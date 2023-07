19.30 (CdE) Una hora con Jesús Cintora (No quieren que lo sepas).

21.00 (CdLP) Presentación y Proyección: Lucía. No es no. Con Marino Franco , Almudena Cueto y Tácito Suárez González .

17.00 (CdE) Presentación y mesa redonda: A porta do inferno, de José Antonio Uris y Víctor Manuel Santidrián . Con Ana Terrón y José Manuel Freitas . Conduce Úrsula Szalata. Colabora Fundación Juan Muñiz Zapico.

19.00 (EAQ) Presentación: Me llamaré Siver Stardust, de Nuria M. Deaño . Con Félix García Hernán.

18.00 (CdE) Presentación: El diablo me visita, de Susana Hernández . Con Germán Menéndez.

19.00 (EAQ) Presentación: Las aguas sagradas, de May. R. Ayamonte . Con José Manuel Estébanez.

22.30 (Carpa del Encuentro) CONCIERTO: TAM TAM GO (TRIO)

VIERNES 14

12.30 (CdE) Lectura del fallo de los jurados y entrega de los premios Hammett, Rodolfo Walsh, Memorial Silverio Cañada, Celsius 232, Espartaco.

17.00 (EAQ) Mesa redonda y proyección: Conflictos laborales. Con Collettivo di Fabbrica, Alcoa y Zumosol. Conduce Cándido G. Carnero. Documental Collettivo di Fabrica.

18.00 (CdE) Mesa redonda: La libertad de expresión en tiempos de guerras. Cristina Fallarás, Luis Rendueles, Juan Carlos Galindo, Inna Afinogenova y Carlos Quílez. Modera Javier Valenzuela.

18.00 (EAQ) Aula SN. Charla: La chica que soñaba con matemáticas y un bidón de grafos por Clara Grima (Matemática. Universidad de Sevilla). Presenta Concha Masa. Colabora el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo.

18.00 (CdLP) Primeros lectores. El Mundo del Cuento. Presentación: Atrapados en Looh de Noemí Sabugal. Incluye juego de animación lectora La Telaraña. Con David Acera.

18.30 (CdLP) Presentación: El Gallinero, de María José Floriano. Con Gloria Sagasta Gil. Colabora La Palabra Dicha, Asociación Cultural.

19.00 (CdE) Mesa redonda: Corto Maltese, la política de la imagen. Con Juan Díaz Canales, Rubén Pellejero, Pasquale Ruju, Teresa Valero, Paco Linares Mico. Con Ángel de la Calle y Yexus.

19.00 (EAQ) Presentación: Los trileros del tío Sam, de Miriam de Saint Germain. Con Carlos Quílez.

19.00 (CdLP) Primeros lectores. El Mundo del Cuento. Presentación: Mangata, de Alfonso Mateo-Sagasta y Emilia Fernández de Navarrete. Con Carmen Molina.

19.30 (CdLP) Mesa redonda: Homenaje a Leonardo Sciascia: Paco I.Taibo II, Miguel Barrero, Quim Pérez. Conduce Ángel de la Calle.

20.00 (CdE) Presentación: Maldito Hamor, de Cruz Sánchez de Lara. Con Luis Artigue.

19.30 (EAQ) Mesa redonda: Cuentos de género negro. A propósito de M.M. de VV.AA. Con Fritz Glockner, Luis Artigue, Mariano Sánchez Soler, Juan Ramón Biedma, José Manuel Fajardo. Conduce Alejandro Gallo.

20.30 (CdE) Presentación: Hontoria, de Juan Carlos Galindo. Con Ángel de la Calle.

20.30 (EAQ) Presentación: Demasiado tarde para comprender, de Javier Valenzuela. Con José Ramón Alarcón y Mique Beltrán.

20.30 (CdLP) Transgresoras: Diputadas por Asturias en la Segunda República. Tres fueron tres. Con Sonia García Galán.

21.00 (CdE) Mesa redonda: Novela Gráfica y emigración. Con Edmond Baudoin, Javier de Isusi, Kim, Isabel Ruiz Ruiz, Rubén Pellejero… Con Norman Fernández y Pepe Gálvez. CON REGALO DEL LIBRO CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN.

21.00 (EAQ) Presentación: Una hojarasca de cadáveres, de Mariano Sánchez Soler. Con Alejandro Gallo.

21.00 (CdLP) Presentación: Historia del socialismo asturiano. Tomo IV. En el franquismo y la transición de Adolfo Fernández. Con Jesús Sanjurjo, María Luisa Carcedo y Adriana Lastra

21.30 (EAQ) Su peor enemigo. Con Alfonso Mateo-Sagasta. Presenta Carlos Bardem.

22.30 (Carpa del Encuentro) FOTOPERIODISMO Y ECOLOGÍA. Conferencia: La exploración polar y la cooperación internacional en la Antártida. Con Javier Cacho. Presenta Luigi Carinci.

23.00 Proyección fotográfica: Auroras Boreales, de Xurde Margaride.

23.15 Presentación y proyección: documental In to the Aurora I, de Chedey Reyes y Fernando Orduño.