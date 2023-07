La concejala de Vox de Gijón, sobre la polémica de la contratación de artistas que usan el asturiano: "Defendemos los bables, pero no la oficialidad"

"Todo lo que sea cultura asturiana tiene cabida en los festejos de Gijón. Lo que no queremos es que se confunda la cooficialidad con los espectáculos en asturiano. Si un espectáculo va a ser una plataforma para la oficialidad, no vamos a apoyarlo". Así trató de zanjar la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, la polémica en torno a sus declaraciones sobre la contratación de espectáculos en asturiano para la ciudad. La que será concejala de Festejos compareció ante los medios de comunicación para, según defendió, “acabar con una polémica absurda” porque "se ha tergiversado nuestro posicionamiento". “Vox está a favor de las tradiciones, está a favor de los diferentes bables y su uso en libertad, está en contra de la cooficidalidad y está en contra de la Llingua", matizó la concejala, quien negó que en sus planteamientos haya "control o censura" y calificó de "ruido" la denuncia por un delito de odio interpuesta por Andecha Astur.

"En una entrevista para Onda Cero, a la pregunta de si vamos a programar actuaciones de artistas asturianos que hablen en asturiano en Gijón dijimos literalmente: ‘si se puede, no. Pero nunca se sabe…’. Y a partir de ahí se produjeron una serie de noticias y titulares que recogen protestas, condenas y otras opiniones que desarrollan conclusiones erróneas a partir de dicha entrevista"", denunció Rouco. A su parecer, “partiendo de un supuesto erróneo se ha llegado a un rosario de noticias que no se ajustan a la realidad y promueven el sensacionalismo". "Las interpretaciones torticeras siempre están de más, provengan de donde provengan, porque como hemos repetido, VOX no viene a ponerlo todo patas arriba, sino a que los espectáculos mejoren en Gijón. Trabajaremos por Gijón y los gijoneses. Y para que quede suficientemente claro y se finalice con la polémica: en los festejos gijoneses tendrá cabida todo lo tradicional, tal y como ha venido siendo hasta la fecha, porque lo que se pretenderá es hacer una programación amplia, variada y que dé satisfacción a los gijoneses. Todo lo que se diga en contra de esto es y será una manipulación y está y estará de más”, continuó.

“Si hay mensajes de ideologías de las izquierdas, no lo contemplamos", especificó Rouco, quien recibió numerosas críticas desde referentes de música asturiana como Nacho Vegas, Rodrigo Cuevas o José Ángel Hevia. De hecho, negó que se hubiese producido conflicto alguno a raíz de sus declaraciones con Foro, su socio de gobierno en el Ayuntamiento, a pesar de que su portavoz en la Junta, Adrian Pumares, tildase de "disparatado" el planteamiento y añadiese que "no atiende a la legalidad". También la Alcaldesa, Carmen Moriyón, aseguró en una carta hecha pública el domingo que "la ciudad no dejará artistas asturianos ni se retrocederá en cuestiones de igualdas". La programación ya contratada se mantendrá "íntegramente", según aclaró, y ahora mismo se encuentran "revisando información" para empezar la gestión cultural de los actos que se celebren a partir de septiembre, aproximadamente. Sobre la organización del regreso de los toros, aseguró que se sigue "trabajando" en su organización par agosto. En cuanto al mantenimiento de los puntos lila durante las fiestas o grandes eventos, Rouco dijo " Vox va a ser partido que más defiende a las mujeres. ¿Por qué no va a haber esos puntos?". Sobre otros habilitados para el LGTBI, dijo que es "otro tema". "No tenemos nada en contra ese colectivo, no estamos en contra colectivos LGTB. Vox dice personas no tienen por qué estar colectivizadas", argumentó. En cuanto a la toponimia, Rouco indicó que "en lo personal me gusta más Gijón". "Tenemos que estudiarlo, acamos de llegar. Si es bueno Xixón, pues existirá. ¿Por qué no va a ser Gijón?", señaló.