"Como artista puedo transformar mi venganza en belleza"

El actor, director y dramaturgo gijonés Marco Magoa estrenó con éxito el pasado viernes en el teatro Joan Manuel Serrat de Algete (Madrid), su nueva obra de teatro, «El agua amarga de la maldición», junto al joven actor camerunés Alex Usen, inspirada en la violencia familiar contra personas del colectivo LGTBIQ+. Usen perdió a su novio, ahogado en el Mediterráneo y Magoa estrenó en Dinamarca en 2016 el monólogo «Mare Nostrum, el fin de vuestros sueños» sobre un hombre gay sirio que muere ahogado en el Mediterráneo y que ha sido representado también en España, Jordania, Túnez y EE UU.

–¿Quién se baña en las amargas aguas de la maldición?

–Aquellos que son víctimas de los mediocres... Como me dijo Alex Usen, «nos matan por ser auténticos. Algunos deprimidos se suicidan». Estamos rodeados de mediocridad, de cobardes que intentan, desesperados ante su propia estupidez, marcar las normas, guiados por sus miedos e inmadurez vital o social o emocional. Los intolerantes que maltratan y e insultan, los opresores, son aquellos que no han asumido su humanidad, tienen miedo a su propia naturaleza humana. Si partimos de ese concepto, el único resultado posible es el horror, las hecatombes, la lapidación a las mujeres adúlteras, los crímenes de honor, el ahorcamiento de gays en grúas colocadas en plazas públicas. El título es una frase del Antiguo Testamento (Números 5:1-31), que leí en el proceso de investigación y escritura del texto teatral, en el que Jehová le dice a Moisés que a la mujer adúltera hay que hacerle beber el agua amarga que trae la maldición para que muera en el acto, o en el caso de sobrevivir que lo haga cargando por siempre con la culpa. Me recordó la culpa con la que a muchos gays nos hacen vivir nuestros padres, por siempre, para siempre, cuando nos llevan al psicólogo, cuando se niegan, ya décadas después, a recibirte en casa con tu novio. Debes cargar con la culpa de tu naturaleza, no hay fin al castigo que te hacen pagar... Hasta el día que se mueren... Incluso después de perder a tus padres debes aprender a no sentirte culpable. Esa injusta sombra te acompaña.

–¿Quién considerará una provocación su obra?

–Aquellos que no entienden nada. No quiero provocar, quiero emocionar, conmover, quizás enfadar. Si alguien sale encabronado de mi función quiero que sea por motivo del relato, por lo que cuentan o sufren sus personajes, porque se ha emocionado y por un instante se olvidó de que aquello que allí sucedía era teatro, que no era verdad. La provocación no está en los teatros, está en la calle. Es precisamente al salir del teatro cuando debemos indignarnos al escuchar y ver lo que nos rodea.

–¿La justicia a veces necesita ser venganza?

–Siempre lo es. Qué suerte la mía, como artista, que puedo transformar mi venganza en belleza, en arte, y no en un bombardeo o en una cadena perpetua para los «sicarios» que intentaron acabar conmigo emocional, económica y socialmente. Como dice mi personaje, Lucifer, en un momento «todas las familias esconden un polvorín bajo la mesa esperando el momento de inmolarse». Yo a lo largo de mi vida he sabido salir corriendo a tiempo de muchos bombardeos emocionales, pero dejas partes de ti en cada huida. No es cobardía, es economía emocional. Uno debe estar donde le aman, donde es respetado. El respeto es el pilar de la convivencia y la justicia. Uno debe ser justo y buscar justicia, en el día a día, no permitiendo lo que es intolerable. He aprendido hace poco, parece mentira a mis cincuenta y un años, que el respeto se lo construye uno mismo. El respeto no se pide, se impone, se exige; no es negociable.

–¿Qué derrota le fortaleció más?

–La propia. Cuando asumes que eres tú mismo el que te ha derrotado, es decir, tus errores, tus aciertos, tu valentía, tu libertad, tus propias decisiones, entonces esa derrota frente a aquel que te juzga e intenta destruirte, se transforma en la inmensa victoria. Tus decisiones te enfrentan al mediocre y a veces te derrotan y tú te alejas de ellos... Y vences. Te conviertes en el vencedor. Te sientes más fuerte que nunca en tu debilidad, en tu fragilidad, en ese terrible desamor. Te sientes más humano que nunca, y la vida te sacude. Es curioso, cuanto más sufres, más valoras el amor de los otros y el amor propio, el que tú puedes y debes dar. Por suerte, en el mundo también hay gente noble y buena. Cuando te derrota un miserable, alguien minúsculo que cree tener en sus manos un instante de poder, lo único que puedes sentir es lástima por ese ser que intenta lo imposible, convertir su mediocridad en un ataque... Lanzan drones cargados de envidia y vulgaridad contra ti que eres la inmensidad del mar... Pobres. Después de ser atacado te toca intentar recomponer tus piezas, amarte, recuperar el respeto perdido, lo que Schopenhauer llamaba «el honor», que finalmente nadie puede destruir y solo uno mismo puede proteger.

–¿Cómo ve la guerra ideológica que hay alrededor del colectivo LGTBIQ+?

–Me parece horrible. Me parece todo fruto de un presente incomprensible donde los tontos, los ineptos, mandan... Trump, Bolsonaro, Meloni, Putin, no hablemos de China, ni del mundo árabe u otro lugares en Latinoamérica... Terrible, desolador. La última vez que estuve en la casa de mis padres, hace dos años, estaba plagada de simbología de esa verde, de la que tira a la papelera a los gays, a la violencia de género, simbología que abrazaban nuevas generaciones jóvenes de mi familia, mis padres encantados de comulgar con ellos en su dulce y violenta cruzada... Y claro, ante mi madre moribunda nuevas hordas planearon juntas el sacrificio del gay... Había llegado el momento de la venganza. Qué pena que no exista el infierno, hasta de eso se librarán esos seres minúsculos. Les queda la compañía de ellos mismos, no se me ocurre nada más horrible.

–¿Qué balance se puede hacer de la ley Trans?

–Estoy a favor. Se ha mentido muchísimo sobre la ley Trans para desprestigiarla... Que si se opera a menores, que si un maltratador de un día para otro se va a hacer mujer para no ir a la cárcel... Es vergonzoso. Los jóvenes trans necesitan apoyo, seguimiento y dignidad desde el principio, desde ese momento en el que se dan cuenta de su propia identidad. Al final los ataques a la ley Trans vienen de los mismos iluminados que llevaron al Constitucional el matrimonio gay, el divorcio, y cualquier progreso social.

–¿Cómo se reconstruye alguien destruido?

–Desde la verdad, no huyendo de la realidad. Y con los amigos que, en momentos así se retratan... Para bien y para mal. No puedes engañarte. No hay tiempo para el autoengaño. La realidad se impone y es hermoso, dentro del dolor que supone. En mi caso desde el convencimiento de que existe gente muy mala a la que no hay que perdonar, y cuyas acciones no debemos olvidar. No creo en el olvido, ni el perdón, cuando sabes que el verdugo siempre tendrá la espada lista para decapitarte. No creo en absoluto en estas nuevas tendencias y teorías que nos venden en internet del pensamiento positivo, del falso buenismo, o tradiciones cristianas irreales; las detesto, no son realistas y culpan siempre a la víctima por sufrir, al enfermo de cáncer por tenerlo, por ejemplo. Uno no siempre se merece o se busca las desgracias que le acontecen en la vida. A partir de la verdad, del rencor, del odio, de las ganas de venganza, de las ganas de alejarte del «malquerer» del que te perjudica, comienza el camino de la reconstrucción.

–¿La violencia antiLGTBIQ+ no entiende de razas?

–Allá donde haya llegado la religión te encontrarás el odio al hombre o la mujer libre. La religión no cree en la libertad sino en el sometimiento. El ser humano inculto, al que no le acompaña ni la sabiduría que da la vida, necesita pensar que hay otro que está más enfermo que él, que está por debajo que él en el plano moral, que se merece su desprecio, que hay dominarlo y someterlo y castigarlo. El ser humano necesita superar su miedo a la muerte, su miedo al más allá, su deseo de transcender y entonces será libre, matará a Dios y será libre y quizás entonces se haga dueño de su humanidad y deje de hacer muchas de las cosas que lleva milenios haciendo.