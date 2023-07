Tributo a más de un siglo de teatro

El teatro Jovellanos celebró ayer la cuarta entrega del premio que entrega la Compañía Asturiana de Comedias para reconocer a actores o entidades que apuesten por la promoción de la cultura autóctona. Y el lugar en esta ocasión tuvo una connotación muy especial para los distinguidos, Josefina Lombán y Joaquín Fernández, dos actores con larga trayectoria que acumulan entre los dos más de un siglo dedicado al teatro. "Se nos resistió actuar en el Jovellanos. Nunca antes actuamos aquí. Así que recibir el premio aquí es casi como una compensación", recalcó Lombán.

Joaquín Fernández y Josefina Lombán y son el alma desde hace décadas de Teatro El Hórreo de Barcia (Valdés), una de las compañías que lanzó y sostuvo el teatro costumbrista junto a por ejemplo Xana de Perlora, el grupo de Carbayín y el Pico de Faro. "Costó mucho echarlo a andar todo, así que ahora esperemos que no lo dejen caer. El camino fue difícil, poner en marcha salas, adecenterlas y llegar al público. Ahora toca mantenerlo", relató Joaquín Fernández, que después de seis décadas se ha retirado. "Ya tengo 79 años, toca descansar", contó este veterano actor. "Pero no creo que lo deje del todo, seguro que me engañarán para colaborar en algo", añadió con una sonrisa.

Sergio Buelga, Belén Sánchez y Josefina García, de la Compañía Asturiana de Comedias; junto a Jorge González–Palacios, responsable de relaciones institucionales del Ayuntamiento de Gijón, fueron los encargados de entregarles a Joaquín Fernández y Josefina Lombán esta distinción. "Lo voy decir en solo dos palabras. Muchísimas gracias", comentó con emoción Fernández. "Nos alegramos muchísimo, ha sido un detallazo y sorpresa enorme que no esperábamos para nada ", añadió. "Es una maravilla que os acordéis de nosotros", insistió Lombán, que habló también de su vínculo artístico con Joaquín Fernández: "Hizo muchas veces de mi marido en escena, pero en la realidad es como un hermano".

Joaquín Fernández hizo hincapié en el trabajo durante seis décadas para acercar a toda la región el teatro costumbrista: "Creo que de los 78 concejos apenas me quedaron 10 por actuar". Y también añadió con sorna esa espina de haberse quedado sin realizar ninguna representación en el teatro Jovellanos. "Estuvimos tres veces en la cárcel y ninguna aquí", indicó para aclarar después: "Lo de la cárcel siempre se queda la gente de piedra cuando lo cuento, pero no es porque estuviéramos presos, era porque hacíamos allí funciones, igual que por ejemplo en los centros asturianos de Argentina, Uruguay o Brasil".

Sergio Buelga, de la Compañía Asturiana de Comedias, destacó algunos aspectos especiales de la trayectoria de los dos actores que fueron reconocidos ayer en el Jovellanos: "Hay que reconocer su calidad interpretativa. Hicieron propios los personajes característicos de este tipo de teatro popular y consiguieron modificarlos a su gusto, llenándolos con nuevos matices que son ya clásicos". También subrayó durante su intervención: "Ambos son admirados por el público, respetados por sus compañeros y queridos por todos. Nadie podrá rebatir que Juaco y Josefina son voces para aprender. Son figuras para imitar, gestos que contemplar, interpretación que aplaudir, pausa que esperar. Son raíz viva del teatro asturiano".