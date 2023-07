La semana de la adrenalina

Entre las atracciones de la Semana Negra aparecen algunas clásicas que no se pasan de moda y que siguen contando con muchos fieles, como el "Ratón vacilón". Y otras, como el "Extazy" y el "Adrenaline", para los más atrevidos y sin miedo a las alturas. La zona de barracas y juegos es sinónimo de éxito en la Semana Negra. Familias, grupos de jóvenes y mayores disfrutaron ayer domingo por la tarde de un gran ambiente festivo, de risas, felicidad y disfrute en la zona de ocio.

"Es un evento como todos los años, para pasarlo bien con los chiquillos, comer algo, echar la tarde y subirnos a alguna atracción", comentó Carlos Casares, tras finalizar un viaje con su hija Tea en el "Ratón vacilón", uno de los rincones obligados para los más pequeños. Aunque para Tea hay otro carrusel que le apasiona más: "El saltamontes fue mi favorito, sin duda".

Para David Sánchez, de 14 años, esta ha sido la primera edición en la que pudo acudir junto a su grupo de amigos: "Antes no las disfrutaba, así que este año las estoy probando todas", comentó el joven. Aunque todavía se encontraba de ruta, ya tenía más o menos clara cuál iba a ser su viaje favorito: el "Adrenaline", una especie de peonza que gira a gran altura. "Cuando estás ya en el tope de elevación, sientes como si estuvieses flotando en el cielo, y es algo que no había sentido nunca", recalcó antes de salir corriendo para montarse en otros artilugios.

La gran variedad de propuestas y las ganas de subirse a todas las atracciones hacen que para muchos sea difícil decidirse por cuál es la que más les llena. Es el caso de los jóvenes Lía Martínez y Éric Álvarez , acompañados de Verónica Pinta y Joel Álvarez. "¡Me ha gustado todo!", enfatizó Martínez con una gran sonrisa. "Si tuviera que elegir, diría la noria, por las vistas y la tranquilidad", añadió Éric Álvarez.

Si hay una atracción que pasa de generación en generación son los "coches de choque". Otro clásico que nunca falla en ninguna fiesta. "Me encanta porque nos picamos entre los amigos y competimos por ver quién choca con más gente", contó Antonio Ugarte, en presencia de varios amigos. "Siempre gano yo, porque el truco está en ir por detrás sin que te vean, así no te pueden esquivar", desveló Eduardo Puertas.

Olga Rando, de 47 años, también pudo disfrutar de la diversión de essa atracción. "Me lo paso como una enana, me recuerda a cuando era más joven y venía aquí con mis amigas", declaró tras una intensa sesión de conducción. "Ahora los jóvenes no saben cómo funciona, la cuestión es dar de frente, que causa más impresión, aunque yo ya no estoy para estos trotes", indicó con sorna antes de volver junto a su marido e hijos.

Una de las atracciones que más furor genera es el "Extazy", otra plataforma de altos vueltos, de la que salieron con cara de agotamiento y felicidad Roberto y Ángel Álvarez, de 46 años. "Hubo algunos años en que pude venir porque vivo fuera, así que toca aprovechar", explicó el primero de ellos. Y continuó: "Lo que más se disfruta es el ambiente, venir, ver a gente que conoces y tomar algo juntos". Del siguiente viaje salió con una buena dosis de adrenalina Daniel Vera. "Impresiona, pero merece la pena", subrayó, aún con los pelos algo alborotados por la rapidez de movimientos. "Aprovechamos para verlo todo, no solo la zona de atracciones, también comemos, vamos a los conciertos y me paso por los puestos para ojear algún libro o discos, que soy un gran fan", añadió.

El gran tránsito de visitantes en los primeros días de Semana Negra lo corrobora María Isabel Prat, feriante que acude al certamen desde hace más de 30 años con la atracción "Scalextric Las Vegas". "Han sido dos días muy guapinos este fin de semana, aunque la lluvia nos fastidió un poco a última hora del sábado", comentó. "Estamos llenos todo el rato, es un no parar de niños desde los dos años a los siete más o menos", concluyó.