José Leopoldo Portela, una vida entre herrajes

"Estuve 14 años viajando para vender desde Burela hasta Santander. La calle me ha enseñado mucho". La historia de José Leopoldo Portela Gondar (Portonovo, Pontevedra, 1934) es la de un chaval de Galicia que pronto encontró su sitio en Asturias. Y de alguien que tuvo que reinventarse. De la mar y la mina pasó al negocio de las ferreterías. "No sabía nada sobre ello. Lloré cuando tuve que dejar La Camocha por la silicosis. Entonces, me puse a trabajar a la piqueta, a los barcos. Luego compré un motocarro que valía 75.000 pesetas consiguió trabajando en la mar. Empecé a vender herrajes y tiradores que cargaba en una fábrica de Bañeza. Y de la moto pasé a una furgoneta".

Fue el origen del Grupo Portela Hermanos, creado en 1972, una familia de aproximadamente medio centenar de personas en plantilla. Portela se despidió ayer de su querida empresa rodeado de unas ochenta personas en Los Nogales entre familiares, amigos, trabajadores, proveedores y clientes. "Era el momento. Me toca descansar. Aquí aprecio a mucha gente que me enseñó mucho", confesaba ayer emocionado. Al frente seguirá su hijo, José Leopoldo Portela, y el gerente Carlos Rodríguez. Su material pasó de almacenarse en trasteros en unas viviendas construidas en Contrueces en la época de Franco, y luego a un bajo en la calle Julio, esquina con la avenida Schulz, en El Llano, su barrio. "Me pedían de todo y mi hijo apuntaba los pedidos", recuerda.

Y le siguió una tercera mudanza a una superficie de más de 200 metros cuadrados. "Conseguimos algo muy importante. Que se dijese ‘Si no lo hay en Portela, no lo hay en ninguna otra parte’", rememora con orgullo. Asegura este empresario que formar parte del Partido Comunista y ser uno de los fundadores de Comisiones Obreras marcó su forma de pensar hacia los trabajadores. "Algunos compañeros me quitaron la palabra, pero me di cuenta con el tiempo que nos equivocábamos en algunas cosas", desliza. Y reconoce que el negocio ha cambiado mucho con los años: "Quizás solo como ferretería hubiésemos cerrado, pero los herrajes de aluminio para los coches nos han dado mucho músculo". Ahí está su legado para demostrarlo.