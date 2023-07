La Unión de Consumidores de Asturias ha abogado este viernes por que la Junta General modifique el reglamento sancionador de la Ley de Espectáculos Públicos con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso a los eventos con comida y bebida, un derecho legal "conculcado" en la actualidad en festivales y conciertos. El presidente de UCE en el Principado, Dacio Alonso, ha señalado en rueda de prensa que los ayuntamientos son "rehenes" de los promotores de conciertos, y que "incumplen de forma sistemática" la actual ley ante la "connivencias" de los consistorios en cuyos territorios tienen lugar los diferentes conciertos veraniegos.

En este sentido, ha denunciado que eventos como el Metrópoli, en Gijón, o el Bombastic, en Llanera, "incumplen" la ley y "engañan de forma deliberada" a los asistentes al hacer constar en la entrada el derecho recogido en la legislación, si bien en el acceso "lo limitan y restringen a un botellín de agua de 50 mililitros y un sándwich". En el año 2022, la UCE denunció el concierto Reggeaton, celebrado en Avilés, al que el Ayuntamiento de Avilés abrió expediente pero no ha sancionado; Metrópoli de Gijón, cuya resolución no incluye sanción y solo aviso; y Bombastic en Llanera, cuya respuesta ha sido "no sabe, no contesta".

El concierto ofrecido por el cantante Marc Anthony en Oviedo, el 29 de junio del pasado año, obtuvo la única sanción por parte de la administración local, al determinar la infracción como "falta grave" con una multa de 1.200 euros para los promotores del evento.En 2023, a la espera de las resoluciones que puedan adoptar las corporaciones municipales, constituidas recientemente, la organización de consumidores estudia presentar denuncia contra Reggeaton, Metrópoli y Bombastic, en todos los casos por discriminación y arbitrariedad en el derecho de admisión.