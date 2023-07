El Rinconín contará con un chiringuito hostelero cerca del camping

El Rinconín contará desde este verano con un chiringuito hostelero, en una parcela de más unos 3.000 metros cuadrados próxima al camping y a la escalera que da acceso al pedreru, después de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobara ayer la concesión de licencia para la empresa Melomo, que prevé abrir este nuevo espacio hostelero al público en las próximas semanas, algo que depende de lo que tarde en obtener la acometida de agua y la de luz. El lugar contará con un aparcamiento propio, al que se accederá por el camino del Camping, y también tendrá una entrada peatonal desde el paseo marítimo.

Contará con unas instalaciones sencillas y fácilmente desmontables (para cumplir con la normativa de Costas), para servir bebida y comida en una terraza cubierta con sombrillas y en otra zona con decoración en la que los clientes podrán acudir a tomar el sol con su toalla. Se trata de la finca en la que antiguamente estaba el merendero de La Escayosa (camino del Camping, número 119), si bien este espacio hostelero no tendrá nada que ver con aquel modelo de negocio, dado que no se admitirá que los clientes lleven su propia comida. El estilo será similar al del chiringuito de las dunas de Verdicio, explican desde la empresa, vinculada a los propietarios de la firma que organiza el festival Tsunami. La idea es que este nuevo espacio hostelero abra al público prácticamente todo el años, salvo un par de meses de invierno, en horario diurno. En algunos meses del año abriría sólo durante los fines de semana, no obstante. La temporada fuerte será la veraniega.

La empresa lleva años esperando por la licencia. "Es un expediente que estamos muy orgullosos el equipo de gobierno de haber sacado adelante. Entró en marzo de 2021 al Ayuntamiento y le hemos dado una prioridad máxima desde el servicio de urbanismo en las primeras semanas de gobierno y hemos conseguido que este martes se conceda esa licencia de obras de la recuperación del antiguo merendero de La Escayosa, que será un servicio de hostelería en esa zona del Rinconín, con unas vistas espectaculares", que el gobierno local considera que será muy utilizado tanto por los vecinos como por los turistas y que podrá ver la luz ya este verano, señaló ayer el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador.