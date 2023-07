"Di el paso a la primera línea por la zona rural: ha sido abandonada"

A Gilberto Villoria Palacios, «Gil» (Riosa, 1967), fue la «oportunidad de estar en la toma de decisiones para la zona rural» lo que le impulso a dar el salto a la primera línea política de la mano de Foro desde su puesto como jefe de sección de las brigadas del Ayuntamiento. «Tenemos que paliar el abandono al que se sometió a las parroquias en el anterior mandato», dice. Concede a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista como edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, nombre que finalmente tendrá su concejalía, desde la que abordará cuestiones tan importantes como la reforma definitiva del Muro, la puesta en marcha de Tabacalera o la rehabilitación del colegio Rey Pelayo.

–¿La primera línea de la política es como esperaba?

–Sí, más o menos. La mudanza ha sido corta. Mi despacho y el que ocupo ahora como concejal deben estar a cinco metros. Esto lo conocía. Mi vida profesional en los últimos 15 años ha sido en el Ayuntamiento de Gijón, vinculado a la zona rural en la Sección de Brigadas. No hay sorpresas.

–¿Por qué cambia de nombre su concejalía?

–Por sus competencias. Se va a llamar concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales, de acuerdo a sus competencias, que serán la red viaria, los edificios municipales y, sobre todo, concretando en la zona rural, la red de caminos municipales, que es muy extensa, de unos 1.000 kilómetros. También se encargará de los edificios municipales que hay en la zona rural, como las sedes vecinales, y de otros equipamientos, como el alumbrado. Y gestionará servicios y programas relacionados con la zona rural, como el plan de control de la población de jabalíes o el de recogida de plásticos agrarios. Tenemos que atender a la zona rural. Tenemos que paliar el abandono al que se le sometió en el anterior mandato.

–¿Ya están por lo tanto ajustadas las competencias entre Foro y sus socios de gobierno?

–Toca hilar muy fino. Mi compromiso con Carmen Moriyón fue darle mucha importancia a la zona rural. Cuando se puso en contacto conmigo por este motivo, pues me sentí honradísimo. Admiro mucho a la Alcaldesa y que quisiese contar conmigo, me llenó de orgullo. Pero me costó mucho dar el paso.

–¿Por qué?

–Desde mi puesto de funcionario, con mi futuro definidísimo para el resto de mi vida, se me planteó de repente una aventura política en la que no había pensado, ni ambicionaba. Hay mucha incertidumbre en una aventura política. La verdad es que me ilusionaba formar parte de este equipo que hizo Carmen, formado por grandes profesionales, pero me daba mucho vértigo. Y lo que al final me hizo decidirme por el sí, por decir «sí, cuenta conmigo», fue estar en la parte de toma de decisiones para la zona rural. Luego se extiende a las obras públicas en general, pero a mí lo que me comprometió fue mi vinculación con la zona rural.

–¿Ya hay algún nombre para la dirección general?

–Vamos a hacer un concurso donde buscaremos un perfil competente. Sí va a haber una Dirección General de Infraestructuras, pero no sabemos aún quién la ocupará.

–Lo más inmediato. ¿Cómo avanzan las obras del Muro? ¿Estarán listas para el día 17 de julio?

–Vamos en plazo. Ya nos queda solo lo que es la obra de pavimentación. Ya hicimos la señalización del carril bici pegado a la zona peatonal, con la configuración precovid, dotándole de un ancho que permite un uso más cómodo. Todo enfocado a recuperar la seguridad vial de ese carril, porque la solución por la mediana era insegura. Y la semana que viene empezamos ya con las obras de pavimentación, que es lo que queda. Y a lo largo de la semana las completaremos. El lunes 17 estará todo listo.

–¿Cuándo estima que se podrán realizar las catas para ver si es posible el soterramiento del paseo?

–Es pronto aún. El soterramiento es uno de nuestros grandes proyectos. Vamos a empezar a dar todos los pasos para definir el proyecto y su alcance. También ver las vías posibles de financiación, como pueden ser los fondos europeos. Estaremos ahí vigilantes a ver si hay algún encaje para ello que permita avanzar.

–¿Es viable el soterramiento sin financiación externa? Los colectores parecen ser también un obstáculo.

–Es un presupuesto importante, pero podemos asumirlo. Gijón debe tener recursos para alcanzar obras de ese tipo.

–¿Y la plaza de toros? ¿Al final tendrán que eliminarse asientos?

–Hay algún problema que afecta a unos pocos asientos; nada peligroso. Es estable. Y no son recientes, son históricos. Eso hace que en algunos de los puestos sea algo incómodo el uso. Alguno se encintará, pero no se van a eliminar.

–¿Mintió el anterior gobierno local sobre su estado?

–Lo que puedo decir es que en ese mismo expediente los últimos informes que cierran la parte técnica dicen que no hay ninguna condición insegura para el uso ni ninguna limitación.

