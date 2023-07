Devotos de Poniente

Tras media vida tomando el sol en San Lorenzo, Ana Santamaría se "mudó" a Poniente hace varias décadas, antes incluso de que el pedrero de Pando se convirtiera en un arenal junto al puerto deportivo. Después, convenció a su hija, Ana Angélica Zuazua, para que hiciera el mismo "traslado". Ahora, ambas forman parte del numeroso grupo de bañistas que prefieren la "tranquilidad" de esta playa, sin apenas oleaje, menos afectada por las mareas y que por lo general no está abarrotada. Los asiduos hablan de un rincón "recogido". Entre ellos, hay muchos visitantes de otros lugares de Asturias que lo prefieren por su cercanía a la estación de tren y de autobús.

Zuazua y Santamaría son gijonesas "de toda la vida", y ayer estaban ubicadas cerca de Talasoponiente con una silla plegable y varias toallas y pareos. Desde esta posición privilegiada, han ido viendo la evolución de este arenal artificial, símbolo de la transformación de la costa de la zona oeste durante la etapa de Vicente Álvarez Areces como alcalde. "Tras 40 años en primera línea de playa en San Lorenzo, nos mudamos a Poniente y empezamos a venir al pedrero cuando aún no había ni siquiera arena", relata Santamaría, que junto a su hija destaca de Poniente la facilidad de acceso de una playa sin apenas escaleras –ella ayer llevaba una muleta de apoyo, "por si acaso", aunque casi no la utiliza– y la cercanía de los equipos de Salvamento, a quienes nunca pierden de vista. Ambas celebran, también, las mejoras en este enclave desde 2015 –sobre todo, en lo relacionado a los baños públicos, inaugurados en 2018–, unos avances que contrastan con la fluctuación de arena que parece cada vez más habitual en San Lorenzo. "Otra de las razones por las que también dejé de ir a esa playa fue por la pena que me causaba su deterioro", asegura Santamaría.

Otro asiduo a Poniente es Marcelino Araújo, un ovetense afincado desde hace tiempo en Gijón y que asegura ser fiel bañista de esta playa desde la década de los años 90. "Si vives cerca, venir a la playa de Poniente es el mejor plan con diferencia", asegura este bañista. Y señala que suele acercarse a la playa a tomar el sol con su esposa y, si surge, con algún grupo de amigos. Él también recaló en este arenal que remata Fomento tras años de tardes de verano en San Lorenzo, concretamente en la escalera 14. "Nos trasladamos por la tranquilidad y la cercanía", subraya. Ayer, disfrutaba de un rincón de arena junto a su familia con sillas plegables.

Poniente es, también, territorio de turistas. Ayer, se dejaban varios grupos de amigos que aseguraban aprovechar esta cercanía de la playa con las estaciones de autobús y tren para tomar el sol sin dar demasiados rodeos. Este perfil de bañista suele ser el más preparado, con fiambreras, balones de fútbol y altavoces para poner música. "Nos gusta mucho la playa por su cercanía a la estación, pero también por la seguridad que nos da el hecho de que no haya marea", señaló una familia ovetense que, detallaron, llegaron ayer a Gijón en tren.

Otro "plus" de Poniente es el aparcamiento. Quienes no visitan la ciudad en transporte público destacan la cercanía del arenal con uno de los parkings más céntricos de la ciudad, que se ubica a pocos metros de la propia entrada a la playa. "Es la razón por la que venimos aquí", señala un matrimonio gijonés que disfruta estos días de vacaciones de la visita de unos familiares de Bilbao. El grupo elogia también casi ausencia de mareas, lo que a su juicio hace que la playa sea más "segura". "Lo mejor de esta playa es la tranquilidad y lo recogida que está", comenta otro matrimonio gijonés que lleva 18 años veraneando en el arenal. En general, reina el consenso entre los bañistas de Poniente de que, si bien la de San Lorenzo puede ser una playa más "bonita", la de Fomento se ubica en lo que es ya un lugar privilegiado, cerca del recinto de la Semana Negra y del Acuario, y con bares y restaurantes a pie de playa. Y, sobre todo, menos "bullicios" para encontrar un sitio.