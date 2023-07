"Cada momento con Sabina es pura verdad, es algo muy valioso"

"Cada momento que he vivido junto a Joaquín es pura verdad, aparece como es, sin ningún filtro ni simulación, eso es muy valioso en la vida, y también cuando haces una película sobre alguien". Fernando León de Aranoa es el director del documental "Sintiéndolo mucho", un trabajo que ha desarrollado en los últimos trece años, en los que ha estado en contacto con el cantante Joaquín Sabina. La proyección de esta película abrió los actos de la Semana Negra.

"No es un documental sobre Sabina, sino con Sabina", matiza León de Aranoa, que añade a continuación la motivación con la que nació este trabajo: "Quería compartir mucho tiempo juntos, intentar encontrar el oro en pequeños momentos de convivencia, el oro de su música y su personalidad. No me interesaba una mirada desde fuera, sino desde dentro, incrustado en la vida de Sabina"."Los lunes al sol" o "El buen patrón" son dos de las películas más celebradas que ha dirigido Fernando León de Aranoa. Ahora h disfrutado del reto de sumergirse en un formato documental que le ha permitido también conocer de cerca a Joaquín Sabina. "Destacaría su enorme sinceridad, espontaneidad y sentido del humor. Eso es lo que intenté contar", comenta el director. "Mi intención siempre fue que se viese el Joaquín que yo conocía, con mucho sentido del humor, que huye de la peste, de la solemnidad, de la grandilocuencia o las palabras graves, porque él se aleja mucho de eso", recalca.

¿Y qué aspectos especiales de su vida se pueden encontrar? "Se puede ver lo que le inspira, teme y le mueve", afirma León de Aranoa, que incide en que ha reflejado tanto momentos alegres como otros más duros. En este segundo apartado aparecen dos instantes difíciles. "Se puede ver cuando está grabando una canción y ve que no llega su voz, que no está a la altura de lo que cree que debe hacer y de su público. Eso está mostrado en toda su crudeza; vemos a un artista pasarlo mal en la grabación y que pasa miedo durante varias horas antes de salir al espectáculo, tanto que termina vomitando en el cuarto de baño quince minutos antes de salir a actuar en Madrid, en Las Ventas", relata en primer lugar el director de "Sintiéndolo mucho". "También se puede ver momentos dramáticos, como cuando un toro coge a su amigo José Tomás en México, y él tiene que actuar esa noche, tragarse todo el dolor y la intranquilidad de qué pasará con la vida de su amigo. Entre canción y canción se asoma para preguntar cómo se encuentra".

Fernando León de Arona considera como algo no muy habitual los documentales como "Sintiéndolo mucho". "A nadie le gusta tener una cámara pegada tanto tiempo. El privilegio en este caso es esa espontaneidad de Joaquín, que hace que eso no le importe", relata. Y subraya que le gustaría popularizar este tipo de trabajos. "Los considero importantes, pero no sé si volveré a repetir próximamente, ahora estoy escribiendo, tengo dos ideas en mente; lo que quiero es volver a hacer algo de ficción", concluye.