–Volvamos a sus planes para la zona rural.

–En el anterior mandato, se le excluyó de los fondos europeos. No hay un proyecto. Podrían haber encajado los proyectos de aparcamientos disuasorios, por ejemplo. Para ellos son importantes y no se incluyeron. En movilidad son los grandes olvidados. Nuestro compromiso es firme con la zona rural y hay que corregir esas cuestiones. Estamos redactando ya los pliegos del contrato de conservación. La Alcaldesa se comprometió a duplicar el presupuesto dedicado a la conservación rural. El precio de contrato actual es de más de 350.000 y llegaremos a los 800.000 euros. Más del doble. Estamos redactando los pliegos para iniciar la licitación de ese contrato, cumpliendo ese compromiso electoral. Y ya están obras en marcha como el camín de Xigón, en Ruedes; la fase dos del aparcamiento de Monteana, obras en Castiello y la conexión de la senda del Peñafrancia con el campus, a la altura de la Escuela PoIitécnica. Tenemos en ejecución un ramal del Camín del Cotarón. No vamos a parar.

–¿Y las cámaras de seguridad?

–De ello se encargará Nuria Bravo, al frente de Seguridad Ciudadana. Hay que licitar la adquisición de las cámaras y su instalación. Vamos a impulsarlo todo lo que podamos.

–¿Alguna obra para poner en marcha ya?

–Vamos a iniciar en lo que queda de año tres obras que vienen de Distritos: el Camín de los Guindales, en Leorio; el Camín de Tremes, en Cenero, y la Caleya de la Quinta, en Caldones. La pavimentación de los dos últimos y unas escolleras de sostenimiento del camino en el primero. Comprometimos 500.000 euros al año en inversiones y eso vamos a hacer. Tenemos que impulsar la extensión de la fibra por la zona rural para que llegue a todo el concejo. Queremos ponernos ya cuanto antes con el aparcamiento disuasorio de la Carbonera en el límite con la A-8, en Roces. Los compromisos de la campaña estamos ya en ello y los vamos a cumplir lo antes posible.

–Todo esto supone un ajuste importante entre concejalías.

–Recientemente, tuve una conversación con el concejal de Participación Ciudadana, Guzmán Pendás (PP), donde se ofrecía para hacer de interlocutor con la zona rural. Le agradecí el gesto, pero llevo trabajando quince años, codo a codo con sus vecinos. Tengo una relación personal con ellos.

–¿Asume finalmente también la presidencia de la EMA?

–No. Quedará a cargo del concejal Jesús Martínez Salvador.

–Lo digo porque el cierre de San Lorenzo ha puesto de manifiesto la necesidad de reparar la red de saneamiento y los colectores.

–Hay que actuar, pero es la EMA la que tiene que reparar las fugas.

–Sí está en su mano la obra del argayo del Piles.

–Está en ejecución. La finalización puede ser un poco antes de lo previsto. Queda como un mes y quizás se adelante algo la entrega. Va bien. No creo que vaya a dar problemas.

–Este año tienen las inversiones completamente comprometidas. ¿El margen de maniobra es nulo para poner en marcha proyectos con sello propio?

–Heredamos una serie de obras, sobre todo en el ámbito urbano, envenenadas. Río Eo, Calderón de la Barca, la ecomanzana... En la primera está agotada la prórroga y estamos sancionando a la empresa, en la calle Calderón de la Barca arranca ahora la obra necesaria para cumplimentar lo ejecutado, en la ecomanzana relanzamos la obra a partir de este lunes tras un pequeño parón... Nos vemos en la circunstancia de ejecutar obras que muchas de ellas no nos gustan. Están ahí comprometidas con fondos europeos y no podemos retroceder, ni parar. Por ejemplo, el carril bici de General Suárez Valdés, que no le vemos utilidad, viene dentro de un programa de obras que incluyen un montón de actuaciones más, entre ellas la ecomanzana. No podemos modificar ni variar, ni dar otro uso, porque perderíamos una subvención de ocho millones.

–Entre ellas, los carriles bus de Pablo Iglesias y Avenida de la Costa.

–En Pablo Iglesias comenzó antes la EMA con la renovación del abastecimiento y del saneamiento. Ahora empezamos nosotros con las deposiciones de pavimentos en aceras y viales. Queda un plazo por delante de ejecución de nueve meses. Van a mantenerse siempre dos carriles abiertos de circulación, evitando coincidir con la EMA en el mismo sector durante los trabajos. Se va a ejecutar un carril bus y no se incluyó en el proyecto un carril bici, que podía haberse hecho. Ahora lo que nos toca es avanzar y vigilar la buena marcha.

–¿Se plantean actuar sobre el carril bici de La Calzada?

