Un oasis brasileño en El Coto

El pasado 25 de mayo, la cafetería Ilha Bella celebró su primer aniversario. La brasileña Vanessa Elias dos Santos se lanzó a la piscina para regentar su propio local y, poco más de un año después del comienzo, las cosas marchan "divinamente". Los inicios nunca son sencillos, pero las sensaciones no han podido ser más positivas. "Ha ido muy bien, la gente del barrio es muy amable", afirma Elias en referencia al establecimiento, ubicado en la calle Granados, en El Coto, y que recibe clientela principalmente durante las mañanas.

El toque brasileño no se deja ver solo en las banderas y sombrillas que decoran el espacio, sino también en la carta. La "feijoada" o los "salgados", productos típicos del país sudamericano, sobresalen dentro de la oferta de la cafetería, en la que son comunes las visitas de los profesores del instituto Calderón de la Barca. "Son muy fieles", declara. Como no podía ser de otra manera, la empanada brasileña goza de un hueco reservado en las propuestas culinarias de la casa. "Todo está muy rico", asegura la clientela. Igualmente, para quienes busquen refrescarse, no faltan los cafés, cervezas o batidos. En la matinal, las reuniones informales entre amigos y compañeros son rutina. Muchos de los clientes, además, conocen a la propietaria, lo que favorece una interacción fluida.

Sobre el nombre que le pondría al negocio, Vanessa Elias dos Santos apenas albergaba dudas. Tenía que ser Ilha Bella. Había una razón de peso detrás. "Es una isla de Brasil que me encanta, así que lo tenía decidido", explica Elias, que llegó a España, y a Gijón, en el año 2005. Amante del voleibol, incluso jugó en el Grupo Covadonga, pero el gusanillo por dedicarse a la hostelería empezó a crecer. Primero trabajó en una cafetería de El Natahoyo antes de aventurarse a abrir por su cuenta un nuevo negocio con la esperanza de que saliera bien.

Vanessa Elias, que tiene tres hijos, se muestra encantada con el trato de los clientes. "Me han acogido muy bien", apunta Elias, que de vez en cuando organiza eventos con música en vivo para amenizar la estancia de la gente. Por el momento, se apaña sola para el día a día. "Son muchas horas, pero con sacrificio y constancia se consigue", asevera la propietaria de Ilha Bella, que encara el segundo año del proyecto con "ganas y fuerza". A su modo de ver, lo bonito que encierra el mundo de la hostelería es "trabajar para los demás".

Asimismo, la brasileña aboga por romper una lanza contra ciertos estereotipos relativos a la inmigración. "Hay inmigrantes honestos que venimos a trabajar y a contribuir", reivindica Elias, plenamente adaptada e integrada en la cultura nacional y local, como una gijonesa de pura cepa. "Llevo aquí muchos años y Asturias siempre me ha tratado de maravilla", recalca.

De cara a los meses venideros, por la mente de Vanessa Elias ya circulan diferentes ideas para dinamizar aún más el establecimiento. "Quiero montar fiestas de cumpleaños, reuniones...", comenta. Que la cafetería posea dos plantas facilita mucho la organización de este tipo de eventos. "Hay espacio de sobra", señala la brasileña, gerente de un local en el que es habitual la presencia de perros. Una cafetería "pet friendly" en toda regla. "Se portan muy bien, son educados", bromea Vanessa Elias dos Santos, que pretende aportar su esencia brasileña en El Coto por mucho tiempo más.