Varias decenas de personas, entre ellos dirigentes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV) y de colectivos ecologistas, participan en la manifestación que está recorriendo Cimadevilla contra la puesta en servicio de la regasificadora de El Musel. Forman parte de la Plataforma Contra la Regasificadora, explicó el portavoz en Asturias de Ecologistas en Acción y también de este colectivo, Paco Ramos, quien señaló que la regasificadora de El Musel es «ilegal, innecesaria, peligrosa y no aceptada socialmente».

La regasificadora, que hoy ha recibido su primer buque metanero, el «Cool Racer», se ha puesto en servicio para servir de punto intermedio de almacenamiento para gas natural licuado con destino final en países del norte de Europa, para ayudar a su abastecimiento después de que la invasión de Ucrania haya llevado a que dejaran de importar gas ruso por tubería.

A ese respecto, Paco Ramos señaló al inicio de la protesta de hoy, que «la realidad europea lo ha superado; estaba pensado en el inicio de la guerra, pero ahora tanto Alemania como Países Bajos como Finlandia han puesto ya más de cinco plantas flotantes de regasificación a las que están llegando buques de Estados Unidos, fundamentalmente, directamente al destino y por lo tanto no hace falta andar haciendo escalas, paradas, entradas y salidas más que en algún caso. Pero eso no puede ser la justificación para una inversión por la que hemos pagado más de 270 millones de euros sin haber amortizado un euros, todavía debemos la planta entera y todavía tendremos que seguir pagando en el futuro en la factura de todos los consumidores y consumidoras no solo domésticos, sino también en el de aquellas industrias que se planteaban que tendrían un gas barato y lo que tendrán será un sobrecoste en el gas».

En opinión de los manifestantes y de las organizaciones que los respaldan –también acudieron militantes de varias formaciones de izquierdas con representación en el Ayuntamiento– la regasificadora de El Musel «nunca debió haberse incluido en la planificación estatal, hemos puesto el contencioso, ha sido admitido a trámite y ahora recientemente nos han pedido desde el juzgado que se presenten todas las argumentaciones y los informes y en los próximos días, de hecho antes del día 17, estará todo presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid», explicó Paco Ramos.

Con la protesta de este mediodía, los manifestantes quieren mostrar que se siguen oponiendo a la puesta en marcha de la regasificadora de Gijón «por razones ambientales, por razones de seguridad, por la oposición vecinal y evidentemente porque seguimos pensando que es una planta absolutamente innecesaria, que las justificaciones para ponerla en marcha simplemente es porque está construida y seguimos creyendo que es ilegal», añadió. La protesta cuenta con el respaldo de la Plataforma Contra la Contaminación de Gijón y a la Red Estatal Gas No.

Ramos incide en que la regasificadora de El Musel se activa para usos logísticos en un momento en el que se está produciendo un «avance en el uso de los renovables y el uso del gas va a ser cada vez menor», apoyándose en los planes del Ministerio para la Transición Ecológica, los de la UE y en que «los propios propietarios de las plantas de gas ya están planteando como cubrir los déficits de futuro por más de 60 plantas que han sido una burbuja que superaba a la necesidad».