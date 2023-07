Dos calles con "más facilidades"

La recuperación de los 50 aparcamientos en las calles Caridad y Ruiz Gómez ha sido acogida con agrado por vecinos, comerciantes y hosteleros. La pérdida de plazas por la semipeatonalización del anterior mandato fue un "incordio" para los conductores que debían estacionar en la zona, pero suponía "más facilidades" para los transportistas al contar con más espacio para labores de carga y descarga, que realizaban aprovechando el espacio peatonal.

"Nos tenían fritos, hasta por dejar una carretilla a la puerta nos ponían pegas, pero luego teníamos más de diez camiones aparcados todos los días a la puerta", criticaba ayer Antonia Cueva, jefa de Aguamanil, un comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio. La medida anunciada anteayer por el gobierno local revertió la organización del espacio en ambas calles ejecutada durante el anterior mandato. Algo que aplaude. "La calle estaba desierta y no invitaba a pasar por ella. Con la vuelta de los aparcamientos, al menos parece que hay más ambiente. Antes daba pena, no había ni árboles y las farolas ni siquiera funcionaban", sentencia.

La liberación de las dos filas de aparcamiento en ambas calles aún parece "insuficiente" para muchos. "La gente que viene no lo suele hacer en autobús; yo misma vengo en coche y he tenido que alquilar una plaza de garaje porque vivo en las afueras", lamenta Margarita Magdalena, dueña de la tienda de ropa Margandú, tienda de ropa, a la que acuden numerosos clientes del extrarradio. ¿Y qué opinan los vecinos? Elena Rodríguez considera que "era un lío" cada vez que bajaba al centro desde su barrio. "Me llevé una sorpresa al verlas, no tenía ni idea de que las habían recuperado", dice.

Los nuevos aparcamientos permitirán a los transportistas pequeñas paradas más tranquilas, pero también les dificulta encontrar un hueco donde parar unos minutos por la presencia de coches. Durante estos últimos tres años, era usual encontrar algunos coches estacionados temporalmente en la zona peatonal de la calzada, pero sin llegar a estar completas como con la nueva disposición. "Necesitaríamos que se ampliase el horario de carga y descarga de las tardes. Nuestra jornada no acaba a la una, nos hace falta que nos dejen trabajar", señala el transportista José Manuel Castaño. Insiste, además, en que "antes trabajabas más tranquilo porque siempre había sitio, pero te arriesgabas a quejas, ahora encontrar donde parar es un verdadero calvario". Eso sí, "si tienes sitio, trabajas de cine" al poder hacerlo de forma legal.

Los hosteleros de la calle Caridad, en conjunto con la asociación de vecinos, el colegio y los comercios, habían propuesto en su día al Ayuntamiento un proyecto para crear una plataforma única. "Lo planteamos hará unos cinco o seis años, mucho antes de la obra del Muro", detalla Juan Carlos Gómez, jefe de salas de La Pizzería Las Candelas. A su juicio, los cambios para aumentar el espacio peatonal de la calle fueron "un prejuicio". Subraya, además, que "se nos metió en el mismo saco que a la obra del Muro ".

Para este hostelero, la habilitación de zonas peatonales del anterior mandato no obtuvo los resultados esperados: "El bar de al lado tuvo que cerrar porque el tránsito disminuyó un 70% y no pudo abrir una terraza". Comenta además que es un lugar complicado donde poner en marcha un negocio. "Estamos nosotros y la pastelería Punto Caramelo que siempre vende, pero aquí, el tener un bar sin terraza, nadie quiere el local", cuenta.

El anuncio por parte del nuevo equipo de gobierno, con la forista Carmen Moriyón al frente, de revertir la disposición de ambas calles puso fin al proyecto iniciado en el verano de 2020, con el que el anterior Ejecutivo local buscó ganar más espacios para el peatón en el punto álgido de la pandemia. Sin embargo, tras los meses más duros del confinamiento fue duramente criticado. Principalmente, por la supresión de estacionamientos que no fueron reemplazados para dar servicios a los que habitualmente acuden a esta zona. "Lo mejor habría sido sentarse a hablar con los implicados para conocer nuestras necesidades", zanja Gómez. También se facilitará en la Calle Caridad una parada de autobús frente al Colegio San Vicente de Paúl, además de permitir a los padres estacionar unos minutos para poder recoger o dejar a sus hijos durante el periodo lectivo.