–Hay cuestiones muy cerradas. Aquello que está subvencionado y o ejecutado, no podemos variarlo. En lo que está en redacción, hay algo de margen. Hay un plazo de cinco años desde la finalización del contrato de estas obras en el cual no podemos hacer nada, sino perderíamos la subvención. Más o menos, vencen en diciembre de 2029 o 2030.

–Otra de sus grandes promesas es Tabacalera.

–Queremos llegar al final de este mandato con una inauguración del edificio como centro expositivo de referencia. Estamos trabajando en un nuevo plan de usos para convertirlo en un epicentro internacional. Ya hemos tenido reuniones con el equipo que redacta el proyecto. En la parte estructural hay mucha obra hecha, pero aún quedan cosas pendientes. Intentaremos buscar vías de financiación, como pueden ser fondos europeos. Y si no conseguimos ninguna, haremos un esfuerzo propio y avanzaremos. No puede ser un proyecto eterno.

–Las obras de reparación del Rey Pelayo no estarán listas al inicio del curso.

–Se consiguieron subvenciones del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) para Los Campos, para el Colegio Público de Educación Especial Castiello y para el Rey Pelayo. La obra del Rey Pelayo tiene una parte que está subvencionada dentro de ese programa y otra parte que no está subvencionada, que es la reparación estructural que tiene que hacer el Principado. Entonces, tenemos que firmar un convenio, de modo que la parte a ejecutar por el Principado, la estructural, se traduzca en un trasvase del dinero y podamos sumarlo todo a un proyecto. De este modo se abordaría primero la estructura y luego la parte de rehabilitación de cara a la eficiencia energética y sostenibilidad, que es la subvencionada. Tenemos que tomar las riendas de esto para ese proyecto que está por firmar. Ya hay un borrador de ese convenio. Hay que impulsarlo, necesitamos firmarlo cuanto antes.

–¿Y qué hay del resto de colegios?

–Hay obras de conservación y mantenimiento que vamos a abordar cuanto antes.

–¿Cómo se puede combatir el contexto inflacionista para las obras?

–Es un tema complicado. Tienes que licitar con unos precios, pero los precios de mercado cuando licitas pueden quedar desfasados cuando las obras se demoran por algún motivo. En el momento en el que las empresas se ponen a ejecutarlo y existe ese desfase, es cuando se genera el problema. Esta coyuntura inflacionista que tuvimos en estos periodos de atrás, se está pasando. Parece que los sustos en la inflación ya pararon, que no vamos a tener incrementos.

–Al final, habla de agilidad administrativa.

–Tenemos que trabajar para acortar estos plazos. Contamos con los funcionarios del Ayuntamiento, que son un gran equipo y un capital humano muy importante. Su trabajo es clave para que no haya demoras entre la redacción del proyecto y el acto de licitación y ejecución. Acortar los plazos debe ser uno de los objetivos del mandato. Tienen que ejecutarse con eficiencia y sin retrasos. Para ello, es fundamental contar con el mejor equipo de trabajo posible y lo tenemos: los funcionarios del Ayuntamiento.

–Sigue aún pendiente de solventarse la reforma de fachadas y barrios degradados.

–Hay ayudas concedidas a Contrueces, Monte Areo, Monteana y Portuarios. Tenemos que ponernos a ello, es complicado porque además no solo es la subvención municipal, sino que se consiguieron también fondos europeos. Tenemos que hacer una gestión que comprenda muchas dependencias municipales. La dirección económica, Obras Públicas, Arquitectura, Innovación... Porque tiene muchas patas. Es complejo. No vamos a perder nada de tiempo. Recientemente estuve reunido con Innovación hablando de estos temas.

–Prometieron adecuar La Ería mientras sigue estancado su desarrollo urbanístico. ¿Han hablado con el promotor? ¿Se plantean una ejecución subsidiaria?

–Hay un deber de mantener las parcelas solares en condiciones de salubridad. En base a eso, se puede exigir al propietario de los terrenos que lo haga. Es una zona clave para Gijón. Mientras se desarrolla su planeamiento urbanístico, es una pena tenerlo como un descampado. No debería ser así. Tomaremos todas las medidas que estén en nuestra mano para exigir ya que aquello esté en unas condiciones dignas.

–Otras obras pendientes tienen relación con el nuevo convenio firmado con la Universidad de Oviedo. Sobre todo, los viales de acceso al campus.

–Ese aspecto está en el aire aún. No está cerrado.

–Prometió el cargo en asturiano. ¿Le incomoda la presencia de Vox en el gobierno?

–Creo que no es un tema del que tenga que hablar yo. Entiendo que ya habló la Alcaldesa sobre ello y que no importa mi opinión al respecto.

–Hombre, no deja de ser un gesto importante en un momento muy preciso, como también lo es el pin de «Xixón» en la solapa.

–Creo que el asturiano es un patrimonio que tenemos y estamos obligados a preservarlo.