Los colectores ponen el foco en la EMA

Solventar los problemas de salubridad y medioambientales en el cauce bajo del río Piles y sus repercusiones sobre la principal playa de la ciudad sigue siendo una asignatura pendiente para Gijón. Después de años de actuaciones tendentes a sanear el río, aún está pendiente de solucionar uno de los orígenes de la polución que se detectaron en el anterior mandato; los vertidos de aguas fecales que se producen desde los colectores que pasan bajo el cauce del río y que están deteriorados por las raíces de la vegetación de ribera. El problema y su solución han puesto el foco en la Empresa Municipal de Aguas (EMA), que gestiona la red de saneamiento de la ciudad.

El asunto volvió a primer plano de la actualidad el pasado 22 de junio, cuando el mal estado del agua obligó a cerrar al baño parte de la playa de San Lorenzo, entre las escaleras 12 y 15, las más próximas a la desembocadura del río, donde volvió a ondear la bandera roja por el riesgo para la salud de los bañistas que suponía zambullirse en esas aguas contaminadas. En ese momento aún no se había identificado el foco del problema, si se trataba de vertidos ilegales al río o de filtraciones de los colectores.

Días después, dos informes trataban de buscar explicaciones al cierre al baño de la playa con conclusiones bien diferentes. Uno de ellos fue elaborado por la dirección de la propia Empresa Municipal de Aguas (EMA) y otro por el Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón, ambos desvelados por LA NUEVA ESPAÑA. El servicio municipal de Medio Ambiente recalcaba en su informe las posibles filtraciones río de la red de saneamiento que cruza bajo su cauce y también apuntaba al colector de su afluente, el Peñafrancia. Mientras, el informe elaborado por la EMA atribuía el mal estado del agua de baño en San Lorenzo el jueves 22 de junio a alivios puntuales que se hicieron al río desde la red de saneamiento de Somió por las lluvias del domingo anterior, cuatro días antes de las mediciones con altos niveles de polución en la playa.

Los once puntos de medición de la contaminación que hay repartidos en el cauce bajo del Piles facilitan la labor de determinar el origen de las aguas fecales que a través del río acaban en la playa, en esta ocasión, con el inicio de la temporada veraniega. Unas mediciones tenidas en cuenta por el área de Medio Ambiente.

La mala situación de los colectores no es desconocida para ninguna de las partes. De hecho, desde 2021 se viene hablando de renovar el colector del Peñafrancia, que se considera uno de los principales focos de filtraciones de aguas fecales hacia el Piles. El Ayuntamiento de Gijón y la consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias habían llegado a un acuerdo para renovar ese colector. El proyecto fue elaborado por la EMA, con un presupuesto de 3,7 millones de euros, de los que alrededor de un millón de euros los aportaría el Principado. El proyecto cuenta con financiación europea, a través de los Fondos Feder.

La primera parte del proyecto es la que ya tendría que estar en obras desde el pasado mes de junio, a cuenta del Principado. La Consejería de Medio Ambiente adjudicó en diciembre del año pasado esa parte de la obra a la UTE Colector Peñafrancia (integrada por la UTE Vialón TC y Civis Global) en 962.000 euros, con un plazo de ejecución de ocho meses.

Pero la ejecución de esta obra se ha pospuesto y los técnicos del Principado están ahora revisando el proyecto elaborado por la EMA para corregir deficiencias en el mismo. La luz de alarma se encendió cuando el área municipal de movilidad y el Principado se percataron el pasado mes de marzo de que el proyecto elaborado por la EMA implicaba importantes restricciones de tráfico en La Guía y en el Paseo del Doctor Fleming, lo que originaría colapsos en una zona con alta afluencia en el verano época en la que entre otros eventos se celebra la Feria de Muestras en ese entorno, muy próximo a la playa.

En una reunión celebrada el pasado 6 de marzo, el Principado y Ayuntamiento decidieron aplazar al mes de septiembre el inicio de las obras para este primer tramo del colector del Peñafrancia que se va a renovar y, en una parte del mismo, también a construir una red separada para las aguas pluviales. Las mejoras que se introduzcan en el proyecto se analizarán en reuniones entre el Principado y la EMA. Los técnicos regionales por el momento están analizando soluciones a las redes de servicios afectadas por la obra, así como el encaje entre la parte del proyecto que acometerá el Principado y la que acometerá la EMA.

La revisión del documento técnico puede suponer un nuevo retraso en la ejecución del proyecto. En el caso de que las modificaciones propuestas no sobrepasen el 20% del presupuesto en el que se adjudicó, tan sólo será necesario aprobar el modificado y firmar el acta de replanteo con la UTE adjudicataria de la obra. Los técnicos están tratando de que la revisión del proyecto esté lista para septiembre, con lo que, si el aumento del coste no sobrepasa ese 20%, el baile de fechas respecto a la prevista para iniciar los trabajos sería mínimo. Cuestión distinta es si la corrección de las deficiencias detectadas en el proyecto elaborado por la EMA implica un incremento del presupuesto superior a ese 20% en cuyo caso sería obligatorio, por ley, volver a licitar la obra tras aprobar el nuevo proyecto, con el retraso que eso implicaría. Mientras, los técnicos municipales seguirán teniendo un ojo puesto en los once puntos de medición de la calidad del agua en el curso bajo del río y otro en los análisis diarios de la calidad de las aguas de baño en la playa.