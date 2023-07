Las peñas taurinas aplauden la elección de Zúñiga hijo para la feria de Begoña: "Es el idóneo"

La elección de Carlos Zúñiga hijo, de Circuitos Taurinos, por parte del gobierno local como el empresario que organizará la feria de Begoña levantó ayer un respaldo prácticamente unánime entre los aficionados. "Es la persona idónea, entiende muy bien la feria de Gijón y a él le denegaron la última prórroga sin justificación durante el anterior mandato municipal", aseguró Maritina Medio, presidenta de la Federación de Peñas Taurinas del Principado de Asturias y de la peña Miguel Ángel Perera, que respalda "rotundamente" la decisión del equipo de la alcaldesa, Carmen Moriyón, desvelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA. "Su regreso, además, implica recuperar una tradición centenaria, una fiesta popular que quieren polarizar", añadió Medio. "Al que no le guste, que no vaya", remató. Sobre el cartel de los festejos, entre el 15 y el 18 de agosto y que incluirá a figuras como Morante de la Puebla, Julián López "El Juli" y Sebastián Castella, alabó que habrá figuras "del primer escalafón y jóvenes promesas".

"Es un aliciente para un verano que se había quedado huérfano tras la suspensión de la feria", aseveró, por su parte, José María Mendoza, presidente de la peña Eduardo Dávila Miura, sobre el regreso de las corridas de toros al coso gijonés. "Es de justicia que se lo den a Carlos Zúñiga hijo", añadió el aficionado, que tildó como "vergonzoso" el informe "inventado" por el gobierno local de la anterior regidora, Ana González, para suprimir los toros en la ciudad en base a supuestos desperfectos en El Bibio. Asimismo, elogió la participación prevista de ganaderías como José Vázquez, Montalvo y Zacarías Moreno. "Son de total garantía", recalcó.

José Luis Espina, presidente de la peña José Tomás, indicó que a Carlos Zúñiga hijo "le corresponde por méritos" organizar la feria, "muy importante en el norte de España". "Estos festejos dejarán importantes ingresos para la ciudad", prosiguió Espina, que se declara "maravillado" por la vuelta de las corridas a El Bibio. "No hay inconveniente técnico para celebrar las corridas", proclamó, tras el inicio de las labores de mantenimiento en el interior.

"Nunca debieron haber desaparecido. Es una tradición que significa volver a la normalidad, los toros están legalizados", apuntó Aquilino Tuya, de la peña Cocheras, que augura que la inminente feria de Begoña generará "riqueza para la ciudad". Sobre la concesión de la cita a la empresa de Carlos Zúñiga hijo, no tiene dudas. "Es completamente acertado, siempre ha ofrecido buenos carteles y esta feria atraerá a las primeras figuras", explicó el aficionado, convencido de que El Bibio cumple con todas las normas de seguridad exigidas.

Dionisio Montero, presidente de la peña Astur, calificó el retorno de la feria taurina como una "victoria contra el absurdo". "No he ido a vitorear a la Alcaldesa porque mi mujer no me dejaba", bromeó el especialista, que desborda una "enorme alegría". También se expresa a favor de que Carlos Zúñiga hijo sea el encargado de los festejos. "Le ningunearon porque él es el mejor y, además, no hay mucha competencia. Hará la feria con todo el cariño del mundo", destacó Montero, que vaticina que El Bibio albergará una cita "de postín" a tenor de los carteles.

Mientras, para Ana Rodríguez, presidenta de la peña Rivera Ordóñez, el regreso de las corridas es sinónimo de "libertad". "Son legales, están amparadas por la ley y son patrimonio", resaltó la aficionada, que también festeja la elección de Carlos Zúñiga hijo como organizador. "Tiene todo mi apoyo", manifestó Rodríguez, que animó "a todo el mundo" a acudir en agosto a El Bibio. "El año pasado estuve el día de Begoña comiendo por la zona y había poca gente en las terrazas", lamenta. Por tanto, esta edición "hay que llenar la plaza para demostrar que Gijón es taurino", incide Ana Rodríguez.