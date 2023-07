"Huecco" y "Sidecars" "bailotean" junto al Piles

"¡Gijón! ¿Tenéis ganas de ‘bailoteo’?". Así se subió ayer "Huecco" al escenario pequeño del Festival de Metrópoli en el recinto ferial gijonés. Tras tres años sin pasarse por la ciudad, el cantante se plantó ayer ante el público únicamente con sus guitarras y su voz para entonar sus canciones más populares y comenzar la noche de conciertos en la ribera del Piles. En plena gira "CrazyXVersario", el cantante celebra sus más de 15 años en la industria de la música. Tras recorrer las principales ciudades de Europa y el continente americano, el antiguo vocalista de "Sugarless" puso a bailar a todo aquel que alrededor d e las nueve de la noche rondaba por los alrededores del "Thunder Bitch". Después, remató la faena "Sidecars", con la actuación de cierre de jornada en el certamen.

"Venimos expresamente a Gijón para verlo", comentaba Estíbaliz Barquín. Ella, junto a sus amigas Nerea Rodríguez y Ana Córdoba, lleva siguiendo a Iván Sevillano desde que comenzase su carrera en solitario en 2006. Desde Extremadura, Galicia, Bilbao y Toledo, el grupo de amigas permaneció en la primera fila para brindarle todo su apoyo a "Huecco". No fueron ni mucho menos las únicas.

Bajo los acordes de "Caprichosa", "Niña de los angelotes", Mirando al cielo" o "Cerezas", el artista consiguió que el público de todas las edades se congregase gritando a la noche de Gijón los estribillos de sus canciones.

"En realidad, me estoy saltando todo el repertorio, quiero comprobar si os las sabéis todas", admitía el cantante desde el escenario. Ante la gran aceptación de sus temas y los coros que oía, el artista no dudó en bajar las escaleras para mezclarse con el público. También tuvo tiempo para interpretar algunos temas "a capella" que los más fieles ya se sabían a pesar de que no hubiesen sido publicados.

"Vinimos para ver a ‘Sidecars’ pero ‘Huecco’ en directo es buenísimo", coincidía un grupo de jóvenes que llevaba toda la tarde en los diferentes talleres y actividades que les ofrecía Metrópoli. Entre gritos de "otra, otra" el cantante de "rumbatón" se despedía de los asistentes agradeciendo su calor y prometiendo volver ya con su disco recopilatorio en el mercado.

Tras la ovación final prácticamente la totalidad de los asistentes se desplazaron al escenario principal para seguir disfrutando de la oferta musical del festival. El grupo madrileño "Sidecars" fue el encargado de seguir elevando los decibelios con sus éxitos de rock para cerrar la noche de ayer en Metrópoli.