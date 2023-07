Brian Giner, víctima de bullying, protagonista en Metrópoli: "El acoso escolar no es el final"

Brian Giner Sánchez, nacido en Barcelona el 7 de agosto de 1999, sufrió bullying durante 12 años de su vida, en las etapas de primaria y secundaria. No se achicó y publicó un vídeo en YouTube para contar su historia. Sus padres le animaron a que trasladara sus vivencias a un libro y eso fue lo que hizo. Así surgió "Golpeado pero no derrotado", publicado en 2021. El título dejaba bien a las claras que las dificultades no podrían con Giner. "Es la filosofía que debemos seguir, no solo con el acoso sino con la vida", sostiene.

El próximo miércoles, a las 19 horas, Brian Giner, creador de contenido y locutor en una emisora local, ofrecerá una ponencia en Metrópoli. Espera que asista mucho público joven que pueda "captar el mensaje", así como padres a los que la cita les sirva de referencia para potenciales que afecten a sus hijos. Giner sufrió aislamiento social, agresiones verbales y físicas en diferentes centros educativos. Le clavaban bolígrafos, le tiraban por las escaleras... También experimentó cyberbullying, por lo que en un momento dado decidió desactivar sus redes sociales. "Fueron momentos muy impactantes", relata el catalán, que se ha formado como auxiliar de enfermería e integrador social. Las razones por las que los estudiantes la tomaban con él durante años eran físicas. "Antes era diferente, estaba más rellenito y nací con estrabismo. La palabra por excelencia que me decían era bizco", cuenta Brian Giner, que atravesó episodios muy complejos. No tiene reparos en admitir que pensó en quitarse la vida. Sus padres fueron su apoyo principal para seguir adelante. Además de ofrecer charlas en colegios, Giner emplea las redes sociales como altavoz para reflejar que el acoso escolar "no es el final" y que existe una salida. "Las redes son la manera más fuerte para llegar a los adolescentes", afirma el barcelonés, que aboga por la creación de una ley de acoso escolar para terminar con "la impunidad generalizada". "Debe haber unos protocolos que funcionen", señala. Asimismo, Giner incide en que la solución pasa irremediablemente por formar a los profesores. "Los profesores tienen que recibir enseñanzas para que tengan herramientas y medidas", declara. En la charla del miércoles, también intervendrán José Manuel López, padre de una víctima de bullying que perdió la vida, y Josep Fígols, creador de una aplicación pensada para alertar sobre casos de acoso escolar. Brian Giner confía en que la popularidad que posee el festival Metrópoli entre los jóvenes sea un aliciente para que la conferencia sirva como referencia y ayuda para todos. Como reza el título de su libro, "hay golpes que no deben derrotarnos". Y así lo reitera el catalán.