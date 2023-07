Los coches sin etiqueta ambiental regresan a la ORA de Gijón: "Es el fin a la discriminación"

Alfredo Ceñal busca aparcamiento en el entorno del Campo Valdés. Lo hace a bordo de su Mercedes 190 2.5, un vehículo que cuida con mimo y que le da servicio desde hace 34 años. Cuando por fin encuentra un hueco, se acerca al parquímetro. Ese sencillo gesto para sacar el ticket de la ORA era algo que no hacía desde el 1 de enero de 2022 fruto de la ordenanza de Movilidad aprobada en marzo de 2021, durante el mandato de la socialista Ana González. Esa norma quedó este lunes en papel mojado después de que el nuevo equipo municipal liderado por Carmen Moriyón haya anulado la prohibición de estacionar sin pegatina ambiental. "No nos parecía lógica esa discriminación. Bajar al centro resultaba muy complicado", coinciden muchos de los beneficiados por el cambio, unos 30.000 vehículos en total, según el censo de 2019.

"¿Crees que con 74 años voy a ponerme a comprar un coche nuevo? No podía aparcar ni con este Mercedes, ni tampoco con el otro que tengo, un Seat", lanzaba Ceñal, mientras reconocía haber salido de casa solo para "comprobar que puedo pagar el estacionamiento sin problema". "Es diésel y funciona perfectamente. Pasa la ITV con menor dato en medición de humos que un coche mucho más nuevo que el de mi hijo", añadía. Que ahora pueda aparcar sin complicaciones en la zona ORA le "va a facilitar mucho la vida para bajar al centro desde Viesques y no depender tanto del autobús". "Justo el otro día me multaron por aparcar en zona azul porque tuve que bajar con prisa a un asunto personal. No me planteo recurrir, no creo que sirva para nada. ¿Por qué tenía que sufrir estas restricciones si paso la ITV y pago un seguro como se me exige?", reflexionaba. "Al menos, no pago impuesto de circulación al ser un coche catalogado como histórico", remataba.

La decisión de retirar las restricciones para los vehículos sin etiqueta ambiental es el prólogo a la anulación de la ordenanza de movilidad puesta en marcha por el anterior equipo de gobierno, compuesto por el PSOE e IU. De esta manera, se verá cumplido uno de los principales compromisos electorales del nuevo equipo local conformado por Foro, el PP y Vox. Será en el próximo Pleno de organización, aún sin fecha fijada pero que todo apunta a que se celebrará esta misma semana, cuando se apruebe la retirada del recurso presentado ante el Tribunal Supremo por el anterior equipo de gobierno contra la sentencia que dio la razón a Foro y PP, partidos que presentaron respectivamente recursos contra la norma. El fallo no entró en cuestiones de fondo sino que adujo que el texto tiene una memoria económica insuficiente.

Otro beneficiado con la medida es Gabriel Rodríguez. Aparca plácidamente en la calle Marqués de Casa Valdés. Su ranchera tampoco tiene distintivo ambiental en la luna. "Esto me facilita mucho la vida. No suelo bajar al centro, pero hoy tenía que llevar a un familiar al médico. Y hacerlo sin condicionantes se agradece", contaba. Rodríguez tilda la restricción ahora anulada de "discriminatorio" y ve "acertado" eliminarla, pero avisa de que eso no supone que deba dejarse de lado la lucha contra la contaminación: "Hay que buscar otras medidas que no sean tan agresivas para favorecer al medio ambiente. Tampoco vale quedarse con los brazos cruzados. Ahora les toca estudiarlas y confeccionar una nueva ordenanza", decía.

Una pregunta que muchos se hacían este lunes era qué va a pasar con las sanciones. La inminente derogación de la ordenanza apenas supondrá problemas organizativos, según explica el Ayuntamiento. Desde la entrada en vigor de la norma y, ante la posibilidad de que esta fuera anulada, las denuncias y sanciones realizadas por aquellos hechos recogidos en textos de rango superior (exceso de velocidad, salto de semáforos...) se fundamentaron en base a los segundos. Por ello, su anulación apenas supondrá cambios en la labor de los agentes de tráfico o en el servicio de recaudación municipal. En el caso de las sanciones relativas a asuntos que no tengan cobertura en normativa de rango superior y que aún no hayan sido aún tramitadas, quedarán anuladas.

Hay casos curiosos como el de Teresa Ramón. Su Dacia azul estaba este lunes estacionado en el camín de la Fontica, en Cimadevilla. Cumple los requisitos para llevar distintivo ambiental, pero no lo tramitó "por zanganería", reconoce. Eso no le evitó hacer uso de la ORA. "Al principio, no lo saqué por pereza. Seguía pudiendo aparcar y me dejaba sacar ticket sin problema. Suelo bajar bastante al centro en coche porque vivo en Somió. Después, cuando salió la sentencia, ya esperé a ver qué pasaba", explicaba sobre una medida que, bajo su punto de vista, "era injusta". Y ponía otro ejemplo: "Mi hermana tiene un coche muy antiguo y ha estado meses estacionándolo en las afueras. No era nada práctico".