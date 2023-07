Amelia Valcárcel reprocha que Sumar nombre a "un personajillo", Elizabeth Duval, como portavoz de igualdad

"El feminismo yo no tiene la obligación de presentarse como una extraña planta en un jardín que no la esperaba. El feminismo ahora es lo que hay, y lo que toca es distinguirlo de lo que no es. Eso es lo imperativo. Muchos por ahí llaman feminismo a algo que tiene con el feminismo la misma relación que con las ruedas de caucho". Lo señaló esta mañana Amelia Valcárcel, filósofa y responsable de la Escuela Feminista Rosario de Acuña, durante su ponencia inaugural de estas jornadas. La catedrática, a preguntas de los medios sobre la irrupción de Vox en gobiernos autonómicos y municipales en alianza con el PP, señaló estar "menos preocupada" por eso y más por que "33.000 mujeres con orden de protección y que en Sumar hayan decidido que de ese asunto se encargue un personaje de 22 años". Lo dijo en referencia a Elizabeth Duval, escritora, filósofa y mujer transexual, recién nombrada como portavoz de Sumar en materia de feminismo. En su ponencia, Valcárcel también hizo referencia a ella como un "personajillo" y lamentó un nombramiento que considera de "una falta de seriedad inimaginable".

Sobre el pacto de gobierno entre Foro, PP y Vox en el Ayuntamiento de Gijón, ha dicho que parece que a la ciudad "le gusta ser gobernada por mujeres" y se ha congratulado de que la forista Carmen Moriyón "repita" como alcaldesa en un tercer mandato tras los gobiernos de las socialistas Paz Fernández Felgueroso y Ana González. Las tres están citadas esta tarde para un debate sobre las 20 ediciones de estas jornadas feministas.

En la ponencia inaugural, defendió dos ideas: que la agenda feminista actual debe defenderse "en el centro político y no en los extremos" y que la figura de Rosario de Acuña representa la histórica "encapsulación" de mujeres referentes que acabaron siendo invisibilizadas respecto a otros pensadores varones. "El feminismo siempre ha tenido enemigos. A mí eso no me extraña. Siempre lo han tratado de deshacer con encapsulamientos y juicios mallévolos, y el feminismo lo ha resuelto más o menos bien", defendió la pensadora, que no obstante aclaró que "el momento de ahora es distinto" porque "en la política general, en su sentido más amplio, el feminismo se sabe aceptado y por primera vez es consciente de que esto de ser feminista es relevante, que nuestra sociedad es feminista, y eso es ya una verdad política". La defensa de la agenda feminista, por tanto, debe jugarse mediante "consensos" en el centro político y no "en los extremos". No nombró a partidos de forma directa, pero sí reprochó que existan formaciones que "nieguen la evidencia" de la violencia contras la mujeres, en lo que pareció una referencia a Vox, y también lamentó la "falta de seriedad" de otras formaciones en lo que parecía una referencia a Sumar. "Vivimos en el tiempo del sexo contestativo. En su día en esta escuela hicimos bromas diciendo que habrá gente que diría seriamente que el sexto se atribuye. Lo dijimos y se desataron todos los demonios por defender que el sexo no se atribuye, se observa. Hay gente que dice ser feminista y dice que el sexto se atribuye. Pues vamos mal. Otros dicen que el sexo se elige. Y así vamos peor. Otros dirán que del sexo te quieres desprender, y eso no es posible porque la biología es obstinada. De lo que sí te puedes desprender es del género, y en el feminismo llevamos 300 años haciéndolo", sentenció la ponente.