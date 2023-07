Una nueva vida para Tabacalera

Las cigarreras salían con los ojos llorosos de trabajar, hace ahora 21 años (en agosto de 2002) en la que fue la última jornada laboral en Tabacalera como factoría. El inmueble acabaría de desmontarse unos meses después, y acabaría quedando en el olvido durante bastantes años, envuelto en un debate sobre su rehabilitación que ni siquiera se ha resuelto del todo hoy en día. Sí se decidió hace años que el gran edificio que acogió en su día el convento de las Madres Agustinas tiene que convertirse en un gran inmueble cultural, pero los sucesivos gobiernos han ido apostando por enfoques distintos. Tras el último mandato socialista, donde se había lanzado un plan de usos que apostaba por convertir Tabacalera en un centro cultural con una pinacoteca, residencias de creación y salas de exposiciones y ensayo, el nuevo gobierno tripartito con la forista Carmen Moriyón a la cabeza plantea desarrollar ahora una idea anunciada por Foro en campaña y que pretende que la antigua fábrica se erija como un gran espacio expositivo, en su primera y segunda planta, nutrido con colecciones artísticas privadas de grandes pintores. Esta nueva hoja de ruta tratará de agilizarse en tiempos, con un nuevo plan de usos que se espera tener listo en septiembre para iniciar la redacción del proyecto de obra ya después del verano, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

Los sucesivos cambios de modelo entre los gobiernos foristas y socialistas para la antigua fábrica no han bloqueado, no obstante, varios avances notorios. Foro sí blindó en su anterior mandato una partida presupuestaria millonaria para rehabilitar y consolidar el complejo, y en el mandato socialista se sacaron adelante varios documentos que ayudarán a sentar las bases de los nuevos trabajos que empiezan ahora. El plan de usos y el proyecto de obra ya no se ajusta al modelo del actual gobierno, pero los derribos de inmuebles en ruinas próximos al edificio, las labores arqueológicas que descartaron la presencia de restos relevantes en el entorno y las labores de impermeabilización de una de las fachadas para atajar las humedades, por ejemplo, sí dejan el terreno preparado para futuras fases.

También se mantiene el enfoque compartido entre ambos gobiernos de que la planta baja del inmueble sea un espacio museístico de la historia de Gijón, un proyecto que surge casi por obligación, por el propio inmueble, que mantiene restos del convento, de la fábrica y de varios restos romanos, entre ellos, un pozo. La idea es que estas piezas sirvan para hacer un recorrido por la historia de Gijón con una muestra permanente, por lo que el plan de musealización vendrá a ser casi exacto en la hoja de ruta socialista y forista.

El cambio central para Tabacalera es, por tanto, que la primera y segunda planta acojan muestras temporales de grandes pintores y no las residencias de creación y salas expositivas que figuraban en el proyecto socialista. También el sótano, que en el anterior mandato se proyectaba convertir en la gran pinacoteca de la ciudad, se descarta ahora –Foro cree que el espacio no es lo suficientemente "digno"– y se plantea como almacén de cuadros. En paralelo, se negociará con la Fundación Cajastur recuperar un uso municipal del Revillagigedo para mostrar al público la colección artística municipal, con cientos de obras.

Tabacalera tendrá, además, dos nuevos edificios, que se verán afectados también por el nuevo plan de usos, aunque el nuevo equipo de gobierno tratará de "salvar" al menos varios espacios de uso municipal, una idea presente en el anterior plan de usos y que aún se ve necesario ahora para reubicar a parte del personal de la fundación. Los tiempos para este tipo de proyectos son siempre complicados, pero se pretende que el proyecto sea uno de los más destacados del tripartito y que su licitación cuente con prioridad para tratar de abrir sus puertas al público antes de terminar el mandato.

El inmueble de Tabacalera, sea cual sea su modelo definitivo, sí rendirá homenaje a las cigarreras, previsiblemente en su espacio museístico de la planta baja. La fábrica llegó a tener 1.825 empleados, en su mayoría mujeres, con quien hasta ahora la ciudad sigue en una especie de deuda. La primera fábrica de tabacos se fundó en 1822 y se consolidó en 1837 en la casa de los Valdés. Al convento se trasladó en 1843, y su cierre definitivo se tramitó en 2002 tras años de reducciones de plantilla –con varios procesos de prejubilaciones– y ajustes laborales vinculados a la mecanización de un trabajo que, sin embargo, siempre presumió de artesanía en la ciudad. Se llegaron a fabricar más de 100 millones de cigarros cada año.