El reciclaje, sin trampa ni cartón: premio para los escolares del Rosario de Acuña

Reciclar tiene su miga. Más de lo que parece. No es tan fácil saber al dedillo en qué contenedor se ubica cada tipo de residuo. A estas lagunas, trataron de darle respuesta cinco alumnos de segundo de Bachillerato del IES Rosario de Acuña a través de diversas iniciativas, como charlas o talleres, para promover los buenos hábitos de reciclaje entre jóvenes y mayores. Con ese proyecto, tras ganar la fase regional, consiguieron alcanzar el concurso nacional del certamen de la Incubadora de Sondeos y Experimentos, organizado cada año por el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Oviedo. Un escaparate estatal que se celebró este año en la Universidad de Zaragoza. "La gente no es lo suficientemente consciente de lo importante que es reciclar correctamente. Cada acción cuenta y hay que mejorar la información facilitada a la población. Saben lo básico, pero les cuesta en cosas más específicas como que el corcho va al orgánico", concluyen los componentes de este trabajo titulado "Cachalotes Verdes". Ahí formaron parte de un certamen en el que compitieron 35 equipos de toda España, con un total de 170 alumnos, y en el que resultaron premiados en su categoría País Vasco y Extremadura.

La del IES Rosario de Acuña se trata de una iniciativa puesta en marcha por Álvaro Castaño, Carla Franganillo, Cristina Ordiz, Pablo Ramos y Horea Alexandru, asistidos por el profesor de Matemáticas, Juan Antonio Martínez, y Susana García Casado, que imparte Ciencias de la Tierra y Medioambiente. Para impulsar la sensibilidad hacia el reciclaje entre alumnos del primer ciclo de la ESO del centro, conformaron un estudio estadístico que recogió información antes y después de realizar estas charlas de concienciación. Después salieron de las paredes del centro para aplicar la misma metodología con el alumnado de los colegios Alejandro Casona, Evaristo Valle y Pumarín, además de los usuarios de la residencia del Polígono. Unas acciones que, a través de la comparativa de datos posterior, corroboraron las diferencias debidas a la edad, además de constatar un mayor conocimiento tras exponerse a esta información.

"Muchísima gente no es consciente de lo que repercute al plantea la falta de reciclaje. Ni de la importante cantidad de residuos que generamos cada uno de nosotros y cómo influye en el medio ambiente", advierte Pablo Ramos a raíz de los datos extraídos. Y añade: "Cuando comprobamos dónde tiraban la basura, me sorprendió ver el descontrol absoluto que había". Su compañero Horea Alexandru, apunta que "la parte matemática fue muy útil". "Aprendí mucho sobre estadística y seguramente pueda aplicarla en el futuro para otros aspectos. La conclusión es que los mayores estaban mejor informados que los jóvenes, seguramente por leer la prensa", dice. Lo más gratificante, bajo su punto de vista, fue la estancia en Zaragoza para el concurso nacional. "Conocí mucha gente nueva de la que hemos conocido cosas muy interesantes de sus proyectos y hemos compartido diferentes puntos de vista. Es la primera vez que he tenido que exponer un proyecto delante de mucha gente y me ha parecido muy enriquecedor". reconoce.

"La idea inicial no era presentarse al concurso. Comenzaron a estudiar cuánto sabían sus compañeros del primer ciclo de la ESO sobre reciclaje. De esta manera, vieron cómo aplicar de una forma muy práctica la estadística. Tomaron como ejemplo los datos del Instituto Nacional de Estadística como referencia", explica el profesor Juan Antonio Martínez. De hecho, sus acciones fueron más allá de las charlas para la ESO y dieron el salto a colegios de la zona. "Creamos un juego en el que los chavales tenían que pegar dibujos de los diferentes residuos imantados que había que pegar en el contenedor correspondiente. También ahondamos en el concepto de reutilización haciendo gusanos con hueveras", añade el docente, sin olvidar las labores de limpieza en playas. Toda ayuda es poca.