Los ciclistas vuelven a sus orígenes en el Muro

La reforma del Muro continúa su curso y ayer dio un paso crucial con la reapertura del carril bici en las condiciones en las que estaba antes de la pandemia, es decir, pegado al paseo peatonal. Una medida aplaudida por los primeros usuarios que "reestrenaron" la vía durante la soleada tarde. Fue el caso de Jorge Fombona, que emplea prácticamente a diario el eje marítimo para desplazarse a bordo de su bicicleta. El cambio le satisface, sin dudas. "Lo veo muy bien porque antes era muy peligroso por la confusión que provocaban los semáforos. Daba lugar a equivocaciones de peatones y ciclistas", aseveró Fombona.

La seguridad es uno de los aspectos que se reforzará en la zona tras esta "nueva" configuración, según los usuarios. "Será más práctico, pero sobre todo, será más seguro", remarcó Fombona, que abogó por mejorar la señalización en el entorno del río Piles. Además, en las horas previas a la reapertura del carril bici contiguo al paseo peatonal, Fombona ya había circulado por el Muro, pero claro, por el carril destinado para las bicicletas que atravesaba el espacio para el tráfico motorizado.

Álvaro García, residente en La Camocha, acostumbra a pedalear por el centro de la ciudad. Lo hace un par de veces por semana y el Muro es una de sus rutas habituales. Para él, esta remodelación es un paso necesario. "Es un cambio para bien. Quieras que no, que se cruzara el carril por la parte de los coches era peligroso", declaró García, que matizó que todavía queda por perfeccionar cuestiones relativas a la pintura y la señalización. "Tal y como estaba antes, era bastante lioso. No era normal. Y si eras nuevo y conocías el tema...", explicó Álvaro García, que puso sobre la mesa la, reclamada por muchos, peatonalización del Muro. "No creo que tarden demasiado. En la mayoría de las ciudades de playa del tamaño de Gijón se está haciendo peatonal la parte de la playa. No lo vería raro", aseguró.

Ángel Zárate y su nieto César circulaban ayer por el carril bici, "debutando" en familia en el vial. Al igual que los demás usuarios, se mostró a favor de la presente configuración. "Prefiero como está ahora. De la otra manera, atravesar el Muro era un aburrimiento, había demasiados semáforos", manifestó Zárate, que también expresó su deseo de que el entorno se vuelva peatonal. La razón, ganar espacio. "Sería lo ideal porque ayer (por anteayer) había muchísima gente paseando y era un agobio", declaró. Regresando a su visión como ciclista, Zárate fue tajante. "Es mucho mejor así, en una sola línea, que andar haciendo el indio. Iremos más tranquilos. Eso lo tengo claro", proclamó Zárate, residente en el barrio de El Natahoyo.

"Con menos semáforos, es más práctico para nosotros. Antes parábamos cada poco tiempo", apuntó, por su parte, Felipe Mater, que recayó en que varios paseantes caminaban por el carril bici, presumiblemente por desconocimiento de la nueva disposición. "Falta que se acostumbren", indicó Mater, que veía el previo carril como "poco óptimo" debido a la necesidad de realizar "muchos zigzags". Paradójicamente, para Mater el regreso al diseño original del Muro, como estaba antes de la pandemia para los ciclistas, es más beneficioso. "Significa volver atrás pero es más práctico", sostuvo uno de los muchos usuarios que retornaron ayer a los orígenes circulatorios de uno de los ejes claves de la ciudad.