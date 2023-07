"Los derechos de la mujer están siempre en peligro"

Claudia Piñeiro (Buenos Aires, 1960) estará en Gijón en la Semana Negra con su último libro, "El tiempo de las moscas", con el que aspira al premio "Hammet" que ya recibió hace dos años.

–¿Qué significa para usted la Semana Negra?

–Es uno de los festivales a los que más alegría y placer me da ir. Me siento como en casa, para poder conversar con las personas que van y escuchar a otros autores. Es un ambiente menos acartonado que en otros festivales. Cuando me preguntaban por el premio "Hammet" durante mucho tiempo respondía que era el premio que quería. Ya lo tuve y fue una alegría enorme. Sería estupendo volver a recibirlo.

–Hábleme de su última novela, "El tiempo de las moscas".

–Transcurre en los márgenes del género policial. Inés es un personaje que inventé en la novela "Tuya" y que termina cuando mata al amante de su marido. En "El tiempo de las moscas" pasaron 20 años, Inés sale de la cárcel por buena conducta y tiene que inventarse cómo situarse de nuevo en la vida. Lo hace junto a una amiga que conoció en la cárcel, "La manca". Montan una empresa de fumigación y les proponen un trabajo para ganar mucho dinero, pero cumplir con eso les supondrá ponerse de nuevo en el filo de la legalidad. Podrían volver a la cárcel. Las protagonistas deben decidir si lo hacen o no.

–¿Por qué decide recuperar la historia de Inés más de 15 años después de publicar "Tuya"?

–Un amigo escritor me dijo que tenía que seguir con ese personaje. Me pareció una idea descabellada, porque no quería hacer una novela carcelaria. En la pandemia volví a planteármelo, con esa opción de que volviese a la calle por buena conducta. Y me animó plantearlo desde ese cambio de sociedad, con esa mujer que vivía para las apariencias y el modelo de mujer de patriarcado, y ahora ese personaje a su salida de la cárcel se enfrentaba a un mundo tan diferente, en el que tiene que empezar a aprender a ser esa nueva mujer.

–¿Por qué aparece cuestionada la maternidad en su libro?

–Más que cuestionada diría que aparecen distintas visiones de lo que es ser madre y lo que una mujer puede decidir en torno a la maternidad y de lo que después resulta. Más que cuestionada la maternidad creo que está mostrada en sus distintas facetas. El problema es que estamos acostumbrados a un discurso literario de maternidades deseadas y exitosas.

–Abandera la defensa del feminismo y la igualdad. Ahora que en España estamos en víspera electoral, ¿teme un retroceso en esta lucha?

–Los derechos de las mujeres están siempre en peligro en todos los países, no solo en España, también en Argentina, Polonia o donde se te ocurra mirar. En todo el mundo hay un avance de la ultraderecha y el conservadurismo. En países donde se creía que el derecho al aborto era una cuestión superada hoy vuelve a estar en cuestión. Virginia Woolf decía que cada vez que hay una crisis económica, política o religiosa será un momento en el que van a venir a quitarnos algún derecho a las mujeres. Y eso es lo que sucede. Escuché a un político español decir que volverían a la ley del aborto de 1981 porque es necesario que haya más hijos para que se pueda sostener el sistema de pensiones del país. No era de Vox, sino del PP el que lo dijo. Pero para el caso es lo mismo. Es tan absurdo y alocado, que hasta parece gracioso como si fuese un chiste.

Ha escrito cuentos y literatura infantil. ¿Como se conecta con ese público en estos tiempos de auge digital?

–Niños y adolescentes siguen interesándose por historias atrapantes. Si queremos que les atraiga una historia que está lejos de sus intereses, contada de una manera muy antigua para lo que están acostumbrados, a lo mejor no es la mejor manera de entrarles. No tengo dudas de que los jóvenes siguen leyendo. Y las pantallas también les ayudan a hacerlo. No es que solo estén jugando. Hay que ir adaptándose a distintas realidades. El camino es cómo conseguir que las pantallas y televisores también les cuenten historias interesantes.

