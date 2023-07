Nicki Nicole, la emperatriz del trap, colapsa Metrópoli en Gijón

Con un recinto ferial gijonés hasta los topes, el Festival Metrópoli se convirtió ayer en una demostración de fuerza del auge de la música urbana con un concurridísimo concierto de Nicki Nicole, el gran fichaje internacional del programa del festival gijonés este año y, para muchos, el principal plato fuerte de toda esta semana de conciertos. La cantante argentina salió a escena puntual, vestida de blanco, con el pelo suelto y acompañada por una legión de bailarines y una puesta en escena muy visual, con luces y fuegos artificiales. Sonaron temas como "Plegarias", "Colocao" y "Formentera", y los cantó ante un público que parecía querer inmortalizarla constantemente, llenando la explanada con un mar de teléfonos móviles.

La entradas se habían agotado horas antes de que comenzase el concierto, y por la explanada del "Luis Adaro" aguardaban ya cientos de aficionados, la mayoría jóvenes –y bastantes menores acompañados por sus padres o algún hermano mayor–, para poder reservarse un hueco en algunas de las primeras filas, un objetivo que para la mayoría fue imposible. Lo que sí pudieron hacer todos, desde cualquier rincón, fue cantar. Y lo hicieron a voces, poniendo de muy buen humor a la argentina, que les definió como "el mejor público de todos". Con guiños constantes a los espectadores y coreografías muy trabajadas, Nicole no decepcionó.

Un público joven, participativo y con el móvil siempre a mano: "Es tierna y muy maja"

Reinaba un buen ambiente ayer en el Metrópoli, y ese es uno de los aspectos que parece animar al público juvenil a asistir al festival gijonés más allá de por su programa de conciertos. "Hay muy buen ambiente de fiesta", defendió Damián Córdoba, de Mieres. Otros asistentes como Elena Ferrer y Paula Suárez, que tampoco residente en la ciudad, se acercaron a Gijón solo para ver la actuación en directo de la argentina, a quien definieron, en lo personal, como "tierna y maja". Hubo muchos casos como el suyo. Otro joven, Alejandro Lutino, se vino desde Oviedo con su hermana pequeña solo para poder ver en directo a Nicole.

Nicki Nicole es uno de los grandes fenómenos musicales del panorama actual, especialmente en su Argentina natal, un país que se está convirtiendo en un escaparate de nuevas estrellas con artistas como Maria Becerra, Duki y Emilia Mernes. Ese patriotismo argentino se dejó notar también ayer en Gijón, con varios paisanos arraigados en la región que se acercaron al recinto ferial para ver a una de las suyas sobre el escenario. Fue el caso de los argentinos Rosario González y Lucas Cerutti. Este último explicó llevar ya 20 en España y que, en realidad, no se consideraba un gran fan de la joven artista, pero que se había comprado la entrada igualmente para poder apoyar a la música de su país.

Los que siguen a Nicole más de cerca esperaban, sobre todo, que la joven pudiese poner ayer en escena algunos de los temas de su último disco, "Alma", que lleva en el mercado apenas dos meses y que protagonizó, sobre todo, el apartado audiovisual del escenario, con la proyección constante de pirámides y triángulos para imitar la estética del nuevo álbum. Pero también se esperaba que Nicole no ignorase algunos de sus "hits" más clásicos, entre ellos "Plegarias" y "Colocao", que fueron dos de los temas más coreados por el público. Nicole cantó en vivo, sin "autotune".

La argentina se mostró cercana y sonriente, y respondía a los piropos que le gritaban desde el recinto llamando "guapos" a sus fans. Llegó, incluso, a subir a una joven al escenario para hacerse una foto. "Os quiero mucho, sois el mejor público de todos", señaló la cantante, recibiendo como respuesta un aluvión de gritos y aplausos. La artista se mantuvo cercana en todo momento, y se dirigió a los asistentes para comprobar que nadie tuviese demasiada calor. La versión en directo de "DISPARA ***" fue una de las más sorprendentes, con un juego de sonido de disparos como pistoletazo de salida. Sonó también "Me has dejado", el tema que comparte con Delaossa, y "Mamichula", que fue una de las canciones más coreadas –el público cantaba los versos de Trueno– y que acabó con Nicole animando aún más a sus fans para que la acompañasen.

Pero, en realidad, no había tema que no se supiese el público casi de memoria, y muchos ya sabían que la puesta en escena no defraudaría por las buenas sensaciones que ya había dejado la argentina el verano pasado en el Bombastic de Llanera. Al final del concierto, Nicki Nicole se envolvió en la bandera de Asturias, agradecida. Hoy, el Metrópoli tendrá como acto central el concierto de "M-Clan", a las 22.30, y mañana será el turno de Ayax y Prok, a la misma hora.