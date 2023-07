Brindis por un verano con toros

La hostelería gijonesa se frota las manos por la inminente Semana Grande en casi todas la ciudad. Pero los locales de la zona de El Bibio tienen un motivo más para sonreír con el regreso de la feria taurina de Begoña. A dos pasos de la plaza de toros, apenas cuatro locales se reparten la inmensa mayoría de la clientela que generan los festejos en el coso. Están de celebración. "Da muy buena publicidad al barrio", comentan los dueños de estos establecimientos. "Para los que estamos alejados del centro, la única fiesta de la ciudad que nos repercutía directamente eran los toros. El cierre en el verano pasado se notó mucho", asegura Simón Castañón, responsable de El Tendido, que regenta a pie de plaza un restaurante y una cervecería que absorbe a gran parte de la clientela taurina.

El otro hostelero situado en una posición privilegiada para captar a aficionados a los toros es Ángel Alfageme, dueño de la conocida cafetería Asturcón, cuya terraza ocupa ya parte de la plaza peatonal frente al coso. "La feria siempre da trabajo, siempre, porque trae mucho movimiento y nos da mucha vida. Muchas veces, el problema es precisamente que acaba habiendo demasiado barullo a la vez y te llegan diez personas que quieren su café rápido", bromea el empresario, que reconoce que, para su negocio, "merece mucho la pena" estar situado en un lugar tan próximo a la plaza. Él también, como Castañón, notó la bajada de afluencia del verano pasado. "Al final, en la Semana Grande y en el resto del verano en Gijón se nota mucho movimiento, pero para la hostelería eso repercute más en el centro. Los que estamos algo más alejados no atendemos a la mayoría de esa gente porque no se alejan tanto del centro. El verano pasado se notó: pasamos de una Semana Grande con mucha a gente a que esa semana de fiestas terminase como una semana más, sin mayor diferencia", asegura el de El Tendido.

Estos tres locales, junto a otro bar en la calle Pintor Marola, se quedan con la mayoría de clientes, así que los negocios un poco más alejados se tienen que conformar con atender a los taurinos que ya los conocen o a asumir a los usuarios que, viendo el resto de locales llenos, tratan de deambular por la zona en busca de un sitio. Es el caso de Cristina Lucas, responsable de Bodeguilla El Parque, que lleva 25 años al frente del negocio. Ella bromea diciendo que está "en segunda línea de plaza", y que al final a su local llegan, principalmente, clientes que ya saben cómo trabaja. "El tapón de gente se queda en esa primera línea, así que los demás lo notamos menos", asegura. Pese a ello, Lucas nunca llegó a entender qué motivó el cierre de la plaza en primer lugar. "No comprendo por qué ahora sí se puede abrir, estando peor que antes, ni por qué en su día la cerraron. Decían que era por seguridad, ¿no? ¿En qué quedamos?", se pregunta.

La respuesta a esas preguntas las lanzan desde las peñas taurinas, que estos días celebran el regreso, ya oficial –tras el permiso de cesión del coso a Carlos Zúñiga hijo, una operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA–, de los festejos. Fernando Guerra, responsable de la Activistas Taurófilos de Asturias (ASTAS), señala: "El regreso de la feria significa revertir una injusticia dogmática de una alcaldesa defenestrada, y supone recuperar lo que el pueblo de Gijón desea. Lo sabemos porque, si la gente no quisiese la feria, se caería por sí misma, no puede sobrevivir sin gente. Retomarla es recuperar la justicia, la libertad". Maritina Medio, presidenta de la Federación Taurina del Principado de Asturias y de la peña Miguel Ángel Perera, cree que el hecho de que la plaza vaya a reabrir ahora, presumiblemente, sin supresión de filas significa que "su cierre se hizo con la excusa de la seguridad y porque legalmente no se podía hace de otra manera". "Es una alegría inmensa que vuelva la normalidad en Gijón, tanto por la feria como por otras actuaciones que está haciendo el nuevo gobierno", añade.

Similar valoración realiza Ana Rodríguez, de la peña Rivera Ordóñez. "Que se pueda recuperar la feria ya este verano confirma lo que sospechábamos: que la cerraron por una postura sectaria y dictatorial. Lo más triste es que esa decisión viniese de un partido como el PSOE", se lamenta. Y Margarita García, responsable de los areneros de la plaza –y ligada por su familia a la historia de El Bibio desde su nacimiento, porque entró en el coso por primera vez con solo dos días de vida–, añade que "la feria da dinero" y que "la gente piensa que el Ayuntamiento la subvenciona cuando es al revés". "Si no se hubiesen toreados dos toros llamados ‘Nigeriano’ y ‘Feminista’, nada de esto hubiese pasado. El cierre de la plaza fue una sinvergüenzada", critica.