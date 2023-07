Un nido de halcones en la ventana

Era un día cualquiera de aquel verano pandémico de 2020 cuando Gloria Elena Suárez escuchó un piar extraño en casa. No sabía de dónde venía. La sorpresa fue mayúscula cuando echó la vista a una de las jardineras de su ventana en un séptimo piso de la avenida de la Constitución, cerca del centro comercial Costa Verde. Ahí se encontró un nido con unos polluelos que no sabía identificar. Hasta que llegaron los padres. Eran halcones cernícalos. "¡No me lo podía creer! Me parecía casi imposible que anidaran en medio de la ciudad", cuenta. Desde entonces, sin excepción, cada verano –ya van cuatro– esa intrépida pareja de aves "visita" su domicilio para resguardar a sus crías mientras alcanzan la madurez suficiente para volar. "No sabemos el motivo por el que les ha gustado esta ubicación. La verdad es que es muy curioso", confiesa junto a su pareja, Ignacio Ramón González–Cachón. Este año son cuatro ejemplares los que crecen en el alféizar.

Esta gijonesa ha sucumbido a los encantos de "unos pájaros preciosos". "A los dos días, sus plumas ya toman ese tono marrón tan bonito", cuenta. Cada año tiene el lujo de ver a pocos centímetros la evolución. Primero, la pareja de halcones adulta llega a la jardinera y prepara el espacio donde, a continuación, la hembra deposita los huevos. "Son más o menos dos meses de incubación hasta que se abren. Cuando está la madre, es mejor no acercarse mucho. No ataque, pero lógicamente está en una actitud defensiva para proteger a las crías", detalla Suárez. Ya con los polluelos fuera de la cáscara, comienza aproximadamente otro par de meses de crianza: "Les traen ratones muertos y ese tipo de cosas un poco “asquerositas”. Reconozco que me da algo de grima verlos tragárselos", cuenta esta vecina. Pero, al final, le puede el "instinto maternal": "Al principio, probé a darles pollo, pero no lo comían. Ya después probé con otras cosas y vi que las salchichas les encantaban". Ya es casi un ritual, "lo primero que hago al llegar a casa". Abre la puerta, luego la nevera, coge la bolsa de salchichas, las corta, pincha con un tenedor una rodaja... Y directas al pico. Los polluelos, que de tontos no tienen ni una pluma, ya saben lo que hay. "Cuando ven que estoy cerca, me siguen con la mirada y hasta a veces se mueven queriendo perseguirme. ¡Si es que son muy listos!", elogia. Pero no todo son ventajas. Aunque no son excesivamente ruidosos, salvo cuando piden de comer a los padres, sí generan suciedad. "Lo ponen todo perdido. Cuando se van tenemos que lavar todo bien con amoniaco. Lo bueno es que los excrementos se quedan en el macetero porque está incrustado en el propio balcón y no afecta al resto de la comunidad", dice Suárez. Hasta los vecinos de abajo los esperan con ansia. Su estancia comienza a llegar a su fin cuando empiezan "a planear y hacer sus primeras incursiones en solitario". Poco a poco, van yéndose del nido hasta que se queda completamente vacío, esperando la vuelta de los progenitores al año siguiente. Parece que ahí, en ese pequeño rincón de la avenida de la Constitución, han encontrado su hogar.