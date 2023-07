Pablo Ramudo (Piedras Blancas, 2002) será el quinto artista asturiano, en subirse al escenario del festival Metrópoli. El joven rapero actuará mañana en el recinto ferial "Luis Adaro" para cerrar, en el escenario pequeño, la 10.ª edición del festival gijonés. El intérprete de "Ley de Vida" llegará a Gijón tras disputar esta tarde en Barcelona la competición Reyes de Plaza que busca coronar a los cantantes con más futuro en el género del rap.

–¿Cómo lleva estos días previos a la competición y el Metrópoli?

–Son días de nerviosismo, de cuidar la voz y de ensayar mucho para que todo salga bien. En realidad tengo más nervios por Reyes de Plaza, porque al final en el festival la gente viene a verte a ti y en Barcelona vamos a competir.

–¿Ha analizado a sus rivales para poder hacerse con el título?

–No miro lo que hace nadie, la verdad. Prefiero llegar allí a ciegas para no comerme la cabeza más de la cuenta.

–¿Cómo valora que cada año sean más los cantantes de música urbana?

–Yo creo que no es que haya más, que el número es el mismo de antes, pero que ahora hay más medios de promoción muy fáciles y accesibles, y entonces cada vez se nos puede ver más.

–¿Considera que redes sociales como TikTok son importantes en ese sentido?

–Yo creo que sí, si estás bien colocado en TikTok puedes llegar a mucha gente, pero, bueno, esto depende mucho del algoritmo de la propia aplicación y a veces se te viraliza un vídeo porque tiene unos elementos concretos y hace que TikTok te lo pegue.

–Actualmente tiene más de 60.000 seguidores en esa red social.

–Sí, bueno, no controlo exactamente las cifras porque intento no mirarlo mucho, porque al final si te emparanoias con números y demás es malo.

–Una de las razones es porque puede perder el disfrute de la música, ¿no?

–Sí, exacto. Yo creo que cuando pierdes el disfrute con lo que haces la gente lo nota y si ellos se dan cuenta eso va a repercutir en las canciones y en todo lo que nos rodea. Así vas para abajo, a piñón.

–"Ley de Vida" es su tema más popular, cuenta con un videoclip con más de 300.000 visualizaciones. ¿Es el que más ganas tiene de cantar en Metrópoli?

–Sinceramente, no. Yo creo que ya quemé esa canción... Entiendo que a la gente le guste porque fue el que más se me pegó. Me la piden mucho y tengo que asumirlo, pero, de hecho, es el tema que menos me gusta cantar en general. Al final, quiero que la gente escuche más canciones, y de momento solo tienen esa (publicada en plataformas digitales), pero quiero sacar más música ahora que ya se me asentó un poco este "boom".

–¿Qué objetivos tiene a corto plazo?

–Quiero sacar música, que cada vez sea más la gente que me escuche. Quiero que vean lo que tengo que es bastante bueno.