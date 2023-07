María Menéndez asume la presidencia del Club Rotario con "orgullo" y "proyectos ilusionantes"

"Es un gran orgullo y espero estar a la altura de las expectativas. Con vuestro apoyo y el de las personas que me quieren me esforzaré para llevar con dignidad el collar que tanto representa para nosotros". Con estas palabras de agradecimiento la ingeniera de TSK, María Menéndez Santamarina, tomó el testigo de la abogada Esther Morandeira al frente del Club Rotario de Gijón. El traspaso de poderes se materializó ayer en la tradicional ceremonia de cambio de collares que tuvo lugar en el Real Club de Golf de Castiello, donde acudieron cerca de cien personas, principalmente socios rotarios, autoridades y representantes institucionales, además de colectivos sociales y empresariales.

En esta nueva etapa, el club llevará por bandera el lema "Create Hope in the World", que en castellano significa "crear esperanza en el mundo". "Quiero que los objetivos sigan adelante, avanzar con la rehabilitación de la capilla de San Esteban del Mar y conseguir algún nuevo proyecto ilusionante", señaló Menéndez. La nueva presidenta tuvo un especial recuerdo de cuando se hizo rotaria hace seis años, "en un momento personal de cambios para los que no estaba preparada". "No sabía en lo que me metía. Al principio en las reuniones solo escuchaba porque me parecía tan importante lo que decían y hacían que no me creía estar formando parte de un grupo de gente haciendo tantas cosas y colaborando con otras asociaciones", ensalzó la ingeniera. En ese sentido, recordó que el "Rotary Internacional" abarca 34.000 clubes en más de 200 países y zonas geográficas con el objetivo de "prestar servicio a los que más nos necesitan". "Algo que a todos los rotarios nos preocupa es el desconocimiento que de nosotros tiene nuestra comunidad", expuso.

La gala también sirvió para hacer entrega de la distinción "Paul Harris", máximo reconocimiento del club, concedidas a personas que destaquen por sus valores éticos y morales. Este año recayó en la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón y en Luis Buznego, actual tesorero del Club Rotario. "Es un honor esta distinción que reconoce el trabajo de todos los guardias civiles de la antigua Comandancia de la Guardia Civil de Gijón que han desarrollado su labor durante décadas. Es un buen broche final", agradeció el teniente coronel Alberto Aguilera, quien matizó, respecto a la fusión de comandancias, que "la de Gijón no se va de sus cuarteles ni cesa en sus ganas de trabajar. Solo nos reorganizamos internamente". "Somos conscientes de quién nos hace está distinción. Compartimos unos valores para mejorar la sociedad, cada uno desde su óptica", alabó.

El actual tesorero y expresidente de club, Luis Buznego, también fue distinguido por su labor para ahondar en la historia de la entidad y su empeño en el proyecto para reformar la capilla de San Esteban del Mar del barrio de El Natahoyo. "El Rottary tiene tres ejes fundamentales: la amistad, la sociedad civil y el respeto. Los clubes están compuestos por personas con todo tipo de raza, ideología o religión", señaló. Además, Buznego agradeció a la exalcaldesa, Ana González, por la glosa pronunciada en su honor: "Ambos luchamos para que la ‘Fortuna Balnearia’ fuese propiedad pública, y le estoy agradecido. Es un hito muy importante".

A la gala acudieron también la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, además de representantes del actual gobierno local como Pelayo Barcia, Rodrigo Pintueles, Ángeles Fernández-Ahúja y Jorge Pañeda. El Club Rotario tiene proyectos en marcha como las becas de ayuda para la formación profesional junto a Fundación Revillagigedo, el patrocinio del mejor expediente de Humanidades de la Universidad de Oviedo o el impulso de un campeonato infantil para habilitar un espacio para bicicletas en el colegio Pumarín".