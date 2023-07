Se empezó a torcer el día cuando los primeros aficionados a Ayax y Prok se disponían a coger un buen sitio en el recinto ferial gijonés. Una lluvia traicionera, que caía por ratos y con leves rachas de viento, a punto estuvo el que era uno de los conciertos más esperados del Festival Metrópoli de Gijón y que, al final, se saldó con la explanada más o menos igual de llena que en esta última semana de conciertos. Los gemelos andaluces, con unas letras que para muchos de sus aficionados son ya himnos, pusieron a cantar a Gijón, con y sin paraguas. "Nos vamos a matar, pero lo vamos a dar todo", aseguraron cuando empezaron a tocar.

Los gemelos están de regreso a los escenarios tras las respectivas giras que cada uno lanzó para defender en directo sus últimos álbumes como solistas. El último en salir fue "16 Millas", en mayo de este año, creación de Prok y el rapero venezolano Akapellah. Los hermanos, reconocidos como uno de los mejores representantes del rap español en la actualidad, son también foco de polémicas, en ocasiones, por lo visceral de sus letras, que tienen marcados tinte reivindicativos. "Tienen mucha cabeza, pero se les calienta", reconocía entre risas Andrés Pérez, gijonés y seguidor del dúo, junto y por separado, desde hace años. Para él, de hecho, las críticas son producto de mala comunicación. Aún así, añadió que el dúo sabe reconocer sus errores señalando el Rivercity Fest del año pasado, cuando Ayax pidió disculpas durante el concierto por un vídeo viral donde se enfada por unos seguidores que le graban sin su permiso.

Muchos de sus fans prefieren a los gemelos cantando al alimón. "Me gusta los dos, así que cuando están juntos mejor", comentó Pol Agudo, también gijonés. Es un sentimiento que muchos de los asistentes repiten, como Juan Magadán, que los sigue desde hace tres años y ha visto cómo el estilo musical de los hermanos se ha ido, dijo, distanciando de lo que a él originalmente le gustaba. "Aún así, no pierdo la esperanza", confesó. Hasta ayer solo había visto a Prok por separado, así que se reconoció ilusionado de poder ver a los dos hermanos sobre el escenario. "Es la mezcla perfecta, no se puede preferir una sobre la otra", comentó Aydan Llana, de Oviedo, sobre el carácter multifacético de la música del dúo. Las letras son la parte favorita para muchos de sus seguidores, pero algunos, como la sierense Belén Sánchez, confesó que "la voz rota" de los gemelos es su parte favorita.

Con un repertorio ya conocido por sus aficionados, Ayax y Prok se subieron al escenario con el DJ Blasfem, un colaborador habitual. Empezaron a tocar con unos 20 minutos de retraso, seguramente por la lluvia –los técnicos de sonido estaban aún en el escenario poco antes del inicio previsto del concierto–, pero con una buena puesta en escena. Sonidos de latidos y un show de "scratches" y "De Graná a Maracay" marcaron el pistoletazo de salida. Los hermanos dieron las gracias a los asistentes por aguantar pese a la lluvia, y mantuvieron una complicidad constante con un público que les coreaba y les marcaba el ritmo con los brazos en alto. Sonaron temas como "Bukowski" y, sobre todo, temas de cada uno de los raperos como solistas con el otro como apoyo. Para cumplir con lo que querían los fans: un poco de todo.