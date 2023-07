Lidia Falcón: "El feminismo no ha avanzado, la ley de Igualdad no sirvió para nada"

"El feminismo no ha avanzado nada, suponiendo que aquello fuese un avance, desde la ley del matrimonio homosexual. La ley de Igualdad no sirvió para nada y ni Elizabeth (Duval) ni nadie de estos que vienen ahora nos van a venir a salvar". Así zanjó ayer la política y escritora Lidia Falcón la ponencia de clausura de la Escuela Feminista Rosario de Acuña, capitaneada por Amelia Valcárcel, y que terminó entre ovaciones. Centró su charla en la historia de Rosario de Acuña y su particular relación con la pensadora, que era su tía abuela. La ponente, minutos antes de comenzar el acto, señaló que la irrupción de Vox en gobiernos locales y autonómicos es "una excrecencia que ha salido del pantano, como un hongo", pero añadió que la formación de Santiago Abascal "no es tan diferente" al resto. "Los discursos políticos desde los últimos 50 años buscan engañarnos y hacernos creer que vivimos en el mejor de los mundos posibles", criticó.

La de Falcón era una de las charlas más esperadas de esta edición de la escuela y un abarrotado salón de actos de la Escuela de Comercio recibió a la ponente al grito de "aquí estamos las feministas" con las manos alzadas formando un triángulo. Valcárcel informó de que esta edición la seguido por streaming unas 2.000 personas –el aforo presencial de la sala se llenó en casi todos los actos programados– y aprovechó la presencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón, para pedirle, de cara a próximos años, un espacio "un poco más amplio" para los actos. La escritora explicó que el legado de De Acuña lleva desde siempre presente en su vida por las historias que le contaba su madre y, especialmente, su abuela Regina, cuyo hermano era Carlos Lamo, marido de la pensadora. "Mi abuela fe mi primera consejera, y ella había tenido como gran maestra a Rosario, que fue una mujer extraordinaria, lúcida y valiente que supo oponerse a muchos aspectos de la situación social y moral de la época", defendió Falcón, que señaló que las ideas "liberales y democráticas" siempre fueron parte de la normalidad en su familia. Por eso, según explicó, tardó más tiempo de la cuenta en percatarse de que la figura de Rosario de Acuña, tan próxima para ella, tuvo que esperar demasiado para conseguir su "justo protagonismo" en la historia. Recordó Falcón que la época de la pensadora fue compleja. "Había que transformar aquella España que salía del gobierno de Fernando VII, metida en el desastre de Isabel II y las guerras carlistas, y que había sumido al país en un pozo de atraso e ignorancia", aseguró. Sobre De Acuña, destacó que "no solo hablaba y luchaba por la liberación de la mujer, sino para transformar el mundo". Compartió también Falcón que su familia le contó en muchas ocasiones que De Acuña "se formó a sí misma, porque había muy pocos maestros en la época", y que siempre vivió con la sensación de que "el mundo estaba mal, pero nuestro país peor que los otros". Añadió que fue esa "valentía" la que hizo que su figura "no tuviese mención alguna" durante la dictadura franquista. Defendió la activista, también, que la pensadora se posicionó sobre temas poco habituales en su época, como el cuidado por el medio ambiente. "Era una preocupación insólita en aquel momento", recalcó. Aclaró que, cuando Rosario de Acuña nació, solo el 5 por ciento de las mujeres sabían leer y escribir, lo que explica la constante insistencia de la escritora por ampliar la educación de la ciudadanía. "Hubo excelentes autoras, pensadoras y dramaturgas en su época, como lo era ella misma, pero solo se hablaba de los hombres, de Miguel de Unamuno y demás", lamentó la ponente, que recordó que De Acuña llegó a encararse con unos universitarios de Madrid que habían apedreado a dos compañeras asegurando que "los señoritos de Madrid eran hijos de dos faldas: las de su madre y las del confesor". Eso le costó una demanda y unos años de exilio en Portugal. Reflexionando sobre la actualidad, Falcón se reconoció "pesimista". "La gente vota a Isabel (Díaz Ayuso) porque les dejó ir a tomar cervezas en pandemia, así que están contentos", reprochó, aunque tampoco tuvo buenas palabras para la izquierda: "Esos tampoco nos van a salvar, ni siquiera Irene Montero, aunque parece que ni la van a dejar. Nadie va a hacer nada por nosotras, nos toca hacer concienciación y pedagogía: nos tenemos que defender. Esto que ahora llaman la izquierda es una aversión". Para ello, destacó la importancia de "aprender a pensar".