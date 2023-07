"Sin música no hay nada en la vida"

Iván Sevillano (Plasencia, Cáceres, 1974) es conocido artísticamente como «Huecco», un proyecto que inició en 2006, tras una década en la banda de rap-metal «Sugarless». Mañana miércoles actuará a las 21.00 horas en Metrópoli, en el recinto ferial Luis Adaro.

–¿Cómo fue ese cambio de una banda de rap-metal a un sonido de rumba y flamenco?

–Los que me conocían ya podían ver que tenía más inquietudes que el rock y el metal. Me gustaba mucho el flamenco y Camarón de La Isla, que lo usaba para las pruebas de sonido. Cuando se disolvió «Sugarless» no abandoné el rock, pero sí que me acompañé de esos nuevos sonidos que me gustaban. Y es lo que tengo con «Huecco»: libertad absoluta para meterme en cualquier ritmo.

–Ha publicado cinco discos en estos algo más de tres lustros. ¿Le hubiera producir más música o ha primado la calidad sobre la cantidad?

–Es filosofía mía propia. Nadie me obligó nunca a sacar más o menos discos. Pero sí me subo a ese carro de sacar menos, pero disfrutarlo más. Estoy con el recopilatorio del sexto, que incluso tiene algún tema inédito. Sí que considero que hay que publicar cuando se tenga algo que decir, a nivel lírico o de concepto. Hay que salir cuando se pueda ofrecer algo. Hay autores que sacan disco cada dos años, pero veo más difícil sacar un contenido de calidad.

–Ha sido pionero en el tema de las criptomonedas, con un «criptoclip» y una «criptogira».

–En pandemia leí mucho sobre las criptomonedas, cuando el mundo se venía abajo y se paraba. Consideré que los ahorros en el banco solo irían a menos. Traté de anticiparme, me informé mucho e invertí. Y se me dio bien. Ahora se me ocurrió que me patrocinasen un videoclip, que sería el primero en el que todos cobrasen en bitocoins, desde la peluquera a la publicista.

–¿Le ve futuro?

–Sin duda. Creo a ciegas. Las criptomonedas serán parte del decorado. No desaparecerán el dólar o el euro, pero todo convivirá. Igual que el disco físico da paso a las plataformas digitales.

–Uno de sus trabajos más populares fue «Dame vida». Ahora que estamos en verano, ¿hasta que punto nos da vida la música?

–Sin música no hay nada en la vida. Tiene toda la importancia del mundo. Todo el mundo relaciona momentos importantes de su vida con alguna canción.

–Compuso la sintonía del programa radiofónico «El partidazo de Cope», que presenta el gijonés Juanma Castaño.

–Es prácticamente un reto tener que captar al público en 30 segundos, con melodías muy pegadizas y ritmos vacilones. No sé si la gente lo valora. Pero es algo por lo que me reconoce mucha gente.

"Lit Killah" y el gijonés Enol animan la noche

Ayer se vivió otra jornada intensa y variada en lo musical en Metrópoli. Abrió la veda la banda de rock "Kitai". La animación siguió en aumento por la noche en el recinto ferial Luis Adaro con el rapero argentino "Lit Killah" –en la foto–. Y el cierre lo puso el gijonés Enol Borrego con su música urbana.