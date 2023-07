Zona Market, el paraíso de lo clásico y la innovación en el Metrópoli

"Este evento es muy nuestro. Vengo todos los años, no me lo pierdo nunca". Chareli Belaustegui es una de las visitantes habituales en la Zona Market de Metrópoli, un mercadillo en el que se ofrece una gran variedad de productos, desde piezas para coleccionistas, artesanía o joyas, hasta nuevas tendencias de ropas o comida. "Que haya productos exclusivos, buen ambiente y mucha variedad es lo que me anima a darme un paseo", cuenta en compañía de Sergio García, otro apasionado de Metrópoli.

El mercadillo, que estará abierto hasta el domingo, es también un escaparate para los comercios asturianos y de otras comunidades. "Nos movemos por eventos de manga, anime, cómic y videojuegos", comenta Patricia Romero, que vende productos con ilustraciones de estas temáticas bajo la firma Kouritohi, que elabora su hija. "Los vendemos hasta en Australia", informa Romero. La Zona Market, a pesar de que cuenta con más de medio centenar de puestos, ha reducido su capacidad debido a que debe compartir fecha y espacio con la Cómica Con. Aun así se presentan cada año nuevos puestos, en los que priman ideas innovadoras, como el puesto de repostería específico para celiacos de Lucas Argüello. "Somos de los pocos que hay en Gijón 100% para celiacos, es algo muy necesario", relata. "Ofrecemos alfajores argentinos, como galletas con dulce de leche. Están muy buenos y es algo que también deben disfrutar los celiacos", añade. Darse un paseo por este mercadillo invita inevitablemente también a la nostalgia. Una de las paradas con más aceptación es la de la exposición de coches clásicos en miniatura. "Llevamos viniendo desde el primer año. Son los coches que hemos tenido los que estudiamos EGB. Sirve para que rememoremos las vivencias de nuestra generación", subraya Javier Martín. Si las piezas de coleccionista son parada obligada para los mayores, la zona de talleres, novedad en esta edición, hace las delicias de los más pequeños para desarrollar toda su creatividad entre dibujos, magia e incluso ganchillo. "El ambiente es mágico y fantástico, nos lo pasamos genial", detalla Conchita Acebal, una de las monitoras. Camisetas, funkos y llaveros son algunos de los productos más vendidos. También discos, películas y libros. No obstante, los vendedores creen que todavía no se ha recuperado el volumen de ventas previo a la pandemia. "Se nota que no hay tanto dinero. Los visitantes pasean mucho, pero no compran tanto como antes", afirma Juan Óscar Muñoz, que tiene un puesto de camisetas, aunque su percepción es que al final de la feria el nivel de ventas será "bueno". Tanto los visitantes que se dan una vuelta rápida como los que se detienen en cada rincón, entre ellos Sergio García, para el que "es un espacio donde encontrar cosas únicas", el Metrópoli Market se torna en un paraíso para los amantes del anime, la variedad y la diversidad.