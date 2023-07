Las alternativas del festival Metropoli: la otra cara del éxito musical

Desde la estética retro de coches a escala hasta el apasionante mundo de Disney. Estas son solo algunas de las alternativas que ofrece el festival Metrópoli para quienes deseen dejar un poco de lado la música y la comida durante su visita al recinto ferial. Por los distintos pabellones se despliega una amalgama de propuestas de lo más variadas para que el público se sumerja en un universo de arte y entretenimiento. Eso le pasaba ayer a Lara González, residente en Pravia, que se acercó al festival con su hijo y se mostró satisfecha con que la cita ofrezca exposiciones para quienes no son amantes de los recitales musicales. "Con el guaje se me acabó el chollo de los conciertos", afirmó González, que no dudó en pasarse por la muestra de coches clásicos. No era una gran entendida, pero le gustaba la estética de los vehículos. Aunque está algo escondida y no es excesivamente grande, los amantes del mundo del motor no dudan en visitar las diversas vitrinas de cristal repletas de estos coches que evocan a épocas pasadas.

Para los amantes de Disney, "Mundo de sueños" es una parada obligada, como aseguraron los representantes institucionales en su visita inaugural al certamen. Allí estaban Sofía Carrillo, Sandra Hernández y Daniel Fernández, recreando la escena de "La Bella y la Bestia". "Es muy guay", apuntó un entusiasmado Fernández. El grupo disfrutó de la tarde en Metrópoli y quería rememorar las películas que les acompañaron en su infancia. Se trata de una exposición que transporta al espectador a un emocionante viaje a través de los momentos más icónicos del estudio. Lo hace ya desde la entrada, haciendo referencia a la película de "Alicia en el país de las maravillas", pasando por la transformación de los aficionados en sus personajes favoritos. La gente puede incluso disfrazarse. Las recreaciones de trajes de personajes o de fondos de escenas permiten pasar un momento especial tanto a los peques de la casa como a los no tan peques. Para muestra, Luis Romero, gijonés que asiste todos los años a Metrópoli. Ayer aprovechó la oportunidad para fotografiarse en varias ocasiones. El encanto del lugar lo requería. En la muestra, asimismo, se exhiben preciosas figuras en vitrinas de cristal como por ejemplo "La Sirenita", brindando una visión especial y personal del mundo Disney. Para todos, y sobre todo para la juventud, el flamante "Selfie Museum" es uno de los mayores reclamos que brinda el festival gijonés. En este nuevo espacio los apasionados de Instagram pueden sumergirse en un universo diferente y moderno en el que inmortalizar el momento junto a familiares y amigos. En la sala, disfrutando como nadie, estaba ayer Roque Velasco, de apenas dos años. Ya había estado días atrás en la exposición de Disney, que es su favorita, pero animó a su madre a pasarse por el "Selfie Museum". Su madre, Patricia Fraile, sacó su móvil y le hizo un montón de fotos al pequeño Roque, encantado junto a un lápiz verde que hasta le superaba en altura. Hasta el 9 de julio, último día de Metrópoli, las exposiciones continuarán accesibles para que los visitantes posean una alternativa más reposada a los frenéticos conciertos nocturnos. Desde la magia de Disney hasta los selfies familiares. En la variedad está la virtud. El éxito parece acompañar a todas.