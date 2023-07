Moriyón reivindica la ordenanza de Igualdad, aprobada sin alegaciones: "No habrá cambios"

La ordenanza de Igualdad redactada en el anterior mandato se aplicará de manera íntegra en la ciudad. La alcaldesa, Carmen Moriyón, en su discurso de ayer en la Escuela Feminista Rosario de Acuña, trató de explicarlo ante un público que había hecho un amago de abucheo cuando mencionó su acuerdo con Vox. Ella asintió con la cabeza, como comprendiendo el gesto, pero aclaró. "El documento (de gobierno) que firmamos para poder gobernar era revisar la ordenanza, nada más", dijo, sonriendo. La exalcaldesa Ana González, que estaba a su lado y ya había intervenido en el mismo acto, se acercó al micrófono con los brazos cruzados para acabar de despejar las dudas: "La ordenanza queda automáticamente aprobada porque no hubo alegaciones".

Desde Foro confirmaron después que los servicios jurídicos municipales les habían confirmado en la mañana de ayer este extremo, lo que significa que ni siquiera Vox ha presentado queja formal alguna al documento. Moriyón prometió que se reuniría con el Consejo de Mujeres el próximo miércoles para explicarlo, pero adelantó: "Reivindico desde la humildad que se nos dé un tiempo para demostrar que las cosas no van a cambiar en esta cuestión (de igualdad). No habrá retrocesos. Yo tengo las competencias".

El encuentro entre las dos alcaldesas, en el que también participó Paz Fernández Felgueroso, fue uno de los actos centrales de la escuela feminista y buscaba que las tres explicasen cómo ven la política desde su condición de mujeres y qué supuso para ellas la figura de Rosario de Acuña. Y la actual Alcaldesa reconoció que su llegada a la política fue en 2011 por "rebeldía e inconformidad personal", pero sin ambiciones feministas. "Al final llegué a la Alcaldía y, no tengo claro por qué en ese momento, pero dije que Igualdad y Medio Ambiente las quería para mí. Pero a la semana empecé a sentir una parálisis", rememoró la forista, que explicó que ese bloqueo surgió tras su primera reunión con el personal municipal de Igualdad, donde comprobó que tenía "muchas lecciones" por aprender. Y recordó, también, que en su primer mandato hubo "críticas" hacia la forista por "copiar" la agenda feminista del anterior mandato socialista, pero ella la reivindicó. "Había que desarrollarla y lo hicimos, y en la siguientes elecciones sentí que podíamos mejorarla, y se hizo. Vi, por ejemplo, que el Centro Asesor de la Mujer estaba colapsado y necesitaba otra abogada y una psicóloga", razonó. Después, se dirigió a Ana González: "Esto lo sabrás tú mejor que yo, Ana, pero la gente tiene que saber que de enero a mayo de este año ha habido 450 consultas en la asesoría jurídica del Ayuntamiento por violencia de género, de ellas 128 son mujeres nuevas, y la psicóloga recibió unas 300 consultas". Después, hizo un gesto de lamento.

Moriyón, que llegó a emocionarse durante su discurso –fue apoyada con un aplauso general–, señaló que su partido "nunca puso problemas" en su trayectoria feminista y que en estos años ha ido "disfrutando y aprendiendo". Se mostró orgullosa de haber inaugurado el "solarón" con el nombre de parque del Tren de la Libertad y de la apertura del Punto Lila, entre otras medidas.

La Alcaldesa dejó para el final su comentario respecto a su pacto con Vox: "La mayoría necesita 14 concejales. Nosotros somos ocho y el PP, cinco. Nos hemos tenido que apoyar en uno de Vox". Fue aquí donde se oyeron algunos abucheos en la Escuela de Comercio, un gesto que la forista pareció entender: "Lo sé, no lo eludo". Pero quiso poner un ejemplo, la renovación del programa de talleres educativos en materia de igualdad, que se aprobó anteayer en Junta de Gobierno. "Somos cinco de mi partido, con mi voto de calidad, junto a tres del PP y uno de Vox. Por eso, el programa se aprobó, y esa va a ser la normalidad", prometió la Regidora, que señaló que, dándose por superada ya las dudas con la ordenanza de Igualdad, "toca ponerla en marcha". El Consejo de Mujeres, sin embargo, envió ayer una carta reprochando que "las buenas palabras no son buenas obras" y pide la Alcaldesa "iniciar un diálogo" con la entidad para aclarar las posturas.

Ana González, por su parte, se refirió a sí misma –en broma– como "Ana, la Breve" al compararse con la experiencia como alcaldesas de sus dos compañeras. Fue la suya la intervención que más aplausos obtuvo y, también, la que más gracia hizo a las oyentes, porque la socialista dedicó gran parte de su turno a leer la Constitución. Explicó que el preámbulo del documento defiende "promover el bien de cuantos integran la nación española" y que se debe "proteger a todos los españoles en el ejercicio de los derechos humanos", y también que el artículo 1.1 –todo esto lo dijo señalando la pantalla de su tablet, con subrayados– se recoge que "España se constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad...". Hizo una pausa: "¿Igualdad? ¡Si esto es lo mío!".

González siguió leyendo la Constitución, ahora el artículo 9, que recoge que "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas", lo que a juicio de la exalcaldesa significa: "O sea, esto lo tiene que hacer todo el mundo. ¡Hasta los de Vox!". Y para acaba de aclarar su postura respecto a este partido, se limitó a leer el artículo 6, que señala que los partidos son "libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley". Conclusión de González: "Así que no se puede ignorar la igualdad". Levantó otra vez su tablet con la Constitución digitalizada: "Lo dice aquí". Y añadió: "En mi mandato, el de ‘la Breve’, Vox ya estaba en la Corporación y me decía siempre que no había que hacer políticas de igualdad porque ya vienen en la Constitución. O no la leyeron bien o no la entendieron".

Fernández Felgueroso, por último, vio "vital" tener una norma municipal de igualdad y recordó que fue durante su etapa como regidora cuando Valcárcel y la exedil Dulce Gallego le propusieron impulsar esta escuela. "En aquella época, gracias al Ateneo Obrero, ya se había comenzado a hablar de Rosario, y ya había un coro, un instituto, unos premios y una asociación republicana que llevaba su nombre. Me pareció muy interesante la propuesta, pero jamás imaginé que estos 20 años de trayectoria fuesen a ser tan útiles", dijo, con emoción.