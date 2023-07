El gigante alemán RWE llena el primer tanque de la regasificadora de El Musel

El gigante energético alemán RWE, uno de los principales operadores de compraventa internacional de gas a través de una de sus divisiones, es el grupo que estrena la regasificadora de El Musel, donde en la mañana de ayer atracó el metanero "Cool Racer", que llenará uno de los dos tanques de 150.000 metros cúbicos de la regasificadora gijonesa, tras la operación de puesta en frío del mismo y de las canalizaciones de la planta. Hace falta enfriar las instalaciones hasta los 160 grados bajo cero, que es la temperatura necesaria para que el gas natural permanezca en estado líquido.

El grupo RWE se estructura en siete grandes divisiones, de cada una de las cuales cuelgan otras filiales en un segundo nivel. Además de la generación eléctrica, el grupo es un operador a nivel internacional de materias como el gas natural, siendo uno de los suministradores de este combustible a España. También utiliza regasificadoras españolas para suministrar gas natural a Marruecos.

Los vínculos comerciales con Enagás, que gestiona la mayoría de las regasificadoras españolas, no son los únicos que RWE mantiene con los socios de la planta de El Musel, en la que Enagás posee el 75% y Reganosa (propietaria de la regasificadora de El Ferrol) otro 25%. Precisamente, RWE ha contratado a Reganosa para operar y mantener una de las dos regasificadoras flotantes que ha fletado el grupo germano para importar gas natural licuado a Alemania como alternativa al gas que antes de la invasión de Ucrania recibía de Rusia a través de gasoducto. Se trata de la regasificadora flotante de Brünsbuttel, en la desembocadura del río Elba.

Las fuentes consultadas señalan que la puesta en frío y la descarga del primer cargamento en la regasificadora gijonesa por un gran operador germano no tiene por qué tener otras implicaciones más allá en el futuro de la planta gijonesa, cuya operación para usos logísticos tendrá que adjudicar Enagás a alguno de los operadores que hayan presentado ofertas para su gestión, para lo que tuvieron de plazo hasta la medianoche del pasado viernes.

No obstante, la activación de la regasificadora gijonesa ha sido impulsada por el Gobierno de España y autorizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con vistas a respaldar la seguridad del suministro en los países del norte de Europa ante la ruptura de los lazos comerciales con Rusia. En una comparecencia de directivos de Enagás y Reganosa el pasado viernes, para explicar cómo será el proceso de activación de la planta gijonesa, el director general de infraestructuras de Enagás, Claudio Rodríguez, explicó que el futuro inmediato de la planta de El Musel pasa por ser un punto intermedio de almacenamiento de gas natural para enviarlo desde aquí a su destino final en otros países. En ese sentido recordó que Alemania ya ha puesto en servicio tres regasificadoras flotantes, Holanda dos y Finlandia una. "Las regasificadoras flotantes no siempre están conectadas a grandes redes de transporte, sino que pueden tener pequeños mercados locales con lo que su capacidad de almacenamiento está más limitada y a estas plantas ea a las que se prevé abastecer desde la de El Musel", explicó el directivo.

La puesta en frío del primero de los dos tanques de almacenamiento de la regasificadora de El Musel y la descarga del primer cargamento en el mismo, es un hito para una instalación que acabó de construirse en noviembre de 2012 con una inversión de 382 millones de euros.

La empresa a la que finalmente se adjudique la operación de la planta tendrá que descargar al menos un barco metanero al mes, de unos 170.000 metros cúbicos de capacidad, para evitar tener que repetir la operación de puesta en frío de las instalaciones, labor que supone que un barco de esas características tenga que permanecer en puerto entre 72 y 90 horas para descargar en lugar de las 24 a 36 horas habituales en una instalación con la temperatura adecuada.

El primer metanero que ha llegado a la regasificadora, el «Cool Racer», un gigante de 299 metros de eslora por 46,4 de manga gestionado por el armador griego Thenamaris con una capacidad máxima de carga de 174.000 m3. El buque, consignado por Marítima del Principado, atracó a las ocho y veinte de la mañana de ayer en la terminal, tras una maniobra que comenzó a última hora de la madrugada y en la que participaron cinco remolcadores: el «Ponga», el «Ibias», el «Esva», el «Caudal» y el «Cubia». El barco llega con unos 160.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) cargado en Estados Unidos, de los que 155.000 se descargarán, utilizándose una parte menor de ese volumen para enfriar las canalizaciones y uno de los tanques desplazando del mismo el nitrógeno con el que se ha inertizado. Es por ese motivo que esa pequeña parte del cargamento se tendrá que quemar en la antorcha de la regasificadora.

Para esta operación se desplegó un amplio dispositivo de seguridad por parte de la Guardia Civil, cuya patrullera «Río Esera» salió al encuentro a la altura del Cabo Peñas del buque a las cuatro de la madrugada y también hicieron labores de vigilancia en aguas portuarias submarinistas de la Guardia Civil, con apoyo de un helicóptero de este cuerpo. El dispositivo de seguridad siguió en tierra, con efectivos de la Benemérita.

El atraque en El Musel del primer metanero causó expectación entre las personas que en la mañana de ayer se encontraban en la Campa Torres. Pero su llegada no fue bien recibida por todos. Varias decenas de personas, entre ellos dirigentes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón de la zona urbana (FAV) y de colectivos ecologistas, se manifestaron por Cimadevilla contra la puesta en servicio de una regasificadora que consideran «ilegal, innecesaria, peligrosa y no aceptada socialmente», explicó Paco Ramos, de Ecologistas en Acción, que ha interpuesto un contencioso contra la autorización para deshibernar la planta. Ramos sostiene que «tanto Alemania como Países Bajos como Finlandia han puesto ya más de cinco plantas flotantes de regasificación a las que están llegando buques de Estados Unidos, fundamentalmente, directamente al destino y por lo tanto no hace falta andar haciendo escalas, paradas, entradas y salidas más que en algún caso. Pero eso no puede ser la justificación para una inversión por la que hemos pagado más de 270 millones de euros sin haber amortizado un euro, todavía debemos la planta entera y todavía tendremos que seguir pagando en el futuro en la factura de todos los consumidores y consumidoras no solo domésticos, sino también en el de aquellas industrias que se planteaban que tendrían un gas barato y lo que tendrán será un sobrecoste en el gas».

"Supondrá un mayor tráfico y, por tanto, mayor empleo", celebra Adrián Barbón