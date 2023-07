Los vecinos tildan de "tomadura de pelo" ligar la polución de la zona oeste al Sahara

Indignados. La afirmación del Principado de que buena parte de los días con peor calidad del aire en la zona oeste de Gijón en 2022 se deben a polvo procedente del Sahara está levantando otra polvareda, entre los dirigentes vecinales, ecologistas y colectivos anticontaminación, que desembocará en movilizaciones tras el verano, según anunciaron ayer representantes de la Plataforma Contra la Contaminación de Gijón y de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la zona urbana de Gijón.

La Consejería de Medio Ambiente decretó la prórroga por 18 meses, hasta finalizar 2024, del último plan de calidad del aire para el oeste de Gijón, para implementar medidas pendientes y al reconocer que no evolucionó de la manera esperada la mejora en la calidad del aire. No obstante, agregaba que el año pasado se cumplió la normativa de calidad del aire en Gijón a pesar de que los días con alta contaminación por partículas inferiores a 10 micras (PM 10) superaron el máximo permitido por ley en las estaciones oficiales de control de la Avenida de La Argentina (La Calzada) y El Lauredal, además de en la que tiene ArcelorMittal en Santa Cruz de Jove. Las dos primeras son las que cuentan a efectos de notificación de excesos de contaminación a las autoridades europeas, pero no incumplieron la normativa al descontar los días en los que el exceso de polución se debió a intrusiones saharianas, según el Principado.

El responsable de Medio Ambiente en la FAV, José Luis Rodríguez Peón, señaló ayer al respecto que "esto es igual que el carbón del ‘Castillo de Salas’" en referencia a que durante décadas se atribuyera al embarrancamiento de este barco frente al Cerro de Santa Catalina las marchas recurrentes de carbón en la playa de San Lorenzo (un estudio reciente del Instituto del Carbón acabó por vincular a la actividad granelera en El Musel). "Hay contaminación y el problema es el viento del Sahara. Algo tendrá que ver la industria y la cantidad de carbón acumulado en El Musel. Pero si para ellos el problema se radica en el Sahara y ya está, mal vamos. No avanzamos, estamos igual que hace diez años. Todo Gijón, porque ninguna estación de control de la contaminación cumple con lo que marca la Organización Municipal de la Salud (OMS)", dijo. Peón avanza que responderán con movilizaciones, a las que Inés Prada, una de las portavoces de la Plataforma contra la Contaminación pone fecha: el otoño. Al igual que los dirigentes vecinales, Prada considera "una tomadura de pelo" que se vincule al Sahara el problema de la polución y señaló que antes de ampliar el plan de calidad, lo primero es hacer que las industrias cumplan las medidas a las que están obligadas, considerando que otra política es "un lavado de cara". "Las administraciones no están cumpliendo su obligación de velar por la salud de los vecinos. Si quieren de verdad que la contaminación se atenúe, que dejen de engañar con el aire sahariano y les obliguen a hacer lo que tienen que hacer", dijo.

Para Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecologista de Asturias, "el Principado vuelve a tomar el pelo a los gijoneses atribuyendo al polvo africano al significativo aumento de la contaminación de forma especial en las peligrosas micro partículas de menos de 2,5 micras (PM 2,5) que llego a ser del 20% de media en las 7 estaciones que miden este contaminantes que hubo el pasado año en Gijón, con superaciones de la tolerante norma de las PM 10 en las estaciones de la Calzada, Santa Cruz y Lauredal".

Paco Ramos, de Ecologistas en Acción, señala que "los valores de contaminación son los que cuentan, tenga origen natural o artificial, porque la salud no lo distingue, es una distinción administrativa y, sobre todo teniendo en cuenta que se reconoce en el propio documento que no se alcanzan las mejoras que se esperaban, tenemos que seguir con el plan e incluso mejorarlo en aquellas partes que están pendiente y mejorar otras que se hayan podido llevar a cabo", considerando fundamental mejoras medioambientales en ArcelorMittal, en el Puerto, y reducir el tráfico pesado por la zona oeste. Además destaca que los valores a tener en cuenta deben ser los que recomienda la OMS, más restrictivos que la normativa española. También hace un llamamiento a que se convoquen los órganos de participación para el seguimiento del plan.