El "Cool Racer" deja El Musel tras completar la primera descarga en la regasificadora

El "Cool Racer", el primer buque metanero que ha recibido El Musel, zarpará hoy –previsiblemente a lo largo de la mañana– tras haber completado la descarga de 155.000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) para enfriar las instalaciones y llenar uno de los dos tanques de almacenamiento de GNL que tiene la planta gijonesa. Ese combustible, perteneciente al operador alemán RWE Supply & Trading, se cargó en una terminal de licuefacción de gas natural en el estado de Luisiana (Estados Unidos).

Esta primera descarga también esta sirviendo para comprobar el adecuado funcionamiento de las instalaciones, labores que se prolongarán hasta finales de mes, con la verificación de todos los equipos, incluyendo los cuatro vaporizadores que se utilizan para devolver el metano a su estado gaseoso y poder así inyectarlo en la red de gasoductos. Aunque este no es el fin principal de una planta cuya puesta en servicio ha sido autorizada con el fin primordial de su uso como almacén logístico de GNL para su exportación por barco a otros países, será inevitable un cierto nivel de regasificación, para dar salida al gas que se evapora en los tanques, el denominado en el argot "boil off". Se trata de una medida tendente a evitar el impacto ambiental que supondría la alternativa de quemar ese gas en la antorcha de la instalación. Precisamente ayer se pudo ver desde diversos puntos de la ciudad la llama en esa antorcha, algo puntual debido a la puesta en servicio de la instalación. El motivo de quemar una pequeña parte del gas descargado por el "Cool Racer" es la mezcla del mismo con el nitrógeno que previamente llenaba el tanque, con la consiguiente pérdida de calidad del metano que se tiene que quemar. Una vez que las instalaciones estén plenamente operativas, el gas que se evapore no se quemará, sino que se verterá a la red.

El barco llegó el pasado sábado por la mañana a El Musel con el apoyo de cinco remolcadores y con un importante despliegue de la Guardia Civil. El buque tiene una capacidad máxima de carga son 174.000 metros cúbicos y unas dimensiones de 299 metros de largo por 46,4 de manga. El armador es la compañía griega Thenamaris y en El Musel estuvo consignado por Marprin. La descarga del "Cool Racer" se prolongó más tiempo que una operación en una terminal que ya está en servicio, al haber tenido que enfriarse el tanque hasta los 160 grados bajo cero, que es la temperatura necesaria para que el gas natural permanezca en estado líquido.

El tanque previamente se había llenado de nitrógeno a 120 grados bajo cero. De ese modo se eliminó cualquier rastro de oxígeno de la instalación, que podría reaccionar con el gas natural, al contrario que el nitrógeno que es un gas inerte. Ese enfriado previo con nitrógeno también redujo la cantidad de metano a quemar en la antorcha durante la operación de puesta en frío del tanque, al haber sólo 40 grados de diferencia para alcanzar los 160 bajo cero.

Enagás, accionista principal de la regasificadora de El Musel (Reganosa posee el 25%) adjudicará previsiblemente en las próximas semanas la instalación tras analizar las ofertas recibidas hasta el pasado 30 de junio por operadores del sector energético. La activación de la regasificadora como depósito logístico se ha acelerado debido a la invasión de Ucrania, con el objetivo de servir de punto de almacenamiento intermedio de gas licuado para su envío cuando sea necesario a regasificadoras del norte de Europa. La planta tiene capacidad para recibir un máximo de 100 barcos al año, 50 para descargar y otros tantos para cargar.