialmente los humorísticos, serán uno de los puntos fuertes del festival Metrópoli. El vallisoletano José Juan Vaquero García, conocido artísticamente como J. J. Vaquero, tendrá este fin de semana un tour por Asturias. Este viernes ofrecerá su show en Pola de Laviana a las 22.00 horas en el local Bulevar, y el domingo se pasará por el recinto ferial Luis Adaro de Gijón a las 20.30 horas.

-Viene de estar en Navia, y este fin de semana partida doble en Asturias. ¿Tanto le gusta esta región o es que aquí entienden “su pedrada” en la cabeza mejor que nadie?

-(Jajaja). Ojalá fuese solo una pedrada, yo creo que más que una pedrada, lo que tengo en la cabeza es un ladrillazo. Me gusta Asturias, internamente me siento un hombre del Norte, además en los escenarios asturianos me transformo. En Asturias es muy difícil que se puedan cumplir mis normas de seguridad, porque en Asturias normalmente me mojo y me dan de comer después de las doce.

-Hábleme de su espectáculo. ¿Qué se encontrará el público?

-Un show con mucho material nuevo cimentado con las mejores partes de mis mejores monólogos de siempre. Como siempre hablo de mi vida real, ahora me centro mucho en los problemas del padre de una adolescente, las diferencias de lenguaje a nivel generacional. Mi hija me dice “¿Qué pasa, Bro?” y yo prefiero pensar que Bro es el diminutivo de Bromista, pero si cuando yo era un crío le llego a decir a mi padre “¿Qué pasa, Bro?” no podría actuar este finde en Asturias porque seguiría castigado.

-¿Es más fácil en verano ligar o hacer reír a la gente?

-Hacer reír, porque a mí me parece más fácil aprobar ingeniería aeronáutica que ligar, ligar es lo que peor se me da, si ahora mismo me dices que para superar un reto tengo dos opciones, una ligar y otra conseguir la paz mundial, te diría “llámame a Putin”.

-Tenemos elecciones de nuevo. ¿Tanto nos cansa la política que ya hasta los cómicos intentan evitar hasta incluir ese tema en sus shows?

-¡Uf! Hice monólogos de política, pero ahora mismo me da mucha pereza el tema político. Llevo en el show un chistecico de Ayuso, otro de Echenique, pero muy de soslayo, no me motiva, ni le encuentro el punto de vista gracioso, que se le va a hacer, siempre nos quedará Froilán.

-¿De niño ya tenía claro que quería ser cómico o soñaba con otra? Cuénteme cómo descubrió esta pasión y cómo fueron sus primeros pasos.

-Hice mi primer monólogo con 30 años. Hasta entonces fui camarero, siempre tuve claro que sería camarero, no me gustaba estudiar, así que o camarero o a la construcción, y odio pasar calor, así que camarero, en el hotel NH de Valladolid. Precisamente allí el maître del hotel vio en el periódico un concurso de monólogos, llamó, me apuntó y yo gané una profesión maravillosa, y él perdió un camarero.

-Le leí en una entrevista que le gusta más ser humorista, pero que cuando va al banco a sacar una hipoteca dice que es guionista porque suena más estable y parece una profesión. ¿Tan poco se valora esta profesión en España?

-Poco, no suena a trabajo seguro. Mi padre desde que empecé a trabajar como cómico, siempre me insistía en que él preferiría que yo me buscase un trabajo de verdad, me decía “echa el currículum en la Renault, que están cogiendo gente” y yo le contestaba “yo ya tengo un trabajo de verdad, soy camarero”.

-En Valladolid cuenta con una sala propia de monólogos. En tiempos de “youtubers” y de tanta implicación digital. ¿Cómo de necesario es reivindicar los espectáculos en directo y esa cercanía con el público?

-A ver, yo en directo veo a la gente, tengo una respuesta directa del público, y si veo que toco un tema que la gente no ríe, cambio de tema, si toco otro que gusta especialmente, sigo por ahí, esa conexión lo es todo, vayan a ver shows en directo, y no lo graben, que lo que pase en el show, se quede en el show.

-Lleva dos décadas en este mundo. ¿Qué triunfa ahora en un espectáculo que antes era impensable y que se ha pasado de moda de lo que funcionaba?

-Cambia todo muy rápido, la tecnología avanza tan rápido que nos abre muchas puertas a la hora de escribir un monólogo, ahora mismo el grupo de WhatsApp de padres y madres del colegio es un filón a la hora de hacer reír, de esto hace 15 años no se podía hablar, porque no existía. Por otro lado, yo hace 10 años conté monólogos en “El Hormiguero” en televisión que no me dieron ningún problema y si los contase hoy en día me lapidarían, el otro día vi uno de “piropos” que contarlo hoy en día sería impensable. Que se le va a hacer, siempre nos quedará Froilán.