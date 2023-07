La revisión del proyecto del Peñafrancia obliga a modificar la glorieta de La Guía

Los cambios necesarios para subsanar las deficiencias en el proyecto de la primera fase de la renovación del colector del Peñafrancia, elaborado por la consultora Eptisa Servicios de Ingeniería para la EMA en abril de 2021, tendrán importantes repercusiones tanto en el presupuesto de la obra como en el plazo previsto para ejecutarla. Además, esta revisión del plan, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, implicará un gran impacto sobre el tráfico rodado en la glorieta de La Guía.

La modificación del proyecto que se acometerá después de que saltaran las alarmas en los servicios técnicos del Principado –administración que va a sufragar esta primera fase de la obra– incluirán dar soluciones que no se contemplan en el plan original para los desvíos de las canalizaciones de gas natural, cables eléctricos, cableado de telecomunicaciones, tuberías de abastecimiento de agua, de saneamiento y otros servicios afectados sin tener que cortar todos estos servicios durante la obra; tener en cuenta la incidencia en el presupuesto, plazos y tráfico de la demolición de parte de la losa de transición de la glorieta de La Guía (elemento estructural que une la parte flotante de la glorieta al terraplén); así como corregir aspectos constructivos del propio colector y de los pozos de servicio que hay a lo largo del mismo en el tramo de la obra para evitar vertidos continuos de aguas fecales al Piles durante la ejecución.

El tramo del colector que se va a renovar es el que transcurre entre las desembocaduras de los arroyos de San Miguel y de La Pipa, eliminando las filtraciones contaminantes al río desde la canalización actual. El colector discurre por la margen derecha del río y canaliza las aguas fecales hasta la estación de bombeo de El Pisón. La obra se presupuestó en un inicio en 3,7 millones de euros –contando con fondos europeos– a realizar en dos fases, una a cargo de la EMA, por 2,7 millones de euros y un tramo costeado por el Principado con un millón de euros. Esta primera fase incluye el tramo del colector que pasa bajo la glorieta del Piles. La obra fue adjudicada en diciembre del año pasado a la UTE Vialón TC y Civis Global en 962.000 millones de euros y un plazo de ocho meses. Si la modificación del proyecto sobrepasa el 20% habrá que volver a licitarla.

Una de las principales causas del alza del presupuesto, prolongación del plazo y desvíos del tráfico más importantes que se producirán con la modificación del proyecto se debe a que la obra afectará a la losa de hormigón armado de transición en la estructura de la glorieta de La Guía, que tendrá que ser parcialmente demolida y vuelta a construir esa parte tras el avance de la obra.

En cuanto a los servicios afectados, los problemas que han aflorado son varios. Por un lado, tras la adjudicación de la obra se constató que había más canalizaciones subterráneas afectadas de las que inicialmente se tuvieron en cuenta.

A esto se suma que esos servicios no se pueden cortar para efectuar la obra y reponerlos tras la misma, sino que tienen que mantenerse durante la ejecución de los trabajos, por lo que habrá que desviarlos antes de comenzar a abrir la zanja que albergará el nuevo colector. En ese sentido, uno de los problemas para el desvío de los servicios afectados es que la zanja para el nuevo colector se tendrá que entibar para impedir el derrumbamiento de las paredes mientras se ejecuta la obra, dado que transcurrirá bajo el nivel freático.

Los fallos del proyecto inicial, elaborado en 2021, se extienden a las labores vinculadas a la renovación del propio colector. Así, en el proyecto no se definió con suficiente detalle el by pass que se tendrá que construir entre dos de las arquetas de servicio (accesos que se usan para la inspección y limpieza del colector) del colector actual para evitar que las aguas fecales del mismo se viertan por la zona de obra al Piles. El proyecto en revisión contemplaba que esa canalización para conectar ambas arquetas soportara un caudal que es una quinta parte del que máximo que puede pasar por el colector, un volumen que habría sido suficiente de haberse ejecutado la obra durante el verano, pero que es inadecuado para la época de lluvias en las que un by pass de esas dimensiones no podría impedir vertidos continuos al río durante la ejecución de las obras.

A esto se suma que el proyecto original tampoco tuvo en cuenta la necesidad de construir un segundo by pass, aguas arriba, mientras se construyen los nuevos pozos de acceso al colector renovado.

En cuanto al tráfico rodado, serán inevitables restricciones más importantes en La Guía, con desvíos de mayor alcance no previstos en el proyecto original, en el que además los que se plantearon son inviables siendo inseguros para el tráfico y para los trabajadores de la obra. Pero es que además de replantear los desvíos necesarios por la obra del tubo del colector, también se tendrá que tener en cuenta, algo que no se hizo, los desvíos necesarios durante la ejecución de dos de las nuevas arquetas de acceso al colector renovado, muy próximos a la calzada. Tampoco se tuvo en cuenta la necesidad de desvíos para las obras de construcción de nuevas canalizaciones para que no queden interrumpidos los servicios afectados, ni para la reposición de los mismos a su ubicación original si fuera preciso, tras la construcción del colector. Otro cambio que habrá que implementar es una adecuada separación de la zona de trabajo y de la calzada, para que la maquinaria de la obra no interfiera con el tráfico.