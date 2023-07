Pedaladas eléctricas renovadas

Los gijoneses ya han dado las primeras pedaladas del nuevo servicio de bicicletas eléctricas. Desde ayer por la mañana ya está operativa la aplicación móvil de la nueva red que incluye 250 bicicletas repartidas por 47 estaciones de anclaje. Eso sí, lo hizo de manera paulatina ya que los operarios de la adjudicataria Inurba Mobility todavía trabajan ayer en distribuir las bicis por toda la ciudad. El servicio aspira a conseguir los 2.500 abonados.

Los usuarios deberán bajarse la aplicación "Gijón Bici" y elegir una de las tarifas introduciendo los datos de su tarjeta de crédito para proceder a los pagos: abono (mensual o anual con posibilidad de tarifa social reducida) o viajero ocasional. Para los usuarios ocasionales, las tarifas oscilan entre los 50 céntimos (para la primera media hora) hasta los dos euros a partir de las dos horas de uso. También se cobrará un euro por desbloquear la bici. Más baratas son esas tarifas si se es abonado. El abono anual son 50 euros (20 en la categoría de social) y el mensual, diez. Excepto en la primera media hora que es gratis en el abono social y de 10 céntimos para el resto de abonados, las tarifas por intervalos son iguales.

"Dijimos como oposición que nos parecía desproporcionado destinar 3,3 millones de euros a este servicio y ahora en el gobierno mantenemos esta postura. Pero respetamos a la institución, ya está contratado", aseguró ayer el concejal Pelayo Barcia (Foro) durante su inauguración. "Son los gijoneses los que tienen que decidir si lo quieren dándole uso. Cuando se cumplan los tres años, analizaremos si es adecuada la posibilidad de prorrogarlo", añadió. El sistema permite reservas, pero penaliza con cinco euros en el caso de que no se haga uso de ello de forma reiterada en un plazo menor de un mes. En las primeras horas del servicio se registraron unos 25 usuarios en la aplicación y cinco viajes ya estaban en marcha, señaló Mariano Pérez, director general de Inurba Mobility para Europa del Sur y América Latina. Al acto de inauguración también acudieron Aurelio Martín, exconcejal de Movilidad y Medio Ambiente; Cosme García, director de Medio Ambiente y Movilidad y Fernando García, jefe de servicio de Movilidad.

Dos de las personas que no esperaron para probar el nuevo servicio fueron Benedicto Urrutia y Eva Carpio. Tan madrugadores que casi no había ni bicicletas. "La app ponía que solo había unas doce. Tuvimos que cogerlas en la Plaza Europa". ¿Su análisis? Luces y sombras. "La experiencia de usuario es buena, con una asistencia alta que te permite pedalear sin demasiado esfuerzo. Lo que nos parece son algo caras las tarifas", exponen. Eso sí, a su parecer, las nuevas bicicletas tienen una protección "insuficiente contra el vandalismo". "Puede robarse fácilmente el sillín o romperse el freno de disco. Hay elementos muy expuestos", pone como ejemplo Urrutia, quien también lamenta que las ruedas no sean macizas. "Al ser de aire, es fácil que la presión esté bien o que se produzca un pinchazo".