Un voto para “devolver la democracia a Venezuela”

La voz de los más de dos mil venezolanos podrá escucharse con fuerza desde Gijón para elegir al próximo representante de la oposición al Gobierno del país que se medirá al actual presidente, Nicolás Maduro, en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Una elección "decisiva" para la que ejercer el derecho a voto es "trascendental", por lo que un nutrido grupo de venezolanos residentes en la ciudad se ha movilizado para invitar a sus compatriotas de toda la región a participar en la designación que se puede hacer digitalmente. "Es el primer paso para conseguir que la democracia vuelva a Venezuela y vencer la tiranía de Maduro", denuncian algunos de los integrantes de diversas asociaciones venezolanas de la ciudad.

En total, calculan que se supera con holgura los 4.000 venezolanos residiendo en Asturias. El padrón se queda corto, ya que deja de contabilizar a aquellos que obtienen la doble nacionalidad. Son números importantes para este proceso de primarias, que engloba a todos los partidos de la oposición para evitar la fragmentación. Las encuestas apuntan como favorita a María Corina Machado (Soy Venezuela). "Votar es una tarea primordial. Es elegir al candidato de la oposición que puede devolver la democracia a Venezuela enfrentándose a Maduro en 2024", insiste Aristóteles Tocuyo, que reside en Gijón desde 2007.

De hecho, ofrecen ayuda a través de la asociación Almena a todos aquellos a los que pueda resultarle engorroso un trámite que, en realidad, es sencillo. Aquel que esté interesado, puede apuntarse en la web www.primariaexteriorve.com hasta el próximo día 7 de julio. En ese trámite elegirá una ciudad donde ejercer su derecho a voto en las primarias el próximo 22 de octubre. Las más cercanas a Gijón, que no fue elegida como punto de votación, son Bilbao y Vigo. Por ello, "organizamos viajes para ir juntos y ahorrar costes", añade Tocuyo.

Su compatriota Juan Pablo García, por ejemplo, lleva año y medio en Asturias. Es exdiputado de la Asamblea por el partido Vente Venezuela y ahora exiliado político. "Venezuela sufre una tiranía criminal. Se violan constantemente los derechos humanos. Han salido a la luz las torturas y tratos crueles con los más de doscientos presos políticos en la cárcel. La Fiscalía está investigando estos crímenes contra la humanidad", denuncia García mientras recuerda que hay más de siete millones de venezolanos desplazados "para buscar un presente". "Todo esto es fruto de una crisis humanitaria desde Hugo Chaves que hoy prosigue con Maduro. No hay justicia, ni separación de poderes", zanja el político venezolano.

Indirath Coronado, que lleva en Gijón desde 2004, preside la asociación Almena para mandar medicamentos y otros recursos a menores en su país. "No hay seguridad para la infancia. No hay recursos para la gente de a pie. Solo hambre. Ni gasolina, luz, agua… Es uno de los países más pobres del continente. Por eso es importante el cambio en Venezuela", insiste. Precisamente, Aura Romero llegó hace un año a España con su hija Mariana Martínez para conseguir tratar aquí la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece su hija. "En Venezuela no había medicinas. No nos quedaba otra, explica. "Allí es una tiranía con total impunidad… Hay una invasión desde Cuba y rusia. No existe un sistema sanitario económico y educativo solvente", añade Ailid Sojo, víctima de varios secuestros en Venezuela que llegó a Asturias hace 12 años. Todos juntos confían en lograr un importante número de votos desde Gijón para ayudar a que la situación cambie.